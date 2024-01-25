Ünlü sunucu vergi borcu için evini satmak zorunda kaldı: Sanki uğruna çalıştığım her şey elimden alındı!

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Bu sözler İngiltere'de ekranın, milyonlarca kişi için tanıdık olan yüzlerinden biri olan sunucu Eamonn Holmes'a ait.

Ünlü sunucu böyle konuşuyor çünkü, bir süredir vergilerini tam ödemediği gerekçesiyle açılan davada iki temyiz başvurusu da reddedildi.

Bunun ardından da sunucu yüklü bir miktarda ödeme yapmak zorunda kaldı. Üstelik mahkeme sırasında ödediği yüzbinlerce sterlinlik avukatlık ücreti de cabası.

64 yaşındaki Eamonn Holmes, bu borçlarını ödeyebilmek için Belfast'taki evini bile satmak zorunda kaldığını ifade etti.

Eamonn Holmes, karısı Ruth Langsfort ile birlikte kamera karşısına geçiyordu.

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Aslında İngiltere'de yayın yapan ITV kanalında serbest çalıştığı halde vergi dairesi yetkililerinin kendisini kadrolu çalışan olarak gördüğünü ve buna göre verği borcu çıkardığını ileri sürdü.

Oysa kendisinin şirketten hastalık ödemesi, tatil ödemesi almadığını ya da herhangi bir hisse sahibi olmadığını söyledi.

Mahkeme sonucunda, haber bülteni sunucusu Eamonn Holmes'un 10 yıl geriye dönük olarak Ulusal Sigorta ve vergi borçlarını ödemesi gerektiğine hükmedildi. Bu durum da ünlü sunucuya 250 bin sterlin değerinde bir fatura bıraktı.

EVİMİ SATMAK ZORUNDA KALDIM

Eamonn Holmes, borcunu ödeyebilmek için Belfast'ta bulunan evini satmak zorunda kaldığını söyledi.

Ardından da "İnsanlar bizim çok para kazandığımızı sanıyor, bu yüzden de bu kadar büyük vergi ödememiz gerektiğini söylüyor. Sanki uğruna çalıştığım her şeyi elimden almışlar gibi hissediyorum."

Eamonn Holmes, 30 yıl boyunca ITV kanalı için çalıştı. 15 yıllık karısı Ruth Langsfort ile birlikte This Morning (Bu Sabah) adlı programı sundu.

Geçen yıl yaptığı açıklamada vergiler yüzünden sürdürdüğü mücadelenin babasının ölümünden sonra başa çıkmak zorunda kaldığı en zor durum olduğunu söyledi Holmes.

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SAĞLIK SORUNLARI DA YAŞIYOR

Bu mücadelenin yarattığı stres yüzünden zona hastalığına yakalandığını da sözlerine ekledi.

Başına gelenleri şöyle tanımladı Holmes "Kurbanlık bir koyun gibiydim. Çok stresli ve insanı küçük düşüren bir durumdu."

Bu arada bu yaşadıklarının yanı sıra Eamonn Holmes bir yandan da zona dışında sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı.

Omurgasından ameliyat olduktan sonra tekerlekli sandalye ve baston kullanması gerekilyor.

Dört çocuk babası Holmes, maddi sorunların yanı sıra iyileşmek için de bir dizi tedavi görmek zorunda.