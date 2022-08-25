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Demet Özdemir'in kına gecesinde duygusal anlar... İşte ilk görüntüler

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Kına Gecesi
Demet Özdemirin kına gecesinde duygusal anlar... İşte ilk görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 20:56

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir yakın arkadaşlarıyla kına gecesi yaptı. Instagram hesabından ilk kareleri paylaşan Özdemir, kına yakılırken gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan yarın akşam yapılacak düğün, yağmur nedeniyle pazar gününe ertelendi.

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Düğün hazırlıklarına devam eden Özdemir, bu akşam yakın arkadaşları ile kına gecesi yaptı. Ünlü oyuncunun özel gecesine ünlü isimler katılırken, kına yakıldığı sırada duygusal anlar yaşandı.

Demet Özdemirin kına gecesinde duygusal anlar... İşte ilk görüntüler

Görüntülerde ağladığı görülen Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü ismin fotoğrafına ise yorum ve beğeni yağdı. 

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DÜĞÜN ERTELENDİ

Öte yandan ünlü çiftin yarın yapılacak düğünü son anda ertelendi. Sarıyer’deki bir otelde gerçekleşecek nikah, İstanbul’u etkisi altına alan yağmur nedeniyle 28 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Masrafları yaklaşık 4 milyon TL'yi bulacak törende çift mutluluğa 'evet' diyecek.

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Demet Özdemirin kına gecesinde duygusal anlar... İşte ilk görüntüler

Çift kısa süreliği bir ayrılık yaşamış, ardından Oğuzhan Koç güzel oyuncuya 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmişti. Özdemir’in “evet” yanıtıyla hazırlıklara başlayan âşıklar, haziran ayında nişan yüzüklerini takmıştı.

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Kına Gecesi

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