Bu bebeği önce hiç istememişti, şimdi saatleri sayıyor: Haydi gel artık, sabrım kalmadı!

Haberin Devamı

ŞİMDİ DOĞMASI İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Ama bazılarının çok sayıda çocuğunun planlı olarak dünyaya geldiğini de sanmayın. Çünkü bazı ünlü çiftlerin çocukları hiç beklemedikleri bir anda aralarına katılabiliyor.

İşte bunlardan biri son birkaç aydır gündemi meşgul ediyor. Bunun nedeni de dördüncü bebeğin kısa süre sonra aralarına katılacak olması.

Ünlü ailenin annesi, aslında üç çocuktan sonrasını istemediğini, hatta kocasının önlem alması için çok uğraştığını söylese de yine hamile kaldı. Bu serüvenini de sosyal medyadan duyurdu.

Ama tabii kısa süre sonra doğacak olan bu yeni bebek onların hayatına da büyük bir heyecan ve yenilik getirecek. İşte o ünlü başta hiç istemediğini söylediği yeni bebeğinin dünyaya gelmesi için sabırsızlanıyor...

Haberin Devamı

KOCASINA KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU İÇİN NEREDEYSE YALVARDI

Konuyu yakından takip edenler iyi bilir ki ünlü şarkıcı ve TV yıldızı Jessie James Decker ile eşi Eric Decker bu sözünü ettiğimiz ünlü çift.

Emekli sporcu Eric Decker ile şarkıcı ve TV yıldızı Jessie James Decker kısa süre sonra dördüncü çocuklarının aralarına katılmasıyla aileyi biraz daha genişletmiş olacaklar.

Jessie James, hamileliğini duyururken yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kısırlaştırma operasyonu geçirmesi için kocamı ikna etmeye çalışıyordum. O bunu yapmadı" diye anlatmıştı.

Bu dördüncü hamileliğin kendileri için sürpriz olduğunu belirten Jessie James Decker, yine de büyük bir mutluluk duyduklarını saklamadı.

Gözden Kaçmasın Dillere destan güzelliğine şarkı bile yazıldı... Yeni aşk kapısını çalsın diye beklerken gününü gün ediyor Haberi görüntüle





'BU YENİ BEBEKLE TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

35 yaşındaki yıldız şimdi bu yeni bebeğin bir an önce aralarına katılması için sabırsızlandığını da gizlemiyor. Yaptığı Instagram paylaşımında giderek büyüyen karnını gözler önüne seren James Decker, bir de mesaj yazdı: "Bu tatlı bebekle tanışmak için sabırsızlanıyorum."

Haberin Devamı

Görünüşe göre Jessie James Decker, hiç böyle bir planı olmasa da sürpriz bir şekilde hamile kaldığı bu yeni bebeğine kavuşmak için bırakın günleri saatleri bile sayar hale geldi.

HABERİ GEÇEN AĞUSTOS AYINDA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yıllardır kocasına yeni bir bebek istemediğini ve bunun için bir operasyon geçirmesini söyleyen Jessie James Decker, yeni bebeğine hamile olduğunu sosyal medya hesabından geçtiğimiz ağustos ayında duyurmuştu.

Emekli Amerikan futbolu oyuncusu Eric Decker ile evli olan Jessie James o paylaşımda "Sosyal medyadan sizinle de paylaştığım gibi aslında kocama sürekli kısırlaştırma operasyonu geçirmesini söylüyordum. Çünkü bence artık çocuk konusunda biz son noktaya gelmiştik. Ama şimdi Tanrı'nın bizim için başka planları olduğunu hissediyorum" dedi.

Haberin Devamı

Sosyal medyada anlattığına göre de bu planlanmış bir hamilelik değil. Hatta üç çocuğun kendileri için yeterli olduğunu düşünüp kocasını artık kısırlaştırma operasyonu geçirme konusunda ikna etmeye çalışırken yeniden hamile kaldığını öğrendi yıldız.





YİNE DE AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

35 yaşındaki Jessie James Decker, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlattı.

Yıldız "Sizin de bildiğiniz gibi Eric'i artık üç çocuğun yeterli olduğu konusuNda ikna etmeye çalışıyordum. Ama şimdi Tanrı'nın bizim için başka planları olduğunu hissediyorum. Bu yeni bebek tamamen şaşırtıcı ve beklenmedik. Ama hePimiz mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

Haberin Devamı

Decker "Küçük bir bebeğe daha sahip olmak bu dünyada olabilecek en büyük nimet. Sanki ayaklarımız yerden kesildi" diye sürdürdü sözlerini.

Dördüncü hamilelik haberini kocasına ilk verdiğinde 36 yaşındaki Eric Decker'ın kendisine inanmadığını anlattı Jessie James.

EŞİ ŞAKA SANDI

Emekli Amerikan futbolu yıldızı Eric Decker, Jessie James'in anlattığına göre karısının hamilelik konusunda kendisine şaka yaptığını sandı. Fakat sonra hamilelik testini onun gözleri önünde yapınca o da gerçeği gördü.

Jessie James, diğer üç çocuğunun da bu mutlu haberi çok hızlı bir şekilde öğrendiklerini çünkü ailelerinde hiçbir şeyin gizli kalmadığını söyledi.

Haberin Devamı

"Çünkü onlara annelerinin neden her zamanki gibi enerjik değil de sürekli yorgun olduğunu anlatmak istedim" diye konuştu.





BAŞKA ÇOCUK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bundan yedi ay önce Jessie James Decker, US Weekly'ye verdiği röportajda artık çocuk istemediğini kocasına söylediğini ama onun bu konuda bir önlem almaya yanı bir operasyon geçirmeye yanaşmadığını anlatmıştı.

Jessie James, 2021 yılından bu yana hemen hemen her röportajında kocasına artık çocuk sahibi olmamaları için gereken önlemleri almasını istediğini anlatıyordu.

Jessie James Decker geçen yıl US Weekly'ye verdiği röportajda "Kocama sürekli doktordan randevu alması gerektiğini söylüyorum. Ama bunu yapmıyor. Bana böyle bir şey yaptığında erkekliği elinden alınmış gibi hissedeceğini söylüyor" demişti.

Gözden Kaçmasın Kocası onun ruhuna ayrı tenine ayrı aşık... Ama onu bir daha elinden kaçırmamak için elinden geleni ardına koymuyor Haberi görüntüle





HİÇBİR ÖNLEM ALMIYORUZ

James'in kocası Eric ise bir röportajında "Eğer bir çocuk daha olursa olur. Bu bir nimettir" diye konuşmuştu. Bunu önlemek için hiçbir şey yapmıyoruz' diye sözlerini sürdürmüştü.



Eric Decker bu konuda "Hayatın önümüzdeki beş yıl içinde neler getireceğini bilemezsiniz. Harika çocuklarımız var. Yani ben böylesine bir sevgi fırsatının elimden alınmasını istemiyorum" diye konuşmuştu.

Çok tanımayanlar için Jessie James Decker ve Eric Decker'i kim olduğuna bakalım mı bir de... Tam adıyla Jessica Rose James Decker, tanınmış bir Amerikalı country şarkıcısı. İki yaşından beri şarkı söyleyen Jessie James, genç yaşında müzik dünyasında ün kazandı.

Eric Decker ise tanınmış bir Amerikan futbolu yıldızı. Çift; 2013 yılının haziran ayında evlendi. Aynı yılın eylül ayında da ilk çocuklarını beklediklerini açıkladılar.

2014 yılında dünyaya gelen Vivianne'i, 2015 yılında Eric Thomas, 2017 yılında da Forrest Bradley izledi. Ünlü çift şimdi de dördüncü bebeklerini karşılamaya hazırlanıyor.





'BİR ÇOCUK DAHA YAPARSAK EVE SIĞAMAYACAĞIZ'

Bu yeni hamileliği nedeniyle gündemin ilk sıralarını kimseye kaptırmayan Jessie James Decker bir süre önce bu konuda ilginç bir açıklama da yapmıştı. Güzel yıldız, bir çocuk daha yaparlarsa yaşadıkları eve sığamayacaklarını söyledi.

Jessie James Decker, US Weekly ile yaptığı söyleşide beşinci kez bebek sahibi olmayı düşünmediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı " Bunu bana sormayın... Bu soru bile değil" diye konuştu. Jessie James Decker, hem kendisinin hem de 36 yaşındaki kocası Eric'in dört çocukla yetinmeye kararlı olduklarını anlattı.

Ünlü şarkıcı "Eğer beşinci bebek de dünyaya gelirse yaşadıkları evden taşınmak zorunda kalacaklarını" sözlerine ekledi.