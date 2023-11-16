Estetik yaptırdığını söyleyenlere ateş püskürdü: Bu sadece yorgun bir annenin yüzü!

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Eski eşi Marko Jaric’ten iki kızı olan yıldız isim geçen yıl da erkek arkadaşı Andre Lemmers’la bir erkek çocuğa sahip olmuştu. Hem hamileliği hem de doğumu sonrasında kırmızı halılarda sık sık boy gösteren Adriana Lima eleştirilere hedef olsa da aldığı kiloları saklamadı.





KIRMIZI HALIDAKİ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Geçtiğimiz gece erkek arkadaşı ve çocuklarıyla Açlık Oyunları film serisinin yeni halkasının galasına katılan Lima’yı görenlerse gözlerine inanamadı. Siyah – kırmızı elbisesiyle oldukça şık bir görünümü olan ünlü model doğum sonrası kilolarını da büyük ölçüde vermişti.

Ünlü modelin 2 yıl önceki görüntüsüyle şimdiki hali arasında oldukça dikkat çeken bir fark var

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Ancak bu kez de Lima’nın yüzündeki değişim dile düştü. Yüzü aşırı gergin ve mimiksiz görünen Lima’nın gözleri ve kaşları da sanki iki yandan çekilmiş gibi duruyordu. Bu fotoğraflar basına yansır yansımaz hemen Adriana Lima’nın estetik yaptırdığı söylentileri alıp başını gitti. Adriana Lima'nın geçtiğimiz gece katıldığı galadaki hali herkesin ünlü modelin estetik yaptırdığını söylemesine yol açmıştı... Lima ise yüzünde değişen bir şey olmadığı konusunda bir açıklama yaptı

ESTETİK SÖYLENTİLERİ ALDI BAŞINI GİTTİ

Üstelik hayranları Lima’nın yüzündeki bu değişimi beğenmemiş hatta güzelliği dillere destan modelin yaptırdığı müdahaleyle bu güzelliğe ihanet ettiği bile söylenmişti. Kimileri Adriana Lima’nın son yılların popüler uygulaması Fransız askısı yaptırdığını iddia etti. Onun burnunu yaptırdığını söyleyenler bile çıktı.

Hayranları Lima'nın eski ve yeni pozlarını yan yana getirip aradaki farka dikkat çekmişti

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Yüzünün şişliği ve gerginliğini yaptırdığı operasyonun etkisi gibi gören ve estetik iddialarını diline dolayanlara Adriana Lima’nın cevabıysa gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Lima bu kötü yorumları yapanlara sert karşılık verdi.





ENDİŞELERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER: YÜZÜM SADECE YORGUN BİR ANNENİN YÜZÜDÜR

Yüzünde hiç makyaj olmadan çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Adriana Lima “Benim için meraklandınız. Teşekkür ederim” diye sitem yolladığı hayranlarına, herkesin konuştuğu görüntünün nedenini açıkladı.

"Bu gördüğünüz bir genç kız, iki ergenlik öncesi çocuk, bir aktif erkek çocuk, yürümeyi öğrenen 1 yaşında bir çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... ilginiz için teşekkürler" diye yazan Adriana Llima bu gönderiyi makyajsız bir fotoğrafla paylaşarak estetik söylentilerine son vermiş oldu.

Adriana Lima'nın ilk evliliğinden iki kızı, sevgilisi Andre Lemmers'in de bir kızı bir oğlu var... Oğullarını geçen yıl kucaklarına alan çift böylece 7 kişilik kalabalık bir aile oldular