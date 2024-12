Efsane filmin oyuncusu sinemadan elini eteğini çekti... Kirli gömleği, elinde küreği... Artık mandalina yetiştiriyor

Haberin Devamı

Üstelik bu film, döneminin gişe rekorlarına da damgasını vurdu. Gösterime girdiği yıl dünya çapında yaklaşık 468 milyon gişe hasılatı elde etti. Bunun ardından da 1990'lı yılların en yüksek gişe hasılatını elde eden filmi olarak sinema tarihine geçti.

Yaş farkı olmaksızın milyonların keyifle izlediği o film bir de küçük yıldız kazandırdı sinema dünyasına.

Her ne kadar o yaşta elde ettiği şöhret ona çok iyi gelmese de aradan geçen bunca zamana karşın hala o filmle anılıyor.

Efsane filmle hafızalara kazınan ve hatırı sayılır bir servet de edinen ünlü oyuncu, sinemadan elini eteğini çekti. Artık bambaşka ve çok sakin bir hayatı var.

Hem şimdi tam da o filmin zamanı geldi. Çünkü her yıl, bir 365 gün bitip bir yenisi yaklaşırken bu efsane film yine gündeme geliyor... Yediden yetmişe milyonlar yine o filmi izliyor.

İşte o filmin oyuncularından birini anlatacağız şimdi size... Daha doğrusu onun yeni hayatını...

Çünkü o efsane filmle herkesin daha fazla tanıdığı bu oyuncu, beklentilerin aksine kariyerini sürdürmek yerine şehir hayatından elini eteğini çekti, çiftliğinde sığır ve mandalina yetiştirip heykel yapmaya adadı kendini.

Hangi filmden söz ettiğimizi hemen söyleyelim.

Home Alone ya da ülkemizde bilinen Türkçe adıyla Evde Tek Başına... Büyük olasılıkla siz de gençliğinizde izlediniz bu filmi ve belki şimdi de çocuklarınızla birlikte izliyorsunuz.

İşte o filmin ana karakterlerinden birini canlandıran Daniel Stern, uzun süre önce şehir hayatından uzaklaşıp California, Ventura'daki çiftliğinde yaşamaya başladı. Evde Tek Başına filminde Marv Murchin karakterini canlandıran 67 yaşındaki Daniel Stern, sığır besleyip mandalina yetiştiriyor. Kalan zamanlarında da heykel yapıyor.

Ünlü oyuncu spot ışıklarından uzakta sürdürdüğü yaşamından kesitleri de sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.

Bunun son örneklerinden birini de önceki gün sergiledi Stern. Yaptığı sosyal medya paylaşımında "Merhaba... Sizin de keşfedeceğiniz gibi çiftlikte yaşıyorum. Biz burada mandalina yetiştiriyoruz" diye seslendi takipçilerine.

MANDALİNA VE SIĞIR YETİŞTİRİP HEYKEL YAPIYOR

Daniel Stern, yetiştirdiği bu mandalinaların suyunu sıkıp dondurduğunu ve sonra da arkadaşlarına dağıttığını sözlerine ekledi.

Evde Tek Başına filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, çiftliğinde mandalinaların yanı sıra sığır da yetiştiriyor. Ama hayatı sadece bundan ibaret değil.

Stern, vaktinin çok büyük bir bölümünü sevdiği bir işe ayırıyor... Bol bol heykel yapıyor.

Daniel Stern, bu yılın başlarında anılarını bir araya getirdiği Home and Alone adlı bir de biyografi kitabı çıkardı. Kitabının tanıtımı sırasında verdiği röportajlarda da kariyerine dair bazı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Anlattığına göre Stern, yetiştirdiği mandalinaları sıkıp suyunu sıkıyor. Sonra şişeleyerek buzdolabına koyuyor. Bütün bu mandalina sularını da arkadaşlarına dağıtıyor.





'BU ROL İÇİN MİNNETTARIM'

Bunlardan biri de hafızalara kazındığı Evde Tek Başına filmindeki Marv karakteri hakkındaydı.

Stern bir röportajında "Gösteri dünyasında verdiği en berbat kararın sonucu olarak neredeyse bu rolü kaçıracağını" söyledi.

Onun anlattığına göre aslında bu rol kendisine verildi. Ama sözleşmedeki bazı anlaşmazlıklar yüzünden rolü oynamaktan vazgeçti. Yine de yapımcılar onu Marv karakterini oynaması için geri çağırınca bu kez reddetmedi.

Daniel Stern bu rolü oynadığı için de sonsuza kadar minnettar olduğunu saklamadı.

Bu konuda şunları söyledi Stern: "Dünyada kaç kişi sokakta yürürken durdurulur ve insanlar ona 'Seni seviyorum, ailem de seni seviyor. Sen bize neşe getiriyorsun. Yıllık aile tatillerimizin bir parçası oldun' der?"

Daniel Stern, Evde Tek Başına'nın ardından Home Alone 2: Lost In New York adlı yapımda da rol aldı.

Sinema kariyerine 1979 yılında Breaking Away adlı yapımla başlayan Stern, birçok başka filmde de oynadı. Ama milyonlarca seyircinin hafızasında Evde Tek Başına serisindeki karakteriyle kazındı. Filmde Islak Haydutlar'dan Harry'yi ise Joe Pesci canlandırıyordu.





Daniel Stern, 1980 yılından bu yana Laure Mattos ile evli. Çiftin üç tane yetişkin çocuğu bulunuyor.

İsterseniz biraz da bu ünlü filmi hatırlayalım...

John Hughes'un hem yapımcılığını üstlendiği hem de senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Chris Colombus oturuyordu.

Filmin başrollerinde ise o yıllarda küçük bir oyuncu olan Macaulay Culkin'in yanı sıra Daniel Stern, Joe Pesci, John Heard, Catherine O'Hara yer alıyordu. Müziklerde ise John Williams ustanın imzası olduğunu hatırlatalım.

Filmin konusuna gelirsek... İşte milyonlarca kişinin Evde Tek Başına'yı bir kış filmi olarak görmesinin ve özellikle yeni yıl yaklaşırken izlemesinin sırrı da orada zaten.

McCallister ailesi, Noel'i ABD'deki evlerinde değil Paris'te geçirmek ister. Seyahat öncesi yaşanan bir dizi karmaşık olay sonucu ailenin küçük oğlu Kevin'i evde unuturlar ve tatile giderler. Bir gece önce ailesiyle tartışmış olan Kevin ise sabah uyandığında evde yalnız olduğunu görür ve sevinir. Ama kısa bir süre sonra çevrede Islak Haydutlar olarak tanınan Harry ve Marv aniden onun hayatına girer.



İşte Daniel Stern de bu filmdeki Marv karakterini canlandırarak hafızalara kazındı. Suç ortağı Harry rolünde ise Joe Pesci vardı.





Kevin'i canlandıran Macaulay Culkin'in o sırada 11 yaşında olduğunu ve Altın Küre'de en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilen en genç yıldız unvanını bu film sayesinde aldığını da hatırlatalım.