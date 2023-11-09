Demansa yakalan Bruce Willis’in kızı, babasının son durumunu anlattı: Konuşamasak da beni sevdiğini görebiliyorum

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2022’nin mart ayında bir süredir ortalıkta görünmedikten sonra ailesi Bruce Willis’in afazi hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Bu kötü haberden önce çektiği bir dizi film vizyona girmeyi beklerken aile hastalığı nedeniyle ünlü aktörün oyunculuktan da emekli olduğunu duyurdu.

HASTALIK ORTAYA ÇIKTIĞINDAN BERİ BÜYÜK AİLE KENETLENDİ

Halk arasında “söz yitimi” olarak da bilinen ve konuşma ve hafıza da dahil bazı bilişsel sorunlara yol açan afazi hastalığına yakalanan efsane aktörün büyük ailesi hemen etrafında bir sevgi çemberi oluşturup onu bu hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için kenetlendi.

Bruce Willis'e hastalık teşhisi konduğundan beri eski eşi Demi moore ve üç kızı, usta aktörün karısı Emma Heming'i hiç yalnız bırakmadı ve büyük aile bu zorlu süreç boyunca hep birbirlerine destek oldu

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Willis’ten bir kötü haber daha, bu yılın şubat ayında gelmişti. Ünlü oyuncu bu kez de bir başka nörolojik hastalık olan frontotemporal demans (FTD) teşhisi aldı. Bu iki hastalığın üst üste gelmesiyle birlikte 67 yaşındaki oyuncu giderek hem bilişsel yeteneklerini hem hafızasını hem de konuşma becerilerini kaybetmeye başladı.

Bruce Willis, ilk evliliğini 1987 yılında Demi Moore ile yapmıştı. 34 yaşında Rumer, 32 yaşında Scout ve 29 yaşında Tallulah adında üç kızı olan çift 2000 yılında yollarını ayırdı. Willis daha sonra, 2009’da Emma Heming’le evlendi. Çiftin bu evlilikten 11 ve 9 yaşında iki kızı oldu.

Usta aktörün son durumunu 29 yaşındaki kızı Tallulah Willis aktardı... Willis'e önce afazi sonra da frontotemporal demans teşhisi konmuştu

HASTALIĞIN NADİR GÖRÜLEN VE HIZLA İLERLEYEN BİR TÜRÜ...

Ünlü aktör hastalandığından beri eski ve yeni eşi her zaman bir arada birebirlerine destek olarak yaşamaya devam ettiler. Willis’in üç yetişkin kızı da anneleri Demi Moore’a ve üvey anneleri Emma Heming’e babalarının bakımı konusunda ellerinden gelen yardımı yapıyorlar ve bu 8 kişilik büyük aile en zor zamanlarda birbirlerine destek oluyor.

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Dün, The Drew Barrymore Show'a konuk olarak katılan Willis’in Demi Moore’dan doğan en küçük kızı Tallulah Willis babasının son durumu hakkında bilgi verdi. 29 yaşındaki Tallulah, Willis’in frontotemporal demans teşhisi açıklandığında bunun çok nadir görülen agresif bir demans formu olduğunu söylemişti.

"OLDUĞU GİBİ KALMASI OLABİLECEK EN İYİ ŞEY"

Ailesi ünlü oyuncunun hastalığı konusunda son derece açık davranıp düzenli olarak bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Tallulah Willis “Bir yandan, aile olarak biz buyuz, ama aynı zamanda FTD hakkında farkındalık yaratmak bizim için gerçekten önemli...” diyor ve “Aile olarak ve bireysel olarak mücadele ettiğimiz bir şeyi alıp diğer insanlara yardım edebiliyorsak, onu güzel bir şeye dönüştürebiliyorsak, bu bizim için gerçekten özel bir şey” diye ekliyor.

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Babasının son durumu hakkında da bilgi veren Tallulah Willis "O aynı... ki bence bu konuda isteyebileceğiniz en iyi şeyin bu olduğunu hastalık sürecinde öğrendim.” diyerek Willis’in hastalığının stabil halde olduğunu açıkladı.

Tallulah Willis, babasının hastalığı ilerlemiş olsa da kendisini tanıdığını, onun kızı olduğunun farkında olduğunu ve sevgiyle baktığını anlattı

"ONUNLA BİRLİKTEYKEN GÖRDÜĞÜM ŞEY SEVGİ"

Babasının kendisini ve kardeşlerini hâlâ tanıdığını söyleyen Tallulah Willis duygusal bir şekilde "Ve onunla birlikteyken gördüğüm şey sevgi. Ve o benim babam ve beni seviyor. Babam olduğunu ve beni sevdiğini ona bakarken görebiliyorum” diyerek ünlü oyuncunun demans hastalığına rağmen yakın çevresiyle hâlâ sevgi dolu bir ilişki sürdürdüğünün ipuçlarını verdi.

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Bruce Willis’i yıllar önce büyük bir şöhrete kavuşturan ilk yapım olan Mavi Ay dizisinin yaratıcısı ve akötürn yakın dostu olan Glenn Gordon Caron, geçen ay onu her ay ziyaret ettiğini söyleyip Willis’in son durumuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Son ziyaretinden sonra Bruce Willis’in son durumunu New York Post gazetesine anlatan yapımcı onun artık konuşma yeteneğini kaybetmeye başladığını ve sözel iletişim kurmakta zorlandığını aktarmıştı.

Bruce Willis’in eşi Emma Heming iki ay önce ekrana çıkıp kocasının durumunu anlatmış; gözyaşları içinde onun başına gelenlerden, hastalığından haberdar olup olmadığını bilmediklerini itiraf etmişti

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Yakın dostu durumu anlatırken "Hastalığını bu kadar korkunç kılan şey, Bruce Willis'le vakit geçiren herkesin bildiği gibi, ondan daha fazla yaşama sevinci olan kimse yoktu. Hayatı seviyordu ve... her sabah uyanıp hayatı dolu dolu yaşamaya bayılıyordu." sözlerini kullandı.

YAKIN DOSTU ARTIK KONUŞMAKTA ZORLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Caron, Willis'in hala aynı kişi olduğunu içten içe bilse de aktörün sanki "hayatı bir paravan kapıdan görüyormuş" gibi olduğunu söylemişti. Willis'le yaptığı görüşmeleri "İlk bir ila üç dakika içinde kim olduğumu anladığını hissediyorum" diyerek aktaran dostu "Tamamen sözel değil; konuşmaktan zorlanıyor. Eskiden doymak bilmez bir okuyucuydu ama bunu kimsenin bilmesini istemiyordu ve şimdi istese de okuyamıyor. Tüm bu dil becerileri artık onun için mevcut değil ama yine de o hala Bruce." diyerek efsane aktörün son durumuyla ilgili bilgi vermişti.