Eskiden aralarından su sızmıyordu: Eski dostlar düşman oldu! Kim Kardashian ve Larsa Pippen’ın ‘görmezden gelme’ savaşı sürüyor

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Bu isimlerin başında elbette Kim Kardashian’ın onunla birlikte televizyon yıldızı olan kız kardeşleri Kourtney, Khloe, Kendall ve Kylie de var. Gerçi Kim Kardashian’ın tüm kardeşleri ya televizyon yıldızı olup şöhretlendiler ya da kendi işlerini kurarak buradan elde ettikleri büyük servetlere kavuştular. Ancak elbette büyük bir aile olan Kardashian’lar, birlikte yaşamaya ve sürekli birlikte bir yerlere gitmeye davam ettikçe arkadaşlıkları ve aşk hayatları da iç içe geçmiş oldu. Onların yanında görünen kimseler yakın arkadaş olmasalar bile ünlendi, kız kardeşlerin hayatına girer erkeklerse mutlaka ailenin onayından geçti. Sınıfta kalanlar da bu yarıştan elenecekti… İkili bundan 10 yıl önce alışverişe bile birlikte çıkıyordu

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KIM'LE YAKIN ARKADAŞ OLDU, AİLENİN İÇİNE GİRDİ

Bu ailenin en tanınmış dostlarından biri yıllarca Larsa Pippen olmuştu. ‘Miami'nin Gerçek Ev Hanımları' adındaki çok izlenen realite şovunun yıldızı olan Larsa Pippen yıllarca Kim Kardashian’ın yanında göründüğü davetlerde ve partilerde kendisine de şöhret yarattı. Her ne kadar kendisi Kim’le ve aileyle arasında herhangi bir husumet olmadığını paylaşsa da gerçeğin farklı olduğu artık gün gibi ortada.

Eşi Kanye West’ten yeni boşanan ve şu anda tüm objektiflerin çevrildiği Kim Kardashian, Miami'nin gözde mekanı Gala'da yıldızlarla dolu özel bir Art Basel partisinden ayrılırken kameralara yakalınca gözler bir anda aynı etkinlikte yer alan eski arkadaşı Larsa Pippen’a çevrildi. İkili aynı etkinlikte bulunmuş, aynı kişilerle sohbet edip eğlenmişti ama ne partide ne de mekandan ayrıldıklarında birlikte görünmemek ve göz göze gelmemek için çok uğraştılar. Flaşlar patladı ve ikilinin ayrı ayrı fotoğrafları çekildi. Atılan manşetlerde hep “Eski dostlar birbirine sırt dönüp poz vermek için çok çabaladı” yazacaktı. ARALARINA KARA KEDİ GİRDİ, ESKİ DOSTLAR DÜŞMAN OLDU

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Peki ne oldu da eski dostların arasına kara kedi girdi derseniz hemen anlatalım: Geceden gelen dedikodulara göre Kim Kardashian, Khloé Kardashian ve Serena Williams partiye arka kapıdan geldiler, sabah 3 civarında fotoğraf çekimi için durdular ve ardından kız kardeşleri Kylie Jenner'ın masasına gittiler. Tüm bunlar olurken Kardashian kardeşler, partide tam da karşılarında tarafında oturan Larsa Pippen'i görmemiş gibi yaptılar ve asla konuşmadılar. Bunun ardında bir aşk hikâyesi ve kıskançlık yatıyordu. Kardashian ve Pippen arasındaki dostluk, Temmuz 2020'de, kız kardeşleri Kourtney ve Khloé'nin onu Instagram'da takip etmeyi bırakmasıyla sona ermeye başladı. O sıralarda Pippen ve Kardashian için ‘arkadaşlar ancak yakın arkadaş değiller' demeye başlamışlar ve Kardashian'ın Pippen'i 'o kadar da çok insanı takip etmediği' için 'asla takip etmediğini' ve Pippen'i takip etmeyi bıraktığının doğru olmadığını söylemeye başlamışlardı. Artık birbirlerinden böyle kaçıyorlar

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KARDEŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÇALDI

Gerçekteyse Kardashian ailesinin, Khloe Kardashian ile 4 yaşındaki kızı True ve yeni doğmuş bir oğlu paylaşan Tristan Thompson ile olan romantik geçmişi nedeniyle Pippen'e düşman olduğu söylentileri dolaştı. O gece Larsa Pippen, yeni aşkı Marcus Jordan’la birlikte olduğu ve ikili yakın anlar yaşadığı için Kim’in eski arkadaşı bu yaşananları pek kafasına takmamış gibi görünüyordu. Larsa Pippen, Khloe Kardashian’ın büyük aşkı Tristan Thompson’la kaçamak yapıp çiftin ayrılığında rol oynayınca aileden ve Kim’in dostu mertebesinden çoktan atılmış ama o yine de gazetecilere Gerçekten iyi bir yerde olduğumuzu hissediyorum. Biliyorsunuz, o zamanlar pek çok yanlış iletişim varmış gibi hissediyorum. Hepimiz birbirimizden özür diledik. Gerçekten iyi bir yerdeyiz.” diyecekti. "KIM'LE ARAMIZI KANYE BOZDU"

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Aslında Pippen’ın suçu ailenin kadınlarından birinin sevgilisini çalmaktı. Oysa Larsa Kim'in eski kocası Kanye West'in aralarına girdiğini iddia etti. 2020 yılındaki bomba açıklamasında Larsa Pippen, Kanye West'in Kim Kardashian ve ailesinin kendisine karşı 'beyinlerini yıkadığını' iddia etti. Bu anlaşmazlığa neden olacak 'hiçbir şey yapmadığını' iddia eden Larsa, Kanye'nin sabahın erken saatlerinde yaptığı sürekli aramalardan bıktıktan sonra onu engellediğinde ailenin ona sırt çevirdiğini iddia ediyor. 46 yaşındaki mücevher tasarımcısı ve televizyon ünlüsü kadın Hollywood Raw podcast'ine şunları söylemişti “Kanye tam anlamıyla tüm ailenin beynini yıkadı... Ne olduğunu bile bilmiyorum. Gecenin köründe, sabaha karşı sürekli beni arıyordu ve ben de bundan bıkıp numarasını blokladım. Her şey bundan sonra oldu.”

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ÖZÜR DİLEDİ AMA AFFEDİLMEDİ

Bu sözlerin ne anlama geldiğini kimse anlayamamıştı. NBA yıldızı Scottie Pippen’la evliliği sayesinde şöhretlenen ve hâlâ bu soyadını kullanan Larsa son olarak arkadaşına şöyle seslenencek ama bu çağrısı cevapsız kalarak tamamen dışlanacaktı ve geriye de magazincilerin merakla takip ettiği bir ‘eski dostlar düşman oldu’ haberi kalacaktı:

“Seni seviyorum, sen ve ben en iyi arkadaşız, her şeyi birlikte yaşadık. Asla ilişkimizi tehlikeye atacak bir şey yapmam, biz kardeş gibiyiz, aile gibiyiz. Ama evinizi daha iyi bir yer haline getirmek için beni takip etmeyi bırakmanız gerekiyorsa, o zaman yapın.”