Giydiği elbise başına bela oldu… Şıklıktan tam puan aldı ama nafile...

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Her büyük ödül töreninde olduğu gibi gecenin kırmızı halı geçişi ve birbirinden ünlü yıldızların Altın Küre’ler için seçtikleri giysiler de modacılar ve moda severler tarafından puanlanmaya ve eleştirilmeye devam ediyor.

Gecenin ödüllerinden önemli bir tanesinin adayı olan ve tören için seçtiği çarpıcı tuvalet beğenilen Dua Lipa da bu isimlerden biri.

Dua Lipa'nın Altın Küre töreni için seçtiği altın işlemeli Schiaparelli elbisesi gecenin en şık görünümlerinden biriydi... İngiliz yıldız kırmızı halının en beğenilen isimlerinden oldu

Barbie filmi için söylediği Dance The Night ile En İyi Şarkı ödülüne aday olan ama ödülü Billie Eilish’e kaptıran İngiliz şarkıcı kırmızı halıya baş döndüren yaldızlı bir elbiseyle çıktı. Ama gecenin Dua Lipa için pek de “rahat” geçtiği söylenemez.

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28 yaşındaki yıldız şarkıcı tören için baştan aşağı altın işlemeli siyah, denizkızı tarzı bir Schiaparelli tasarımı elbise seçmişti.

Törenin başında birbirinden güzel pozlar veren Dua Lipa için kabus tören başladıktan sonra yaşandı

Kırmızı halıda verdiği pozlarla gecenin en şık ve güzel kadınları arasında gösterilen Dua Lipa sıra salona gidip yerine oturmaya geldiğindeyse seçtiği elbiseyle ilgili pişmanlık yaşadı.

Vücudunu çok sıkı şekilde saran korse tarzı elbisesi ünlü şarkıcıyı tüm gece yerine oturtamayan bir sıkıntıya dönüştü. Dua Lipa gece boyunca elbisesi yüzünden kendine ayrılan yere oturmadı.

Dua Lipa daracık elbisesi yüzünden nasıl gece boyunca sandalyesine oturmadığını Intagram'dan paylaştığı eğlenceli bir videoyla anlattı

Yaşadığı bu sıkıntı nedeniyle moralini bozmak yerine durumla eğlenen güzel yıldız elbisesinin darlığı ve rahatsızlığı yüzünden sandalyesine nasıl oturamadığını eğlenceli bir video çekerek belgeleyen Dua Lipa bu anları Instagram hesabından paylaştı.

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Kendi haliyle rahatça dalga geçmesiyle hayranlarının sempatisini toplayan Dua Lipa’nın şıklığına ve samimiyetine övgüler yağdırdı. Dua Lipa da videoyu "Böylesine güzel bir gece için Altın Küre’lere teşekkür ederim" diyerek paylaştı.

Ancak paylaşımını yine esprili şekilde tamamlamayı tercih etti ve “Gecenin tek eksiği rahatça oturabileceğim, sırtı arkaya yaslanabilen sandalyelerdi” diyerek bitirdi. Dua Lipa’nın bu paylaşımına rekor sayıda yorum ve beğeni geldi.

Dua Lipa’nın geçtiğimiz aralık ayının başında bir yıldan fazladır birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Romain Gavras'tan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Yeni şarkısıyla listelerde fırtınalar estiren yıldızın bu kararı kariyerine ağırlık vermek için aldığı söylendi.

Dua Lipa'nın büyük başarısının arkasında müzik piyasasına girdiği günden beri arkasında duran ve menajerliğini de yapan babası Dugi var

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Dua Lipa, en büyük rakibi Adele’i geride bırakarak geçen yılın en çok kazanan İngiliz şarkıcısı oldu. Art arda yayınladığı başarılı albüm ve şarkılarla listelerin zirvesini bırakmayan Dua Lipa’nın 40 yaşına geldiğinde milyonerlikten milyarderlik mertebesine yükseleceğine kesin gözüyle bakılıyor.