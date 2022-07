Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a milyonluk jest

Haberin Devamı

Ağustos sonunda nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor. Duyduğuma göre çift, birbirlerine alacakları düğün hediyesine de ayrı özeniyor. Aşklarının sembolü olacak hediyelerden birini öğrendim!

Demet Özdemir, müstakbel eşine Audemars Piguet’in Royal Oak serisinden bir saat seçmiş.

Güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan saat, Hollywood yıldızlarının saati olarak biliniyor ve Jay-Z, Will Smith, John Legend, Justin Bieber gibi yıldızların kolunu süslüyor.



Markanın, çelik tasarım kronograf saatini seçen güzel yıldız, hediye için kesenin ağzını açmış. Kariyerinde de çıtayı hep en tepeye koyan Özdemir, damat hediyesi konusunda çıtayı oldukça yükseltti. Bakalım bu çıtayı aşan çıkacak mı.

Bodrum’u dünyaya tanıtıyor

5 yıl önce Çeşme Dalyan’da ilk kez kapılarını açan The Beach of MOMO; lüks bohem konseptiyle yarattığı kendine has dünyasıyla son 3 yıldır Türkiye’nin en iyi plajı seçiliyor. MOMO’nun yaratıcısı Burak Beşer Çeşme dışında ilk kez başka bir lokasyona çıkarak Bodrum’da temmuz ayında MOMO BDRM adıyla kapılarını açtı.

Daha ilk günden çok sayıda yabancı misafirler ağırlayan MOMO BDRM, Bodrum’un uluslararası arenada hak ettiği değeri görmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Trafiğe çözüm





Mercan Holding’in ortaklarından Alpsel Mercan önceki gün Bodrum Gölköy’de görüntülendi. Uzun süredir teknede tatil yapan Mercan, tıraş olmak için geldiği kuaför çıkışında objektiflere yansıdı. Başarılı armatör, hız teknelerini ve performansı yüksek otomobilleri sevmesiyle tanınıyor. Bu kez de altında üç tekerlekli lüks motosikleti Spyder Can-Am vardı. Artık Bodrum’da da yoğun olan trafiğe çözüm olarak almış. Çok doğru bir hareket; iyi günlerde kullanmasını dilerim.

Etiler’in yeni gözdesi Amaya





İstanbul’un en yeni ‘fine dining’ restoranı Amaya, Etiler’de kapılarını açtı. Adı İspanyolcada ‘ana şehir’ anlamına gelen Amaya’nın sahibi Yusuf Tekin, İstanbul’a yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin tanınmış şeflerinden Tolga Bozok’un oluşturduğu menü göz dolduruyor. Mekânın barı da şimdiden popüler olmuş durumda. DJ Fatih Mutlu’nun setin başına geçtiği ‘perşembe partileri’ ve cuma geceleri Gizem Çınar’ın kabine geçtiği partiler herkesin dilinde. Üst katında da yaz boyunca haftanın 3 günü canlı müzik var.

Türkiye’ye geldiler





Amerika’da yaşayan başarılı emlakçı ve bir dönem Dünya Bankası’nda görev yapan Cengiz Bayırlı, Venezuelalı eşi Giovanna Guzman’la tatil için Bodrum’a geldi. Dünyaca ünlü starlara konut satışı yapan ve ABD’nin en büyük 100 emlak şirketinden birisinin sahibi olan Bayırlı, eşiyle lüks teknelerinde tatil yapıyor. Çifti geçtiğimiz günlerde Türkbükü sahilinde yürüyüş yaparken gördüm. Mağazaları gezip alışveriş yapan çift, Zorlu Center’da açtıkları Türkiye ofisinin işleri nedeniyle bir süre daha burada kalacağını belirtti.