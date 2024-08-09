DayanamadÄ±, Ã¼zerindekini Ã§Ä±karÄ±p ona verdi: Ä°ki gÃ¶zÃ¼ iki Ã§eÅŸme hayranÄ± mutluluktan uÃ§tu

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TÄ±pkÄ±, hem hayatÄ±nÄ±n hem de kariyerinin en zirve dÃ¶nemini yaÅŸayan Blake Lively gibi...

Ryan Reynolds ile evliliÄŸinden dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez anne olan gÃ¼zel oyuncu dÃ¼n gece de baÅŸrollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi It Ends Up With Us adlÄ± filmin Londra'daki galasÄ±na katÄ±ldÄ±.

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Bedenini saran beyaz Ã¼zerine Ã§iÃ§ek desenli pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elbisesinin Ã¼zerine kÄ±rmÄ±zÄ± tÃ¼ylÃ¼ bir ÅŸal aldÄ± Lively.



SaÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakan oyuncu, her zamanki gÃ¼lÃ¼msemesini de yÃ¼zÃ¼nden eksik etmedi.

Blake Lively, galanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binanÄ±n Ã¶nÃ¼ne serilen kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± andan itibaren hayranlarÄ± da ona Ã§Ä±ÄŸlÄ±k Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸa sevgi gÃ¶sterisinde bulunmaya baÅŸladÄ±.

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Ä°ÅŸte bunlardan biri de Arjantin asÄ±llÄ± Paola'ydÄ±. 14 yaÅŸÄ±ndaki Paola, sÃ¼per hayranÄ± olduÄŸu Lively'ye Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k ve coÅŸkulu bir sevgi gÃ¶sterisinde bulundu ki bu durum gÃ¼zel oyuncunun dikkatinden kaÃ§madÄ±.



GenÃ§ kÄ±zÄ±n yanÄ±na giden Lively, ona sarÄ±ldÄ±. Ã‡ok hayran olduÄŸu yÄ±ldÄ±zÄ±n bu davranÄ±ÅŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Paola, heyecandan ve sevinÃ§ten gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

Bu arada Blake Lively baÅŸka bir sÃ¼rpriz de yaptÄ± genÃ§ hayranÄ±na.Â Ãœzerindeki kÄ±rmÄ±zÄ± tÃ¼ylÃ¼ ÅŸalÄ± Ã§Ä±karÄ±p genÃ§ kÄ±zÄ±n omuzlarÄ±na koydu.

Onun bu hareketi Paola'yÄ± daha Ã§ok aÄŸlattÄ±.Â

Paola ve yanÄ±nda bulunan kardeÅŸleriyle birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da bol bol fotoÄŸraf Ã§ektiren gÃ¼zel oyuncu hayranÄ± iÃ§in baÅŸka bir sÃ¼rpriz de yaptÄ±.ÂAslÄ±nda Paola ve kardeÅŸleri galanÄ±n davetlileri arasÄ±nda deÄŸildi. Sadece Lively'yi ve diÄŸer oyuncularÄ± gÃ¶rmek iÃ§in orada bulunuyorlardÄ±.

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Lively, hemen Ã¼Ã§ kardeÅŸ iÃ§in davetiye ayarladÄ± ve onlarÄ±n filmini galada izlemesini de saÄŸladÄ±.



GÃ¼zel oyuncunun bu davranÄ±ÅŸlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Paola durmadan gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kerken iki kardeÅŸinin yÃ¼zlerinde de gÃ¼ller aÃ§tÄ±.Â