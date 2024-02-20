En güzel yaşa en özel kutlama… Sosyetik güzel doğum günü kaçamağına süslü jetiyle gitti

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Onu artık kocasıyla el ele, Los Angeles’taki çiftçi pazarlarından alışveriş yaparken görmek mümkün. Elbette gündelik kıyafetleri, kocaman güneş gözlükleri ve şapkasının ardına saklanıp kılık değiştirmiş bir halde…

BU HAYALE KAVUŞMAK İÇİN BİR ÖMÜR BEKLEMİŞTİ

Birkaç kez nişanlanıp, aşkta aradığını bir türlü bulamayan, yıllar önce internete yayılan mahrem görüntüleri yüzünden büyük sıkıntılar yaşayan Paris Hilton, 2021’de adeta turnayı gözünden vurarak ünlü iş insanı ve girişimci Carter Reum’la evlenmişti.

Paris Hilton hep hayalini kurduğunu söylediği mutlu yuvaya Carter Reum'la evlenerek kavuşmuş oldu

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Yere göğe koyamadığı, aşkını “Onunla birlikte dünyam değişti” diyerek anlattığı Carter Reum’la günler süren görkemli bir düğünle evlendikten sonra giderek durulan sosyetik güzel 2023 yılında iki kez anne olmuştu. Ünlü çift artık çocuklarına alışveriş yapmak için kılık değiştirip çiftçi pazarlarını geziyor

"EN GÜZEL YAŞIM KUTLU OLSUN!"

Ocak ayında Phoenix adını verdiği oğlunu, kasım ayında da London adındaki kızını kucağına alan Paris Hilton, bu iki annelik macerasını da ailesi dahil herkesten gizleyerek yaşadı. Aslında hamile kalmasına ve doğum yapmasına engel bir durum olmayan Hilton, iki çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla kavuştu.

17 Şubat’ta 43. yaş gününü kutlayan Paris Hilton, Instagram hesabından geçen yıldan bir dizi fotoğrafını paylaşarak hayatının en güzel yaşını geçirdiğini söylemişti. Tüm hafta sonu doğum günü paylaşımlarına devam eden yıldız ismin bu özel kutlama için özel jetiyle tatile gittiği ortaya çıktı.





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DOĞUM GÜNÜ İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ: ÖZEL JETİNİ ONUN İÇİN BÖYLE SÜSLEDİLER

Eşi Carter Reum ve ocak ayında bir yaşını dolduran oğlu Phoenix’i de yanına alan sosyetik güzel kapısı pembe doğum günü balonlarıyla süslenmiş ve gövdesine de yine pembe balonlarla “Mutlu yıllar” yazılmış jetiyle doğum günü için kısa bir kayak tatili kaçamağı yaptı.

Uçağın içine bırakılmış, üzerinde ismi yazılı özel doğum günü cupcake’lerin fotoğrafını da paylaşan Paris Hilton özel jetine binerken kucağında oğlu ve yanında eşiyle mutluluk pozları verdi. Ünlü yıldız nereye gittiğini yazmadı ancak karlarla kaplı, romantik ateşlerin yakıldığı ve etrafta kayak pistlerinin olduğu paylaşımlardan Hilton ailesinin ünlülerin ve sosyetenin en gözde kış tatili rotası Aspen’e gittiği tahmin ediliyor. Paris Hilton'un özel jetinin içi üzerinde ünlü yıldızın adı yazan ve onunla özdeşleşen figürlerin de bulunduğu minik pastalarla doluydu

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YAŞADIĞI KÂBUS DOLU GÜNLERİ YILLAR SONRA İTİRAF ETMİŞTİ

2022’de, yatılı olarak yollandığı lisede cinsel tacize uğradığını itiraf eden Paris Hilton, bu konuda mücadele vermek için Beyaz Saray’a gidip siyasetçilerle görüşmüş, yaşadığı kâbus dolu günlerle ilgili de samimi açıklamalar yapmıştı. Okulda bulunduğu süre boyunca jinekolojik muayene bahanesiyle sık sık revire götürüldüğünü ve burada taciz edildiğini itiraf eden Paris Hilton’un verdiği taşıyıcı anne kararının ardında da aslında bu acı sebep yatıyordu… Sosyetik güzel yeni yaşına evli, mutlu ve iki çocuklu bir anne olarak girdi

“KIZIM DOĞURAMAZ” DİYEN ANNESİNE İKİ ÇOCUKLA CEVAP VERDİ

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Anne olduğunu tüm dünyaya sürpriz yaparak sosyal medya hesabından duyuran Paris Hilton, bu haberden kısa süre önce annesiyle tuhaf bir polemiğe girmişti. Sosyetik güzelin annesi Kathy Hilton “Kızım anne olmayı çok istiyor ama doğurmayı beceremiyor” diyerek saçma bir çıkış yapıp herkesi şaşkına çevirmişti.

Bunun ardından Paris Hilton’un oğluna taşıyıcı anne yoluyla kavuştuğu ortaya çıktı. Paris, oğlunun doğacağını annesinden bile saklamıştı. Zaten sonra yaptığı açıklamayla da neden böyle bir yol seçtiği ortaya çıktı. Revirlerde, jinekolojik muayene esnasında genç yaşında taciz edilen Paris Hilton için artık doktor muayenehaneleri, doğum odaları ve hastaneler en büyük korkusu olmuştu. Yıldız isim onu taşıyıcı anne kullanrak aile kurmaya iten korkunç günleri yıllar sonra itiraf etmişti

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ANNELİK ARZUSUNU SADECE BU YOLLA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREBİLİRDİ…

Geç olsa da nihayet gönlüne göre bir eş bulan Paris Hilton, evlendikten sonra anne olmayı çok arzulamış ancak bu haldeyken hamilelik stresinin doğacak çocuklarına vereceği zarardan korkarak iki çocuğu için de taşıyıcı anne kullanmayı seçmişti. Paris Hilton oğlunun fotoğraflarını sık sık paylaşıyor ancak henüz küçük kızı London'ın yüzünü göstermedi

10 AY İÇİNDE İKİ ÇOCUKLU BİR ANNE OLUVERDİ

Oğlu Phoenix’e geçen yılın ocak ayında kavuşan Paris Hilton 10 ay sonra da kızı London’ı kucağına aldı. Tıpkı ilkinde olduğu gibi kızının doğduğu haberini de Instagram’dan, üzerinde London yazan pembe bir zıbın paylaşarak duyurdu. Bir yıl içinde iki çocuklu bir anneye dönüşen sosyetik güzel artık bambaşka bir hayata yelken açmış oldu.