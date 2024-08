DayanamadÄ±, Ã¼zerindekini Ã§Ä±karÄ±p ona verdi: Ä°ki gÃ¶zÃ¼ iki Ã§eÅŸme hayranÄ± mutluluktan uÃ§tu

Haberin Devamı

Tıpkı, hem hayatının hem de kariyerinin en zirve dönemini yaşayan Blake Lively gibi...

Ryan Reynolds ile evliliğinden dördüncü kez anne olan güzel oyuncu dün gece de başrollerinden birini üstlendiği It Ends Up With Us adlı filmin Londra'daki galasına katıldı.

Bedenini saran beyaz üzerine çiçek desenli pırıltılı elbisesinin üzerine kırmızı tüylü bir şal aldı Lively.



Saçlarını açık bırakan oyuncu, her zamanki gülümsemesini de yüzünden eksik etmedi.

Blake Lively, galanın yapılacağı binanın önüne serilen kırmızı halıya adım attığı andan itibaren hayranları da ona çığlık çığlığa sevgi gösterisinde bulunmaya başladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İlk aile pozu... Kızıyla aynı gün doğan tüm bebeklere altın dağıttı Haberi görüntüle

İşte bunlardan biri de Arjantin asıllı Paola'ydı. 14 yaşındaki Paola, süper hayranı olduğu Lively'ye öyle büyük ve coşkulu bir sevgi gösterisinde bulundu ki bu durum güzel oyuncunun dikkatinden kaçmadı.



Genç kızın yanına giden Lively, ona sarıldı. Çok hayran olduğu yıldızın bu davranışı karşısında Paola, heyecandan ve sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

Bu arada Blake Lively başka bir sürpriz de yaptı genç hayranına. Üzerindeki kırmızı tüylü şalı çıkarıp genç kızın omuzlarına koydu.

Onun bu hareketi Paola'yı daha çok ağlattı.

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu usul usul ülkesini terk ediyor: Artık yarı emekliyim Haberi görüntüle

Paola ve yanında bulunan kardeşleriyle birlikte kırmızı halıda bol bol fotoğraf çektiren güzel oyuncu hayranı için başka bir sürpriz de yaptı.Aslında Paola ve kardeşleri galanın davetlileri arasında değildi. Sadece Lively'yi ve diğer oyuncuları görmek için orada bulunuyorlardı.

Haberin Devamı

Lively, hemen üç kardeş için davetiye ayarladı ve onların filmini galada izlemesini de sağladı.



Güzel oyuncunun bu davranışları karşısında Paola durmadan gözyaşı dökerken iki kardeşinin yüzlerinde de güller açtı.