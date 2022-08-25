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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisini bastı!

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#Oğuzhan Koç#Demet Özdemir#Eser Yenenler
Demet Özdemir, Oğuzhan Koçun bekarlığa veda partisini bastı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 09:19

Demet Özdemir ile yarın akşam nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç yakın arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı. Oğuzhan Koç ve arkadaşlarının yaptıkları parti Özdemir'i güldürdü.

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Şarkıcı Oğuzhan Koç 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e bir otelde evlilik teklifi etmişti. İkili bu mutlu günlerinden sonra sık sık evlilik haberiyle gündeme geldi. 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklarını duyuran çift düğün için de kesenin ağzını açtı.

600 davetlinin katılacağı düğünde tüm detaylar düşünüldü. Masrafları yaklaşık 4 milyon TL'yi bulacak törende çift mutluluğa 'evet' diyecek. Düğün öncesi Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koçun bekarlığa veda partisini bastı

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü konuk katıldı. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.

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Sevgilisinin paylaşımını beğenen Demet Özdemir 'aşkım çok yakışıyoruz' yorumunu yaptı.

"BİZ DE SENİ SEVDİK"

Büyükak, bu fotoğrafı, "Biz de seni sevdik." notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koçun bekarlığa veda partisini bastı

"HANIMCILIK KAZANDI"

Yenenler ise, "Hanımcılık kazandı" dedi.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koçun bekarlığa veda partisini bastı

Demet Özdemir, Oğuzhan Koçun bekarlığa veda partisini bastı

 

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#Oğuzhan Koç#Demet Özdemir#Eser Yenenler

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