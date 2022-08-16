İşte Demet ile Oğuzhan'ın düğün davetiyesi...

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Hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, düğün için geri sayıma başladı. Çift kısa süreliği bir ayrılık yaşamış, ardından Oğuzhan Koç güzel oyuncuya 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmişti. Özdemir’in “evet” yanıtıyla hazırlıklara başlayan âşıklar, haziran ayında nişan yüzüklerini takmıştı.

YEMEKLİ EĞLENCE

26 Ağustos’ta evleneceklerini açıklayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünlerinin adresi de davetiyeyle birlikte ortaya çıktı. Çift, Six Senses Kocataş Mansions’ta nikâh defterine imza atacak. Nikâhın kıyılmasının ardından davetlilere yemek ikram edilecek. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin de katılacağı düğünde eğlence geç saatlere kadar sürecek.