Ünlü çiftin ilişkisi dolu dizgin… Yeni tomurcuklanan aşk çabucak çiçek açtı: Taze sevgililer sokaklarda sarmaş dolaş!

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28 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz yıldız şarkıcı bir süredir beyaz perdenin yükselen yıldızlarından Callum Turner’la birlikteydi.
Önceleri pek ortalıkta gözükmemeye çalışarak gizlice görüşen yeni çift artık aşklarını deyim yerindeyse sere serpe yaşamaya başladılar.
SERE SERPE AŞK!
Geçtiğimiz gün Los Angeles sokaklarında görüntülenen Dua Lipa ve Callum Turner, bol bol yürüdü, kahve içti, birkaç mağaza gezip alışveriş yaptı.
İkisi de kot pantolonlarını çekmiş, oldukça spor giyinerek sokaklardaki kalabalığın içine karışmıştı. Ancak onlar ne kadar sade ve sıradan görünse de pek de baş başa sayılmazlardı…
Bir süredir bu aşkın izini süren paparazziler elbette bu son günlerin en yeni ve merak uyandıran çiftinin peşindeydi.
PEŞLERİNE DÜŞEN PAPARAZZİLERE HİÇ ALDIRMADILAR
İki ünlü yıldız da bunun farkındaydı zaten. Ve geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülendiklerinde biraz ürkek davransalar da artık oldukça rahatlamış gözüküyorlardı.
Boy boy fotoğraflarının çekildiğinin gayet farkında olan çift etraflarında olan bitene hiç aldırmadan sarmaş dolaş gezmeye devam etti.
DUA LIPA ÇOK RAHATTI: OBJEKTİFLERE GÜLÜMSEYEREK POZ VERDİ
Özellikle de yeni sevgilisi Callum Turner’dan çok daha büyük bir tanınırlığa ve popülerliğe sahip olan Dua Lipa’nın rahat tavırları dikkat çekti: Ünlü yıldız fotoğraflarının çekilmesinden hiç rahatsız olmadığı gibi bir de objektife bakıp bol bol gülümseyerek poz verdi.
Taze aşıklar yeni yeni filizlenen ilişkilerinin heyecanıyla sürekli gülümseyip sohbet ederken gözlerini birbirlerinden ayıramadılar.
Aralarındaki tutku da adeta elle tutulabilecek kadar yoğun gözüküyordu. Callum Turner, Dua Lipa’nın omzuna elini koyup yürürken ünlü şarkıcı da sevgilisine iyice sokulmuştu.
ÖPÜŞÜP KOKLAŞMADAN DURAMIYORLAR
Ünlü çift, onları izleyen meraklı gözlere aldırmadan sık sık durup sarıldı, bolca da öpüştü. İkilinin bu hem tutkulu hem de rahat tavırları görenlere bu aşk iyice bacayı sarmış ve ilişki de epey ilerlemiş dedirtti.
33 yaşındaki Callum Turner, son haftalarda art arda gösterime girecek olan yeni filmi ve dizisi için hummalı bir koşuşturmaca içindeydi. Dua Lipa’yla yaşamaya başladığı aşk da bu arada ortaya çıktı.
SAKLANMA FASLI KISA SÜRDÜ
Sevgilisinin galalarına, film tanıtım etkinliklerindeki konuşmalarına gizlice gidip ona desteğini gösteren Dua Lipa bir süre gizlenmeye çalışsa da kısa süre sonra yeni sevgilisiyle gittiği akşam yemeğinin ardından yine onunla sarmaş dolaş görüntülenmişti.
İkilinin yakın çevresi ilişkilerinin giderek ilerlediğini, her şeyin daha yeni olmasına rağmen Dua Lipa ve Callum Turner’ın “birbirleri için deli olduklarını” söylüyor.
BİTEN AŞKLARA ELVEDA, YENİ AŞKA MERHABA
Dua Lipa daha aralık ayının başında, tüm yazını birlikte mutlu mesut geçirdiği sevgilisi, ünlü yönetmen Romain Gavras’tan ayrılmıştı.
Lipa ve Gavras’ın ilişkisi mart ayında ortaya çıkmış, ünlü aşıklar mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya el ele çıkıp aşklarını dünyaya ilan etmişti.
“Büyük bir yaz aşkı yaşadılar” denen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Bu ayrılığa da Dua Lipa’nın yeni albümünü ve kariyerini ön plana almak istemesi sebep oldu.
SEVGİLİSİNİ KARİYERİ İÇİN TERK ETMİŞTİ, HEMEN YENİ AŞKA KOŞTU
Ayrılığın ardından ünlü şarkıcının adet bir işkolik olduğu, Romain Gavras’ın da bu durumdan pek hoşlanmadığı söylendi.
Ancak yıldız şarkıcı bu kariyer kararına rağmen Callum Turner’ın kollarına koşmak için hiç beklemedi. Bu da epey şaşkınlık yarattı.
Callum Turner da 4 yıl boyunca eski rol arkadaşı, bir başka ünlü İngiliz oyuncu Vanessa Kirby ile büyük bir aşk yaşamıştı. Çift 2020’de yollarını ayırdı.