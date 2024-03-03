Dördüncü doğumdan sonra kilolarını verememişti… Meğer sırrı küçük bir dolap hilesinde gizliymiş

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Kourtney Kardashian, iki yıl önce ünlü müzisyen Travis Barker’la evlenmiş, aşkı yeniden bulunca da bir an önce çocuk sahibi olmak istemişti.

Ünlü ailenin en büyük kız kardeşi geçen yaz eşinin konserine gidip, en ön sırada ona sevgi gösterileri yaparken bir anda elinde tuttuğu kocaman pankartı kaldırıp herkesi şaşkına çevirmişti.





PANKARTLI HAMİLELİK DUYURUSU AYLARCA KONUŞULMUŞTU

Pankartta “Travis ben hamileyim!” yazıyordu. Bu gösterişli hamilelik duyurusu yapıldığında Kourtney Kardashian’ın karnının zaten epeyce belli olduğu anlaşılınca ünlü çift bebek müjdesini bir gösteriye çevirdiği için eleştirilere hedef oldular.

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Travis Barker’ın önceki evliliğinden iki çocuğu, bir de eski eşinin evlat edindiği kızı var. Kourtney Kardashianın da eski sevgilisi Scott Disick’ten doğan üç çocuğu var.

Kourtney Kardashian dördüncü çocuğu olan oğlu rocky'ye büyük badireler atlatıp sahip olmuştu... Ünlü yıldız henüz oğlunun yüzünü kimselere göstermedi

Ünlü çift evlenip yuva kurunca ailelerini biraz daha genişletmek istediklerini açıklamıştı. Hamileliği boyunca sürekli büyüyen karnını paylaşan ve yaklaşan doğumdan duyduğu heyecanı anlatan Kourtney Kardashian ve Travis Barker’ın oğulları Rocky ekim ayında doğdu.

AİLE BOYU AVUSTRALYA ÇIKARMASI YAPTILAR

Ünlü çift bir süredir bebeklerini de yanlarına alıp Travis Barker’ın grubu Blink182’nin turnesi için Avustralya’ya çıkarma yapmış durumdalar.

Kourtney Kardashian yeniden başladığı annelik macerasına dair fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Ancak ne o ne de kocası Travis Barker henüz oğullarının yüzünü göstermiş değiller.

Kourtney Kardashian bir süredir kocası Travis Barker'le turne için Avustralya'da... Bir yandan bebekle uğraşan bir yandan diğer çocuklarını da yanına alan Kardashian artık nasıl göründüğüyle değil sadece rahat olmakla ilglilenmeye başladı

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Tıpkı ailesinin diğer üyeleri gibi ününü çok büyük oranda görüntüsü, giyim kuşamı, lüks yaşantısı ve özel hayatını tüm detaylarına kadar paylaşmasıyla tanınan Kourtney Kardashian doğum kilolarını henüz verebilmiş değil.

DÖRDÜNCÜ ÇOCUKTAN SONRA KİLO VERMEK KOLAY OLMADI

Dördüncü çocuğunu doğurduktan sonra fazla kilolarını verememekten şikayet eden 44 yaşındaki yıldız isim hafif egzersizlere başladığını ancak oğlunu sağlıklı şekilde büyütmeye odaklandığını ve zayıflama konusunda acele etmediğini anlatıyordu.

Doğum kilolarından bir türlü kurtulamayan ünlü yıldız çareyi kocasının dolabından giyinmekte buldu... Hayranlarıyla ayna selfie'si paylaşan Kardashian "Doğum kilolarına rağmen 5 dakikada hazırlanmanın formülü" diyerek Travis Barker2ın üstüne biraç beden büyük gelen giysilerini giydiğini itiraf etti

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Kuzey yarımküre kış mevsimini yaşarken bir aydan fazladır Avustralya’da sıcak havanın ve güneşin tadını çıkaran Kourtney Kardashian hâlâ veremediği kilolardan şikayetçi olduğunu ancak buna basit bir çözüm bulduğunu itiraf etti.

ÇAREYİ KOCASININ DOLABINA EL ATMAKTA BULDU

Konser maratonu arasında Avustralya’daki gezintilerinin fotoğraflarını sürekli paylaşan ünlü yıldız çareyi kocasının kendisine bir hayli büyük gelen giysilerini dolabından aşırıp kullanmakta bulmuş…

“Kendi dolabımı bıraktım, artık kocamın gardırobundan çaldıklarımı giyiniyorum” diye itirafta bulunan Kourtney Kardashian, Travis Barker’ın üzerine büyük gelen tişörtlerini ya da spor formalarını adeta birer elbise gibi kullanarak hem sıcakta rahat ediyor hem de hamilelik ve doğumdan kalan kilolarını gizliyormuş.

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Kourtney Kardashian, yeni yıla girerken de kız kardeşleri en süslü halleriyle poz verdiği sırada “Dolabımda giyecek bir şey kalmadı, kilolarımı veremedim” diyerek siyah bir kürkün altına sadece bir body giyerek hayranlarının karşısına çıkmıştı. Kourtney Kardashian kız kardeşleriyle verdiği geleneksel yılbaşı pozu için de giyecek bir şey bulamadığından yakınmış ve üzerine kürk paltosunu geçiriverdiğini söylemişti

OĞULLARINA SAHİP OLABİLMEK İÇİN SAYISIZ BADİRE ATLATMIŞLARDI

44 yaşındaki Kourtney Kardashian ile 48 yaşındaki Travis Barker, önceki ilişkilerinden çocukları olsa da büyük aşklarının da bir meyvesi olmasını çok arzu etmişlerdi. Çift daha evlenir evlenmez çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını söylediler.

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Aylarca süren uğraşlar, başarısız tüp bebek denemeleri derken kocakarı ilcalarına bile başvurduklarını itiraf eden ünlü çift tam da artık üzüntüyle vazgeçmek üzereyken Kourtney Kardashian doğal yollarla hamile kaldığını açıkladı. Kourtney Kardashian ve Travis Barker oğullarına çok büyük zorluklar atlatarak kavuştular ve ona mucize bebek diyorlar

DAHA DOĞMADAN ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATTI

Bunun üzerine Kardashian ve Barker doğmamış çocuklarını hep “mucize bebek” olarak anmaya başladılar. Kourtney Kardashian hamileliğinin sonlarına doğru acil şekilde hastaneye yatıp ailesini ve hayranlarını korkuttu.

Ünlü ekran yüzünün bebeğinin büyük bir tehlike atlattığı ve hayatını kurtarmak için anne karnında ameliyat edildiği ise birkaç gün sonra ortaya çıktı. Kourtney Kardashian ve bebeği bu büyük tehlikeyi atlattı ancak ünlü çift oğullarını sağlıklı şekilde kucaklarına alana kadar geçen sürede adeta ömürlerinden ömür gitti…