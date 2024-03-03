Aylardır herkesin içinde yarı çıplak halde geziyordu... Bu kez de giyinik haliyle şaşırttı: Hapse girmekten korktular!

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Adı Kanye West’le anılmaya başladığı ilk zamanlarda Kim Kardashian’a aşırı benzerliğiyle dikkat çeken Bianca Censori geçen bir seneden fazla zamanda geçirdiği dönüşümle tartışmaların odağında.





ESKİ KARISININ BENZERİYLE EVLENDİ AMA ONU BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

West’in şirketinde çalışan bir mimar ve tasarımcı olan 29 yaşındaki Censori’nin, ünlü rapçiyle, boşanma davası karara bağladıktan sadece birkaç gün sonra evlendiği ortaya çıkmıştı.

2023 yazını Avrupa’da çıktıkları bitmeyen tatilde geçiren ikili tuhaf görünümleri ve West’in Bianca Censori’ye zorla giydirdiği söylenen yakışıksız giysilerle ilgili bitmeyen tartışmalarla aylardır manşetlerden inmiyor.

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ARTIK NEREDEYSE GİYİNMEKTEN VAZGEÇTİ… HERKESİN İÇİNDE ÇIPLAK GEZİYOR!

Bir süredir devam eden Paris Moda Haftası için Fransa’da bulunan ünlü çift, Censori’nin bugüne kadarki en açık saçık giyimi, tamamen şeffaf üstüyle, içine hiçbir şey giymediği külotlu çoraplarıyla sokaklarda gezmesiyle yine çok konuşulmuştu.

Son zamanlarda herkesin içinde giydiği akıl almaz giysilerle yarı çıplak şekilde gezen ünlü ismin son görüntüsü ise herkesi şaşırttı.





BU KEZ DE MÜTEVAZİ VE DİKKAT ÇEKMEYEN BİR ŞEY GİYİNCE ŞAŞIRTTI

Kanye West'in eşi Bianca Censori, çift dün Paris'te dışarı çıktığında şaşırtıcı derecede mütevazi kıyafetler giymişti.

Tipik şeffaf görünümünün aksine 29 yaşındaki mimar, Ritz Paris otelinden çıkarken uzun kollu mor bir üst ve pantolon olarak bir çift opak çorap giymişti.





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HAPİS CEZASI İHTİMALİNİ DUYUNCA…

Bu ani değişikliğin sebebinin Bianca Censori’nin Paris'teki neredeyse çıplak görünümünden dolayı yasal sonuçlarla karşılaşabileceğinin bildirilmesinden kaynaklandığı söyleniyor.

Ünlü rapçinin eşinin “teşhircilik”le ilgili yasaların sınırlarını zorladığı ve 15 bin euro gibi yüksek bir para cezası hatta hapse atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, Paris şehri kolluk kuvvetlerinin harekete geçmeye hazır beklediği haberleri geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.

AYNI ŞEY İTALYA’DA DA OLMUŞTU

Eşi Censori’nin birkaç adım gerisinde yürüyen Kanye West ise kapüşonunu başına geçirmiş ve başını öne eğer şekilde görüntülendi. Ünlü çift yaz aylarında İtalya’da da aynı şekilde gündeme gelmiş; tutuklanmaktan kıl payı kurtulmuştu.

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Kanye West ve Bianca Censori, Roma ve Venedik’te yine müstehcen giysiler yüzünden resmi makamların başını ağrıtmış, üstelik toplum içinde cinsel ilişki yaşamak suçlamasına maruz kalarak biraz da ünleri ve olayın daha da büyümemesi istendiği için ceza almadan kurtulmuştu.

KIM KARDASHIAN’DAN SERT UYARI

Kanye West’in eski eşi ve 4 çocuğunun annesi Kim Kardashian’ın geçtiğimiz günlerde West’e sert bir uyarı yaptığı ve yeni eşi Bianca Censori’ye de çocuklarının yanında “usturuplu” giyinmesini söylediği iddia edilmişti.





AİLESİ YIKILMIŞ DURUMDA

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Kocası tarafından iradesinin elinden alındığı ve zihninin tamamen kontrol altına alındığı iddia edilen Bianca Censori’nin ünlü rapçiden çocuk sahibi olmak istediği de son dönemlerde dillendirilmeye başladı.

Censori’nin ailesi ise yaşananlardan endişeli. Onu sürekli uyardıkları ve Kanye West’ten ayrılması konusunda baskı yaptıkları söylenen ailesinin, özellikle de babasının kızının West’ten çocuk istediğini öğrenince yıkıldığı söyleniyor…