Ünlü şarkıcı karısının yarı çıplak pozlarını paylaşmıştı: Şimdi de sosyal medya kullanmasını yasakladı… Soru soran paparazziye böyle saldırdı!

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KARISININ MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI KENDİ ELİYLE SOSYAL MEDYAYA YÜKLEDİ

Ünlü rapçi kısa bir süre önce karısı Bianca Censori’nin yarı çıplak uygunsuz fotoğraflarını kendi Instagram hesabından paylaşmış, eşini bu şekilde milyonlarca kişinin önüne çıkardığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

West’in fiziksel ve ruhsal olarak istismar ettiği söylenen ve hayatının kontrolünü elinden aldığı yaşananlara bakınca açıkça görülen eşi Censori’yle ilgili son hamlesi de yine tepkilerin hedefi olmasına neden oldu. Ünlü şarkıcının karsına sosyal medya kullanmasını yasakladığı iddia edildi. Kanye West - Bianca Censori çiftinin en "normal" görüntülerinden biri...

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EN SONUNDA BUNU DA YAPTI: KARISINA SOSYAL MEDYAYI YASAKLADI

Kanye West’in bunu sözde Censori’yi korumak için yaptığı söylendi ancak bu yasaklama hamlesinin aslında West’in karsını şimdikinden de çok kontrol altında tutmak için yaptığı iddia ediliyor. Daha geçen hafta karısının yarı çıplak pozlarını kendisi yayınlayan ünlü şarkıcının karısının paylaşım yapmasını yasaklamasına kendi hayranları dahil kimse anlam verebilmiş değil…

Kanye West'in uzun süredir Bianca Censori'nin her davranışını zorla kontrol altında tutuğu söyleniyordu... İddialara göre ünlü şarkıcı en sonunda karısına sosyal medya kullanmayı da yasakladı

Bu haberin duyulmasının ardından kendisini yolda gören bir paparazzinin soru sormasına sinirlenen Kanye West kadına saldırdı. Kanye West, eşi Bianca Censori'nin "özgür iradesi" olup olmadığını soran bir paparazziye sinirlenip bir anda telefonunu elinden kaptı.

Gözden Kaçmasın Karısının yarı çıplak pozlarını paylaştı: Onun zihnini kontrol altında tutuyor Haberi görüntüle

Kanye West kendisini yolda gören ve soru soran bir paparazziye de saldırdı

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SORU SORAN KADINA SALDIRIP ELİNDEN TELEFONUNU ALDI

Videoya kaydedilen olayda elinde cep telefonuyla kayıt alan paparazzi West'e arkadan yaklaşarak "İnsanlar karınız Bianca'nın özgür iradesi olup olmadığını bilmek istiyor, bazı insanlar onu kontrol ettiğinizi söylüyor..." diyerek soru sormaya çalıştı.

"İnsanlar karınız Bianca'nın özgür iradesi olup olmadığını bilmek istiyor" sözlerine sinirlenen Kanye West kadının telefonunu elinden zorla elinden aldı

Ancak kadın cümlesini tamamlayamadan ünlü rapçi ona doğru döndü ve telefonu elinden kaptı. O sırada ekranın kararmasına rağmen West’in kadına "Bana o salak saçma şeylerle gelme, ben bir insanım. Deli misin sen? Ben bir efsaneyim, Charlie Wilson'ı desteklemek için buradayım ve sen gelip bana karım hakkında saçma sapan şeyler soruyorsun. O benim karım." diye bağırdığı duyuldu.

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“BEN BİR EFSANEYİM, BANA BUNLARI SORAMAZSIN”

“Sen bana bu saçma soruyu soruyorsun. Bana bunun doğru mu yanlış mı olduğunu söyle. Sen de benim sorumu cevapla” diye bağırdığı kadının telefonu geri veren Kanye West bu kez de ona şimdiki maaşının iki katını vereceğini söyleyerek iş teklifi yaptı.





“KÖTÜ YORUMLARDAN KORUMAK İSTİYOR” DENDİ AMA…

Kanye West’in karısı Bianca Censori'yi sosyal medya platformlarında başkalarıyla etkileşime girmekten alıkoymasının onu kötü yorumlardan korumak amacı taşıdığı söyleniyor. Ancak çifte yakın kaynaklar aslında ünlü şarkıcının karısını gerçeklikten daha fazla "izole etmeye" ve böylece onu daha sıkı bir şekilde kontrol altında tutmaya çalıştığını söylüyor.

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Kanye West hayatına girmeden önce oldukça aktif, neşeli, konuşkan bir insan olduğu söylenen Bianca Censori bir yıldan fazladır sadece onun yanında gezen, tuhaf şekilde giydirilen, çıplaklığı kocası tarafından teşhir edilen ve muhtemelen baskı altında tutulan bir “tutsağa” benzemiş durumda. Kanye West hayatına girmeden önce bambaşka biri olduğu söylenen Bianca Censori'nin artık kendi kararlarını alamadığı, ünlü şarkıcının krısına tutsak gibi davrandığını ve her hareketini kontrol altında tuttuğu söyleniyor

ONU KENDİNE TUTSAK ETTİ

Her zaman sosyal medyayı da aktif şekilde kullandığı bilinen Bianca Censori’yi kendine tutsak etmek istediği iddia edilen Kanye West’in, karısının insanların söylediği kötü şeyleri okursa kendisine boyun eğmekten vazgeçeceğinden korktuğu iddia ediliyor.

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Kanye West, Kim Kardashian’la ayrılık aşamasındayken eski karısını sosyal medyada sürekli müstehcen paylaşımlar yapmakla ve deyim yerindeyse kendini bu şekilde “pazarlamakla” suçlamıştı. Ünlü şarkıcı boşanma davası bittikten sadece birkaç gün sonra Kim Kardashian’a ikizi kadar benzeyen İtalyan asıllı mimar Bianca Censori’yle evlendi. İlk işi de bu çok bariz benzerliği ortadan kaldırmak oldu… Censori hemen uzun siyah saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı. Kanye West'in bu sosyal medya yasaklama hamlesi için "Onu, artık bir yıldız olduğu için gizemli kalması gerektiğine ikna etti ve zihninin kontrolünü ele geçirdi" yorumları yapılıyor

ESKİ NEŞELİ, KONUŞKAN KADIN GİTTİ YERİNE SUSKUN BİR “OYUNCAK BEBEK” GELDİ

Ünlü çift ilk kez toplum içine bir arada çıktıklarından beri tuhaf giyimleri ve hareketleriyle sürekli gündeme taşındılar. 29 yaşındaki Bianca Censori’nin arkadaşları, bir zamanlar tanıdıkları "güçlü" Bianca'nın kayıp olduğunu, Kanye West’in yanında dolaşan kişinin tanıdıkları kişiyle aynı insan olmadığını anlatıyor.

"Onun istediğini giyiyor, onun istediği yere gidiyor ve onun istediğini yapıyor çünkü gerçekten başka seçeneği yok. Onun için çalışan bir tasarımcı olmaktan karısı olmaya geçti, ki bu ne yazık ki ücretli bir pozisyon değil. Kapana kısılmış durumda"

Bianca Censori’nin adeta ele geçirildiğini ve zihninin Kanye West’in kontrolünde olduğunu söyleyen ailesi ve arkadaşları defalarca onunla konuşup uyarmaya çalıştıklarını ancak Censori’nin kendilerini dinlemediğini söylemişti.





AİLESİ VE DOSTLARI ONU KURTARMAK İSTİYOR AMA BAŞARAMIYOR

"Herkes son derece endişeli. O böyle biri değil. O asla çenesini kapalı tutmayan, son derece açık sözlü ve canlı bir insandır" diyen yakın çevresi Bianca Censori’nin kapana kısıldığını, Kanye West’in onu dünyadan kopararak giderek yalnızlaştırdığını söylüyor.