Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İşte Demet ile Oğuzhan'ın düğün davetiyesi...

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Düğün
İşte Demet ile Oğuzhanın düğün davetiyesi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:31

26 Ağustos’ta evlenecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesi ortaya çıktı.

Haberin Devamı

YENİ BİR SAYFA

Hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, düğün için geri sayıma başladı. Çift kısa süreliği bir ayrılık yaşamış, ardından Oğuzhan Koç güzel oyuncuya 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmişti. Özdemir’in “evet” yanıtıyla hazırlıklara başlayan âşıklar, haziran ayında nişan yüzüklerini takmıştı.

İşte Demet ile Oğuzhanın düğün davetiyesi...

YEMEKLİ EĞLENCE

26 Ağustos’ta evleneceklerini açıklayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünlerinin adresi de davetiyeyle birlikte ortaya çıktı. Çift, Six Senses Kocataş Mansions’ta nikâh defterine imza atacak. Nikâhın kıyılmasının ardından davetlilere yemek ikram edilecek. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin de katılacağı düğünde eğlence geç saatlere kadar sürecek.

Gözden Kaçmasın

Demet Özdemirden Oğuzhan Koça milyonluk jest
#DEMET ÖZDEMİR#OĞUZHAN KOÇ
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a milyonluk jestHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Düğün

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü