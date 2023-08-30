Doğar doğmaz dünyanın en ünlü bebeği olmuştu… O artık bir genç kız: Uzamayan saçları bu kez de pembeye döndü

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Daha önce 3 çocuk evlat edinen Angelina Jolie’nin Brad Pitt’ten bebek beklediği ilk duyulduğunda yer yerinden oynamıştı. Dünyanın o günlerdeki en gözde iki yıldızı büyük bir aşka yelken açmış; ailelerini büyütmeye karar vermişti. Daha annesinin karnındayken bile ünlü olan Shiloh Jolie Pitt tüm dünyanın gözleri önünde büyüdü.

Bir zamanlar dünyanın en gözde çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in dünyaya gelen ilk çocukları Shiloh, doğduğu günden beri en az anne babası kadar ünlü

Kime benzeyecek diye sürekli merak konusu olan, Pitt ve Jolie’nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, çocukluk ve genç kızlık dönemindeki görünümüyle de hep ilgi ve merak konusu oldu. İki ağabeyi Maddox ve Pax’a özendiği ve sürekli onları örnek aldığı söylenen küçük Shiloh uzun süre hiç uzatmadığı saçları ve sürekli giydiği erkek çocuğu kıyafetleriyle gündemde kaldı.

Dünyanın gözleri önünde büyüyen bu en ünlü bebek yıllar boyunca saçlarını uzatmaması, erkek kıyafetleri giymesi ve hatta kendine Peter ya da John gibi erkek isimleriyle hitap edilmesini istemesiyle gündeme gelmişti... Ailenin yakın çevresi küçük Shiloh'nun iki ağabeyi Maddox ve Pax'a özendiğini söylüyordu

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Herkes onun bu görüntüsünü diline doladı, Angelina Jolie ve Brad Pitt aşkı, evliliği ve ayrılığı sürekli gündemde kaldığı gibi ilk biyolojik çocuklarının durumu da uzmanlar tarafından bile masaya yatırıldı. Çocukları konusunda aşırı disiplinli tutumuyla tanınan Angelina Jolie kızını bu konuda fazla zorlamadı, baba Brad Pitt de duruma sert bir şekilde müdahil olmamayı seçti.

Yıllarca herkesin acaba büyü kbir derdi mi var diye düşünüp üzüldüğü Shiloh, pandemiden sonra dünyanın karşısına bambaşka biri olarak çıktı: Saçları uzamış, makyaj yapmış ve elbise giymişti

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Herkesin evlerine kapandığı koronavirüs pandemisinden sonra dünya artık eskiye dönerken Angelina Jolie de yeni filmi Eternals’la yeniden sinemaya dönmüştü. Brad Pitt’ten ayrıldığından beri çocuklarını pek yanından ayırmayan Jolie, filmin galalarına da yine onlarla katıldı. Bu kırmızı halılarda Shiloh’yu görenler şaşkına döndü.

Bu yeni görüntüsü merak uyandıran genç kız hemen annesi Angelina'ya mı yoksa babası Brad'e mi benziyor diyerek mercek altına alındı: Shiloh'nun anne ve babasından birçok özelliği taşıdığı kesin ama ona bakanlar hep Angelina Jolie'yi görüyor

Saçlarını uzatan hatta yaşına ve kırmızı halıya uygun hafif makyajlar da yapmaya çalışan Shiloh dünyanın karşısına ilk kez etekler ve elbiseler giyerek çıkmaya başlamıştı. Bu değişiklik herkese Shiloh’nun erkek gibi giyinmesi ve saçlarını kısacık kestirmesi çocukluk hevesiydi dedirtmişti. Ancak dünyanın en ünlü bebeği artık 17 yaşına basıp iyice büyüyüp serpilince alışılmış görüntüsüne geri döndü.

Uzayan saçlarını yeniden asker tıraşı kestiren Shiloh bu kez de rengini değiştirdi ve şimdilerde Barbie filmi yüzünden çok popüler olan pembe renge boyattı

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Saçlarını yeniden asker tıraşı kestiren genç kız bu kez ille de erkek gibi giyinmekte ısrarcı davranmadı ama artık o galalardaki hanım hanımcık halinden de eser kalmamıştı. Yıllardır gazetecilerin fotoğraflarını çekmek için peşinden koştuğu Shiloh, dün Los Angeles sokaklarındaydı. Yakın bir arkadaşıyla buluşan ünlü bebek ilk kez pembeye boyadığı saçlarıyla dünyanın karşısına çıkmış oldu.

Arkadaşıyla yemek yiyen, sohbet eden ve dolaşan 17 yaşındaki genç kız oldukça neşeliydi, sürekli gülümsüyor ve fotoğraflarının çekilmesine de hiç aldırmıyordu. Siyah baskılı tişörtü, kot şortu ve spor ayakkabılarıyla tam yaşının havasını yansıyor, sağlıklı bir genç kız görüntüsü veriyordu. Shiloh'nun yeni pembe saçlı hali, 17 yaşının verdiği hava ve hali tavrı yine annesi Anelina Jolie'yi andırıyordu

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Modaya uygun şekilde pembeye boyadığı kısacık saçlarıyla görüntüsü değişen Shiloh, yaş aldıkça annesine daha da çok benzetilmeye başlamıştı. Ünlü genç kızın arkadaşıyla çıktığı gezmedeki halleri ve özellikle ağız yapısı ve gülümsemesi de görenler tarafından Angelina Jolie’nin kopyası diye değerlendirildi.

Artık ehliyetini de alan Shiloh, buluşmaya arabasıyla gidip geldi: Genç kızın kendinden emin tavırları artık dengeli, mutlu ve sağlıklı bir birey olduğu şeklinde değerlendirildi

Artık reşit olmasına kısa bir süre kalan ve anne babasının kanatlarının altından çıkmaya hazırlanan Shiloh, kısa süre önce ehliyetine de kavuşmuştu. Genç kızın buluşmaya tek başına gelip sonra da oradan arabasını rahatça kullanarak ayrıldığı da dikkatlerden kaçmadı.