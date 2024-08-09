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DayanamadÄ±, üzerindekini çÄ±karÄ±p ona verdi: Ä°ki gözü iki çeÅŸme hayranÄ± mutluluktan uçtu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Blake Lively#Ä°t Ends Up With Us#Ryan Reynolds
DayanamadÄ±, Ã¼zerindekini Ã§Ä±karÄ±p ona verdi: Ä°ki gÃ¶zÃ¼ iki Ã§eÅŸme hayranÄ± mutluluktan uÃ§tu
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 09, 2024 13:23

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bazÄ± Ã¼nlÃ¼leri hayranlarÄ±yla aralarÄ±na mesafe koymayÄ± Ã§ok sever... Kendilerine ne kadar Ã§ok sevgi gÃ¶sterilirse gÃ¶sterilsin o sÄ±nÄ±rlarÄ± korumayÄ± tercih eder. Ama bazÄ±larÄ± da bunun tam tersi, hayranlarÄ±yla daha yakÄ±n olmayÄ± sever.

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TÄ±pkÄ±, hem hayatÄ±nÄ±n hem de kariyerinin en zirve dÃ¶nemini yaÅŸayan Blake Lively gibi...

Ryan Reynolds ile evliliÄŸinden dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez anne olan gÃ¼zel oyuncu dÃ¼n gece de baÅŸrollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi It Ends Up With Us adlÄ± filmin Londra'daki galasÄ±na katÄ±ldÄ±.

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DayanamadÄ±, Ã¼zerindekini Ã§Ä±karÄ±p ona verdi: Ä°ki gÃ¶zÃ¼ iki Ã§eÅŸme hayranÄ± mutluluktan uÃ§tu

Bedenini saran beyaz Ã¼zerine Ã§iÃ§ek desenli pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elbisesinin Ã¼zerine kÄ±rmÄ±zÄ± tÃ¼ylÃ¼ bir ÅŸal aldÄ± Lively.

SaÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakan oyuncu, her zamanki gÃ¼lÃ¼msemesini de yÃ¼zÃ¼nden eksik etmedi.

Blake Lively, galanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binanÄ±n Ã¶nÃ¼ne serilen kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± andan itibaren hayranlarÄ± da ona Ã§Ä±ÄŸlÄ±k Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸa sevgi gÃ¶sterisinde bulunmaya baÅŸladÄ±.

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DayanamadÄ±, Ã¼zerindekini Ã§Ä±karÄ±p ona verdi: Ä°ki gÃ¶zÃ¼ iki Ã§eÅŸme hayranÄ± mutluluktan uÃ§tu

Ä°ÅŸte bunlardan biri de Arjantin asÄ±llÄ± Paola'ydÄ±. 14 yaÅŸÄ±ndaki Paola, sÃ¼per hayranÄ± olduÄŸu Lively'ye Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k ve coÅŸkulu bir sevgi gÃ¶sterisinde bulundu ki bu durum gÃ¼zel oyuncunun dikkatinden kaÃ§madÄ±.

GenÃ§ kÄ±zÄ±n yanÄ±na giden Lively, ona sarÄ±ldÄ±. Ã‡ok hayran olduÄŸu yÄ±ldÄ±zÄ±n bu davranÄ±ÅŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Paola, heyecandan ve sevinÃ§ten gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

Bu arada Blake Lively baÅŸka bir sÃ¼rpriz de yaptÄ± genÃ§ hayranÄ±na.Â  Ãœzerindeki kÄ±rmÄ±zÄ± tÃ¼ylÃ¼ ÅŸalÄ± Ã§Ä±karÄ±p genÃ§ kÄ±zÄ±n omuzlarÄ±na koydu.

Onun bu hareketi Paola'yÄ± daha Ã§ok aÄŸlattÄ±.Â 

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DayanamadÄ±, Ã¼zerindekini Ã§Ä±karÄ±p ona verdi: Ä°ki gÃ¶zÃ¼ iki Ã§eÅŸme hayranÄ± mutluluktan uÃ§tu


Paola ve yanÄ±nda bulunan kardeÅŸleriyle birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da bol bol fotoÄŸraf Ã§ektiren gÃ¼zel oyuncu hayranÄ± iÃ§in baÅŸka bir sÃ¼rpriz de yaptÄ±.Â 

AslÄ±nda Paola ve kardeÅŸleri galanÄ±n davetlileri arasÄ±nda deÄŸildi. Sadece Lively'yi ve diÄŸer oyuncularÄ± gÃ¶rmek iÃ§in orada bulunuyorlardÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nBiz burada Ã§ok mutlu olduk... SÄ±ra sizde Eski evleri satÄ±p parasÄ±yla yenisini aldÄ±larBiz burada çok mutlu olduk... SÄ±ra sizde! Eski evleri satÄ±p parasÄ±yla yenisini aldÄ±larHaberi görüntüle

DayanamadÄ±, Ã¼zerindekini Ã§Ä±karÄ±p ona verdi: Ä°ki gÃ¶zÃ¼ iki Ã§eÅŸme hayranÄ± mutluluktan uÃ§tu

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Lively, hemen Ã¼Ã§ kardeÅŸ iÃ§in davetiye ayarladÄ± ve onlarÄ±n filmini galada izlemesini de saÄŸladÄ±.

GÃ¼zel oyuncunun bu davranÄ±ÅŸlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Paola durmadan gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kerken iki kardeÅŸinin yÃ¼zlerinde de gÃ¼ller aÃ§tÄ±.Â 

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ oyuncunun oÄŸlu nadir bir hastalÄ±kla doÄŸdu... KonuÅŸamÄ±yor, dÃ¼zgÃ¼n yÃ¼rÃ¼yemiyor... Åžimdi dÃ¼nyadan tek bir isteÄŸi var: Ona nazik ve saygÄ±lÄ± davranÄ±nÜnlü oyuncunun oÄŸlu nadir bir hastalÄ±kla doÄŸdu... KonuÅŸamÄ±yor, düzgün yürüyemiyor... Åžimdi dünyadan tek bir isteÄŸi var: Ona nazik ve saygÄ±lÄ± davranÄ±n Haberi görüntüle

DayanamadÄ±, Ã¼zerindekini Ã§Ä±karÄ±p ona verdi: Ä°ki gÃ¶zÃ¼ iki Ã§eÅŸme hayranÄ± mutluluktan uÃ§tu

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#Blake Lively#Ä°t Ends Up With Us#Ryan Reynolds

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