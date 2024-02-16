Eski kocası onu bırakıp benzeriyle evlenmişti… Ünlü yıldız küplere bindi: Karına söyle de çocuklarımın yanında usturuplu giyinsin!

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Kim Kardashian kocasından boşanır boşanmaz ünlü komedyen Pete Davidson’la uzun sürmeyen ama çok konuşulan tutkulu bir aşk yaşadı. Kanye West ise ayrılıktan bir süre sonra Kim Kardashian’a ikizi kadar benzeyen kimselerin tanımadığı bir kadınla görülmeye başladı.

Kanye West’in şirketinde çalışan bir mimar olduğu öğrenilen bu genç kadının adının Bianca Censori olduğu ve ünlü rapçinin yeni aşkıyla Kim Kardashian’dan boşanmasının kesinleşmesinden birkaç gün sonra evlendiği de sonradan ortaya çıktı. Kanye West’in ayrıldığı eşi Kim Kardashian'a benzeyen tanınmamış bir genç kadın olarak ortaya çıkan Bianca Censori'nin bir yılda geçirdiği değişim ve geldiği durum yakınlarını endişeye düşürüyor

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ESKİ EŞİN KOPYASI OLARAK ORTAYA ÇIKAN YENİ EŞ...

Dünya onun adını ilk duymaya başladığında Bianca Censori Kim Kardashian’a olan benzerliğiyle herkesi şaşırtmıştı. Saçlarını önce kestiren, sonra sarıya sonra tekrar siyaha boyatan genç kadın Kanye West’le birlikte olmaya başladıktan sonra tartışmaların da odağı haline geldi.

Kim Kardashian'ın yaşananlara tepkili olduğu zaten konuşuluyordu... Ünlü yıldızın kocasına konuyla ilgili çok sert bir uyarı yolladığı iddia edildi

Kocasıyla birlikte tüm yazı Avrupa’da tatilde geçiren Bianca Censori, normal görünümlü bir genç kadınken birden tuhaf giysiler giymeye, Kanye West’le birlikte yüzüne maskeler takmaya, çıplak ayakla gezmeye, tüm vücudunu kaplayan ve hatlarını ortaya koyan tepki çeken kıyafetlerle görünmeye başladı. Kanye West ve Bianca Censori'nin tuhaf giyim tarzları dikkat çekiyordu... Geçen aylar boyunca Bianca Censori neredeyse West'in yanında çıplak gezmeye başladı, ünlü rapçi karısının müstehcen pozlarını Instagram hesabından bile paylaştı

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YENİ KARISININ BEYNİNİ Mİ YIKADI?

Kanye West’in karısının beynini yıkadığı, onu kontrol altında tuttuğu ve iradesi dışında yarı çıplak gezdirip deyim yerindeyse “sergilediği” haberlerinin ardı kesilmedi. Censori’nin ailesinin ve eski çevresinin çok endişeli olduğu, ona ulaşıp uyarmaya hatta Kanye West’ten ayrılması için ikna etmeye çalıştığı söylendi.

Bu tuhaf ve tartışma yaratan olaya son tepki de West’in eski eşi Kim Kardashian’dan geldi. Hem de oldukça sert şekilde. Artık bir üvey anne de olan Bianca Censori sık sık Kanye West’le birlikte, onun Kim Kardashian’dan olan dört çocuğuyla içli dışlı oluyor. İki fotoğrafta da Kim Kardashian'ı gördüğünüzü düşünebilirsiniz... Oysa sağdaki fotoğrafta Kanye West'in Kim Kardashian'dan ayrıldıktna sonra evlendiği Bianca Censori var...

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"KARIN BENİM ÇOCUKLARIMIN YANINDA BÖYLE GEZEMEZ!"

Kim Kardashian daha önce de Bianca Censori ve eski eşinin uygunsuz hallerine tepki göstermişti. Ünlü yıldız bu kez son sözünü söyledi ve Kanye West’e çok sert bir uyarıda bulundu. Kardashian’ın, eski eşinin Bianca Censori’yi bu şekilde sokağa çıkarmasına bile çok şaşkın olduğu söyleniyordu.

West’e “Karına söyle çocuklarımın yanında usturuplu giyinsin” diye mesaj gönderen Kim Kardashian’ın bu tuhaf halleri ve neredeyse çıplak dolaşan yeni eşin sürekli çocuklarının etrafında olmasından çok rahatsız olduğu iddia edildi.





TÜM ELEŞTİRİLERE KULAK TIKIYOR

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Öte yandan Bianca Censori, Kanye West’le tek başınayken ne kadar tuhaf ve açık saçık giyiniyorsa çocuklarla birlikteyken de o kadar “normal” ve usturuplu giyiniyor. Yani aslında bu uyarı yeni eşe değil de davranışları sürekli yargılanan eski eş Kanye West’te yapılmış gibi…

Kanye West, ne kadar eleştirilse de eşiyle ilgili tutumundan vazgeçmiyor. Paparazzilerin çektiği fotoğraflar bir yana ünlü şarkıcı karısının müstehcen fotoğraflarını kendi Instagram sayfasında bile paylaşmıştı. Söylenenlere de sadece “Ben böyle mutluyum. Karım da halinden memnun. Bize karışmayın” diyerek cevap vermişti. Bianca Censori'nin en "usturuplu" halleri Kim Kardashian'ın kızları North ve Chicago'yla olduğu anlardı...

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EVLİLİKLERİ BOYUNCA ESKİ KARISINI DA O GİYDİRMİŞTİ

Bu arada eski karı kocanın yakın çevresi bir duruma daha dikkat çekiyor. Kanye West’in yeni eşi Bianca'ya yaptıklarının aynısını evlilikleri boyunca Kim'e de yaptığını söyleyenler “Ne yazık ki Kim Bianca'nın neler yaşadığını biliyor ama Bianca'nın da neye bulaştığını bilmesi gerektiğini düşünüyor” diyorlar.

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Milyarder yıldız Kardashian, ilişkileri boyunca Kanye West’in, kendisinin moda seçimleri üzerindeki etkisi hakkında açıkça konuşmuştu. 2018 yılında verdiği bir röportajda Kardashian “Kocamla tanışana ve bana en kötü stile sahip olduğumu söyleyene kadar her zaman gerçekten iyi bir stilim olduğunu düşünürdüm” demişti.





KIM’E BUNLARI SÖYLEDİ AMA KENDİSİ BETERİNİ YAPTI

İlişkileri boyunca kendisini kocası Kanye’nin giydirdiğini itiraf eden Kardashian, kocasının tavsiyesine karşı çıktığında aldığı cevabın “Sen benim karımsın ve fotoğrafların çok seksi olması beni etkiler” dediğini itiraf etmişti. Kanye West, yakın zamanda eski karısının aşırı seksi giyinmesinden şikayet etmiş ve tarzını onaylamadığını söylemişti.