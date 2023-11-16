‘Sana bu yaştan sonra rol çıkmaz’ demişlerdi… Ama onun hiçbir yere gitmeye niyeti yok!

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Güzel yüzü, tatlı gülümsemesi, büyüklüğüyle dikkat çeken sıcacık bakan kahverengi gözleri ve elbette rol aldığı filmlerdeki başarılı performanslarıyla Hollywood’un en sevilen yıldızlarından olan Anne Hathaway, PORTER dergisi için verdiği birbirinden çarpıcı pozlarıyla çok konuşulmuştu.

41 yaşındaki yıldız oyuncu için bir dergiye kapak olmak şaşırtıcı ya da yeni bir şey değil elbette. Üstelik o şimdiye kadar adını bu tür pozlarla değil hep başarılı oyunculuğuyla duyurmuş bir isim. Ancak yine de onun için bu çekimler ve fotoğrafların bambaşka bir anlamı var… Anne Hathaway karşımıza pek verdiği çarpıcı ya da seksi denebilecek pozlarla çıkan bir yıldız değil... Bu kez dergi kapağında yer aldığında ise bunu söylecek bir şeyleri olduğu için yaptığının altını çiziyor

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ONA "BU YAŞTAN SONRA BAK GÖR NELER OLACAK" DEMİŞLERDİ

Anne Hathaway hırslı bir insan olduğunu her zaman açıkça söylüyor ve her zaman daha yükseği hedeflediğini de saklamıyor: "Hedeflerim var, hayallerim var; gençliğimde olduklarından çok farklı görünmüyorlar ama yine de onların peşinden gidiyorum”.

Sektöre çocuk denecek yaşta giren Anne Hathaway'e 35 yaşına geldiğinde kariyerinin çoktan sönüp gideceğini söyleyip durmuşlar... 41 yaşındaki başarılı oyuncu "Ben hâlâ buradayımi, bir yere gitmeye de niyetim yok" diyor

Aslında bu hırsın ardında yatan neden de yıldız oyuncunun uzun yıllar önce işittiği ve onunla birlikte daha birçok oyuncunun kulağına da çalınan sözler. Neden hiçbir şeyi hafife almadığını açıklayan Anne Hathaway “Bu sektörde çalışmaya başladığımda, kariyerimin 35 yaşında uçurumdan yuvarlanıp gideceği konusunda uyarıldım, ki bu pek çok kadının karşılaştığını bildiğim bir şey” diyor.





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KADIN OYUNCULARIN ÜZERİNDEKİ YAŞ BASKISINA KARŞI DURUYOR

Güzel yıldızsa bu sözleri duyduğundan beri bir yandan sektördeki kadınların bu mücadelesini destekleyen bir isim olmuş. Belli bir yaşın üzerindeki kadın oyunculara rol teklifleri yapılmadığı ya da bu kişilere sadece anne – büyükanne rolleri teklif edildiği Hollywood’un uzun yıllardır tartıştığı bir şey.

Anne Hathaway ve Adam Shulman 11 yıldır gözlerden ve dedikodulardan uzakta mutlu bir evlilik yaşıyor

Bu durum yavaş yavaş düzelmeye başlasa da film dünyasında kadınların yaşları yüzünden ayrımcılığa uğramaya devam ettikleri de bir gerçek. Anne Hathaway ise bu duruma karşısında direnmeye ve oyunculuk kariyerinde başarıyla ilerlemeye devam etmekte kararlı. Bunun bir yolu ara sıra dergi kapaklarında çarpıcı pozlarla yer almaktan geçse bile… Anne Hathaway ve Salma Hayek mayıs ayında düzenlenen Mat Gala'da... Hathaway'in MET için giydiği bu çengelli iğneli beyaz Versace elbise çok ses getirmişti

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ÖZEL HAYATIYLA ANILMAYI SEVMİYOR

Özel hayatını gündemde tutmayı sevmeyen ve Hollywood'un spot ışıklarından kaçarak yaşayan yetenekli oyuncu 11 yıldır Adam Shulman'la mutlu bir evlilik yaşıyor.Çiftin bu evlilikten 4 ve 7 yaşında 2 de oğlu var. Anne Hathaway, eşiyle bir çocuk daha yapmaya karar verdiklerinde hamile kalmakta sorun yaşadığını itiraf etmiş, aynı sıkıntıları yaşayan kadınlarla dayanışmak için sık sık bu konuda konuşmuştu.

Genelde özel hayatını sosyal medyadan paylaşmamaya özen gösteren Hathaway, hamilelik pozunu Instagram'dan yayınlayarak "Hamilelik sırasında (ya da hiçbir zaman) kilo almanın utanılacak bir yanı yoktur. Kilo vermek düşündüğünüzden daha uzun sürerse (eğer vermek istiyorsanız) utanılacak bir şey yoktur. Bedenler değişir. Vücutlar büyür. Bedenler küçülür. Hepsi sevgi (kimsenin size aksini söylemesine izin vermeyin)." şeklinde bir açıklama yapmıştı.