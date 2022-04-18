Ece Seçkin “Hayır” diyememe sorunum var

◊ Müzik eğitimine 3 yaşında başlıyorsunuz ama sonra Bahçeşehir’de hukuk okuyorsunuz. En son dondurmuştunuz. Ne oldu o okul? Bitecek mi, terk mi?
- Donmuş bir şekilde dönmemi bekliyor. (Gülüyor) Keşke pandemi zamanı online eğitimle bitirseydim.
◊ Boyunuzun kısalığıyla ilgili yapılan benzetmelerden hangisi sizi daha çok eğlendiriyor: “Sahnedeki Atom Karınca” mı, “Yerli Kylie Minogue” mu?
- Atom Karınca hoşuma gidiyor, ruhen benziyoruz çünkü.
GÜNDELİK HALLER
O kişiyi hatırlamazsam
‘gözlerim bozuk’ diyorum
◊ Hayatınız bir film olsa müzikal mi olurdu, romantik komedi mi?
- Bence tamamen absürt komedi olurdu. Ben de öyleyim çünkü... Hem absürt hem komedi... (Gülüyor)
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor. Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız? Neden?
- Bunu çok yaşıyorum ya... Karşımdaki kişi kendisini hatırlamadığımı hissediyor. O kişi sitemkâr davranmaya başlamadan, gözlerimin 4 derece bozuk olduğunu dolayısıyla kendisini göremediğim için çıkaramadığımı söylüyorum. O zaman karşıdaki kişi “Ayy canımmmm” diye yanaklarıma yapışıyorsa hiç zorlamıyorum. Nereden tanıdığımı da çıkarmaya uğraşmıyorum. Teşekkür edip kaçıyorum.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Misafirimi uyandıramam ya herhalde... Utanırım.
◊ Uçakta/otobüste ha bire omzunuzda uyuyan bir teyze var. İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?
- Hostesten yerimi değiştirmesini rica ederim.
◊ Az tanıdığınız birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Telefonla aramak. Sesimle samimiyetimi daha rahat yansıtırım diye düşünüyorum.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Evdeki 3’lü tanımım: Bilgisayar, oyun ve Twich!
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- İyi bir film! Yorgunsam kitap okumaya kalktığımda hemen uyuyakalırım.
◊ Sahnede en çok hangi dekoltenize güvenirsiniz: Sırt mı, bacak mı?
- İki dekolteyi de seviyorum.
◊ Peki gündelik hayatta: Spor ayakkabı mı, topuklu mu?
- Spor.
HAYAT BİLGİSİ
“Hayır” diyememe sorunum var
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- Tabii ki düşmanımın. Bir sonraki hamlesini öğrenmek için... Sevgilimin aklını ne yapayım? Onun aklında zaten ben varım...
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Valla yenmez! Ama ben yiyorum hem de bile bile... Bunu halletmem lazım. “Hayır” diyememe sorunum var. Hatır için yapmayacağım şey yok.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Bence geceden planlamak. Bu da Başak burcu olmakla alakalı. Plansız hareket edemem, gerilirim.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Kişinin görünebildiği en iyi halinde olması ve mutlu bir yaşam sürdürebileceği kadar maddi gücü olması kâfi bence.
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Daima pozitif insanlar.
KÜÇÜK KEYİFLER
Yaz tatillerinden pek hoşlanmam
◊ İlkinde 340 bin, ikincisinde 1.8 milyon takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?
- Şüphesiz ki Twitter! Çok komik çünkü.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman ve temiz hava. Yaz tatillerinden pek hoşlanmam. Islak ıslak denizden odaya dönmeler falan... Ne o öyle?
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Hiçbiri. Aslında yolculuk da sevmem ben.
◊ Güneş mi, ay mı?
- Ay. Ay fotoğrafı çekmeye bayılırım bu arada.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Mantı için yoldan çıkmama gerek yok şu hayatta. Asla hayır diyemediğim yegâne güzelliklerdendir kendisi.
◊ İstanbul’un... Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı?
- Anadolu yakası. Ben Avrupa yakasında yaşıyorum, Anadolu yakasına geçtiğimde nefes aldığımı hissediyorum.
◊ Bodrum Gümüşlük mü, Çeşme Alaçatı mı?
- İkisi de değil, ben Kaş’çıyım.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Kış.
◊ Zamanda yolculuk mu, zamanı durdurabilmek mi?
- Durdurmak.
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Kahve.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Köpek.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Getirmez.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Unutmak.