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Ünlü şarkıcı ilk kez açıkladı: İkinci bebeğimize hamileyken karımda tümör bulundu

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#Ed Sheeran#Cherry Sheeran#Jamal Edwards
Ünlü şarkıcı ilk kez açıkladı: İkinci bebeğimize hamileyken karımda tümör bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 10:17

Ünlü şarkıcı ve çocukluk aşkı 2019 yılında evlendiler. Bu, sadece onlar için değil ünlü şarkıcının hayranları için de çok güzel bir olaydı. Sonra bir bebekleri dünyaya geldi. Geçen yıl da ikinci kez ebeveyn oldular. Ama o süreçte hayranlarına tuhaf gelen bazı ayrıntılar vardı. Çift, bu ikinci hamileliği gizli tuttu. Herkes bunun nedenini merak etse de kendi seçimleri olduğu düşünüldü. Çünkü ünlü şarkıcı özel hayatını bazı meslektaşları gibi çok da göz önünde yaşamayı seçmemişti.

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HAMİLELİK SEVİNCİNİ GÖLGELEYEN ŞOK GELİŞME
Fakat yaptığı yeni bir sosyal medya paylaşımına göre çift, aslında o ikinci hamilelik sırasında çok zor bir süreç yaşadı. İtiraf ettiğine göre karısı, ikinci bebeğine hamileyken vücudunda bir tümor bulundu. Üstelik doktorlar, hamilelik sırasında tedaviye başlanamayacağını söylediler. Neyse ki çift ikinci çocuklarına sağ salim bir şekilde kavuştu. Yine de ünlü şarkıcı, karısında ne tür bir tümör bulunduğunu ve sonra ne olduğunu tam olarak açıklamadı.

Ünlü şarkıcı ilk kez açıkladı: İkinci bebeğimize hamileyken karımda tümör bulundu

MUTLULUKLARINA GÖLGE DÖŞTÜ: Ünlü şarkıcı, ikinci bebeklerini beklerken mutluluklarına karanlık bir gölge düştüğünü ilk kez açıkladı.
Bu sözünü ettiğimiz kişi, ünlü şarkıcı Ed Sheeran. 2019 yılında çocukluk aşkı Cherry ile evlenen Sheeran; aradan çok zaman geçmeden de ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. İki yıl önce çiftin Lyra Antarctica adında bir kızı dünyaya geldi. Ardından gelen hamilelik müjdesi Ed Sheeran ile Cherry'nin mutluluğunu ikiye katladı. Ama sonra beklenmedik bir gelişme oldu. Cherry'nin vücudunda bir tümör vardı. İşin daha da kötü yanı bunun hamilelik sırasında tedavi edilmesi mümkün değildi. İşte bu gerçeği Ed Sheeran, yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ilk kez açıkladı.

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31 yaşındaki Sheeran, altıncı stüdyo albümü Subtrack'ın duyurusunu yaptığı paylaşımda yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Sheeran albümündeki şarkıların, bu, zorluklarla dolu sürecin etkilerini taşıdığını belirtti. Sheeran paylaşımında şunları yazdı: " Subtract üzerinde 20 yıldır çalışıyordum. Mükemmel bir akustik albüm yaratmaya çalışıyordum. Sonra 2022 yılının başlarında bir dizi olay hayatımı değiştirdi. Ruhsal sağlığım, sonra da müziğe ve sanata bakış açım."

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HAMİLEYKEN TEDAVİ EDEMEYECEKLERİNİ AÇIKLADILAR
Sheeran, şarkı yazmanın kendisi için bir tür terapi olduğunu belirtip bunun, duygularına anlam vermeye yardımcı olduğunu yazdı. Şarkılarının sözlerini, kullandığı kelimeleri içinden geldiği gibi yazdığını anlatan Sheeran, on yıllık çalışmaların yerine en derin ve karanlık duygularını koyduğunu ekledi.

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Ünlü şarkıcı o paylaşımında, albümün hazırlık sürecinde hayatını derinden etkileyen olaylara da değindi. İşte bunlardan biri karısı Cherry'nin hamileliği sırasında vücudunda bulunan tümördü. Doktorların, tedavi için doğum sonrasını beklemek gerektiği açıklamasını da hatırlattı ünlü şarkıcı.

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KARDEŞ GİBİ BİLDİĞİ ARKADAŞINI DA GEÇEN YIL KAYBETTİ
Albümün hazırlıkları sırasında depresyon yaşamasına neden olan bir başka olayın da yakın arkadaşı olan müzik yapımcısı Jamal Edwards'ın ölümü olduğunu ekledi. Oyuncu Brenda Edwards'ın oğlu olan ve kendisinin kardeş gibi gördüğü Jamal'ın ölümü de Ed Sheeran'ın yazdığına göre onu yıkan olaylardan biriydi.

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Ed Sheeran, karısı Cherry'nin ikinci hamileliği sırasında ortaya çıkan tümörün genç kadının vücudunun neresinde tespit edildiğini ve sonra uygulanan tedavi sürecine değinmedi.

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#Ed Sheeran#Cherry Sheeran#Jamal Edwards

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