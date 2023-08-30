Doğar doğmaz dünyanın en ünlü bebeği olmuştu… O artık bir genç kız: Uzamayan saçları bu kez de pembeye döndü

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Daha önce 3 çocuk evlat edinen Angelina Jolie’nin Brad Pitt’ten bebek beklediği ilk duyulduğunda yer yerinden oynamıştı. Dünyanın o günlerdeki en gözde iki yıldızı büyük bir aşka yelken açmış; ailelerini büyütmeye karar vermişti. Daha annesinin karnındayken bile ünlü olan Shiloh Jolie Pitt tüm dünyanın gözleri önünde büyüdü.
Kime benzeyecek diye sürekli merak konusu olan, Pitt ve Jolie’nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, çocukluk ve genç kızlık dönemindeki görünümüyle de hep ilgi ve merak konusu oldu. İki ağabeyi Maddox ve Pax’a özendiği ve sürekli onları örnek aldığı söylenen küçük Shiloh uzun süre hiç uzatmadığı saçları ve sürekli giydiği erkek çocuğu kıyafetleriyle gündemde kaldı.
Herkes onun bu görüntüsünü diline doladı, Angelina Jolie ve Brad Pitt aşkı, evliliği ve ayrılığı sürekli gündemde kaldığı gibi ilk biyolojik çocuklarının durumu da uzmanlar tarafından bile masaya yatırıldı. Çocukları konusunda aşırı disiplinli tutumuyla tanınan Angelina Jolie kızını bu konuda fazla zorlamadı, baba Brad Pitt de duruma sert bir şekilde müdahil olmamayı seçti.
Herkesin evlerine kapandığı koronavirüs pandemisinden sonra dünya artık eskiye dönerken Angelina Jolie de yeni filmi Eternals’la yeniden sinemaya dönmüştü. Brad Pitt’ten ayrıldığından beri çocuklarını pek yanından ayırmayan Jolie, filmin galalarına da yine onlarla katıldı. Bu kırmızı halılarda Shiloh’yu görenler şaşkına döndü.
Saçlarını uzatan hatta yaşına ve kırmızı halıya uygun hafif makyajlar da yapmaya çalışan Shiloh dünyanın karşısına ilk kez etekler ve elbiseler giyerek çıkmaya başlamıştı. Bu değişiklik herkese Shiloh’nun erkek gibi giyinmesi ve saçlarını kısacık kestirmesi çocukluk hevesiydi dedirtmişti. Ancak dünyanın en ünlü bebeği artık 17 yaşına basıp iyice büyüyüp serpilince alışılmış görüntüsüne geri döndü.
Saçlarını yeniden asker tıraşı kestiren genç kız bu kez ille de erkek gibi giyinmekte ısrarcı davranmadı ama artık o galalardaki hanım hanımcık halinden de eser kalmamıştı. Yıllardır gazetecilerin fotoğraflarını çekmek için peşinden koştuğu Shiloh, dün Los Angeles sokaklarındaydı. Yakın bir arkadaşıyla buluşan ünlü bebek ilk kez pembeye boyadığı saçlarıyla dünyanın karşısına çıkmış oldu.
Arkadaşıyla yemek yiyen, sohbet eden ve dolaşan 17 yaşındaki genç kız oldukça neşeliydi, sürekli gülümsüyor ve fotoğraflarının çekilmesine de hiç aldırmıyordu. Siyah baskılı tişörtü, kot şortu ve spor ayakkabılarıyla tam yaşının havasını yansıyor, sağlıklı bir genç kız görüntüsü veriyordu.
Modaya uygun şekilde pembeye boyadığı kısacık saçlarıyla görüntüsü değişen Shiloh, yaş aldıkça annesine daha da çok benzetilmeye başlamıştı. Ünlü genç kızın arkadaşıyla çıktığı gezmedeki halleri ve özellikle ağız yapısı ve gülümsemesi de görenler tarafından Angelina Jolie’nin kopyası diye değerlendirildi.
Artık reşit olmasına kısa bir süre kalan ve anne babasının kanatlarının altından çıkmaya hazırlanan Shiloh, kısa süre önce ehliyetine de kavuşmuştu. Genç kızın buluşmaya tek başına gelip sonra da oradan arabasını rahatça kullanarak ayrıldığı da dikkatlerden kaçmadı.