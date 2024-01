‘İşim aşktan önce gelir’ demişti… Bir sevgiliyi terk edip diğerine koştu

Haberin Devamı

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı bir yandan kazandığı büyük başarının keyfini sürerken bir yandan da yeni bir aşka yelken açmış gibi görünüyor.

Yıldız isim geçtiğimiz gece katıldığı galada İngiliz aktör Callum Turner’la samimi bir şekilde dans ederken görüntülendi.

Hem "Masters of The Air" hem de George Clooney'nin son filmi "The Boys in the Boat"ta başrol oynayan Callum Turner Hollywood’un yükselen yıldızlarından.

İkili galanın ardından verilen partiyi baş başa ve dans ederek geçirdi. Peşlerindeki paparazzileri fark edince de mekanı ayrı ayrı terk ettiler.

Ünlü çift partide samimi şekilde dans ederken fotoğraflarının çekildiğini anlayınca makanı hızla ayrı ayrı terk etti

O anlarda yüzünde kocaman bir gülümseme olan Dua Lipa’nın mutluluğu dikkat çekti. Callum Turner da kendisine ünlü pop yıldızıyla ilgili sorulan soruları cevaplamadan uzaklaştı.

Dua Lipa ve ünlü aktörün yakın çevreleri ikilinin galadaki dans söylentilerinden ve gazetecilerden kaçarak ayrı ayrı yönlere gittikleri gecenin ardından bu ilişkiyi doğrulayan açıklamalar yaptılar.

Dua Lipa'nın Callum Turner'la geçirdiği gala gecesinden ayrılırken sergilediği mutluluk dikkat çekti

Söylenenlere göre bu aşk dedikoduları doğru. "Bu yeni bir şey ama birbirleri için deli oluyorlar" diyen kaynaklar henüz ilişkinin çok başı olmasına rağmen Dua Lipa’nın Callum Turner’ı desteklemek için onun galasına gittiğinin altını çiziyor.

Son yılların yükselen yıldızlarından olan Callum Turner "The Crown" dizisinde Prenses Margaret'i canlandıran güzel yıldız Vanessa Kirby ile birlikteydi.

Çiftin ayrılığından sonra "Vanessa ve Callum oyunculuk dünyasında yükselen yıldızlar ve son birkaç yıldır teklif yağmuruna tutuldular ama kariyerleri yükseldikçe ilişkileri zarar gördü ve giderek birbirlerinden uzaklaştılar” yorumları yapılmıştı.

Callum Turner ve Vannessa Kirby aşkının da kariyer yüzünden bittiği söyleniyor

Dua Lipa da 2019'dan 2021'e kadar Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar ile büyük bir aşk yaşamıştı. Popun yıldız ismi daha geçen aralık ayının başında sevgilisi Fransız yönetmen Romain Gavras’dan ayrılmıştı.

Dua Lipa ve Romain Gavras bir süre saklandıktan sonra geçen mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya el ele çıkıp aşklarını tüm dünyaya ilan etmişti. Birlikte oldukça mutlu görünen çiftin ilişkisinin bu kadar çabuk bitmesi şaşkınlık yaratmıştı.

Dua Lipa’nın sevgilisinden yeni albümü için çok çalışması ve işine gönül ilişkilerinden daha fazla ağırlık vermek istediği için ayrıldığı söylendi. Hatta Romain Gavras da Dua Lipa’nın çok çalışmasında ve bir “işkolik” olmasından şikayetçiydi iddialara göre.

Dua Lipa ve Romain Gavras'ın aşkı kısa ömürlü olmuştu

Ünlü şarkıcının bu “işim aşkımdan önce gelir” hamlesiyle ayrıldığı sevgilisinin ardından yeni bir aşka bu kadar çabuk yelken açması şaşkınlık yarattı.