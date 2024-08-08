Ünlü oyuncu usul usul ülkesini terk ediyor: Artık yarı emekliyim

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İşte şimdi bu ünlülere yeni bir isim daha eklendi...Gerçi o söylediğine göre ülkesini "yarı zamanlı" olarak terk ediyor.

Yine kendi ifadesine göre tam olarak mesleğinden emekli olmayı da planlamıyor. Ama öyle ya da böyle usulca memleketinden uzaklaşıyor.

Bütün bu ünlülerin, uğruna Hollywood'u terk ettiği ülke ise ortak.

Kim mi bu ünlü? Peki ya Hollywood'u terk edip nereye gidiyor?

O DA YAZLIK EVİNE YERLEŞİYOR

Hollywood'un emektar oyuncularından Michael Douglas...

Kendisinden 25 yaş daha genç olan Catherine Zeta Jones ile uzun süredir evli olan Douglas, yılın altı ayını yazlık evinin bulunduğu İspanya'nın Mallorca adasında geçireceğini açıkladı.

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Daha birkaç hafta önce eylül ayındaki doğum gününü Mallorca'da bir köyün kendisi gibi 80 yaşına giren sakinleriyle birlikte erkenden kutladı Michael Douglas.

Ardından da yine Mallorca'da düzenlenen Atlantida Film Festivali'nde bir onur ödülü aldı. Üstelik bu ödülü kendisine İspanya Kraliçesi Letizia verdi.

Ünlü yıldız da sosyal medya hesabından bu ödülden ne kadar büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

O ödül gecesinde Michael Douglas, geleceği ile ilgili kararını da açıkladı.

Deneyimli oyuncu Douglas, kendisini yarı emekli ilan ettiğini ve yılın altı ayını İspanya'da geçireceğini açıkladı.

Michael Douglas o konuşmada "35 yıldır geldiğim Mallorca'da bu ödülü almak benim için büyük bir onur" dedi.

'SADECE ÇOK İYİ BİR ROL TEKLİFİ GELİRSE BENİ ARA'

Mallorca'da çok güzel vakit geçirdiğini belirten Douglas sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok kötü İspanyolca konuşuyorum ama burayı her seferinde biraz daha fazla seviyorum. Şimdi de yılın altı ya da yedi ayında burada kalmayı planlıyorum."



Douglas yine de bu durumun mesleğinden tam olarak emekli olduğu anlamına gelmeyeceğini ekledi.

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2022 yılında Franklin adlı dizinin çekimlerinin bittiğini hatırlatan Douglas, o zamandan bu yana çalışmadığını söyledi.

Bundan mutluluk duyduğunu saklamayan Douglas sonra da şunları ekledi: "Menajerime sadece çok özel bir rol için teklif geldiğinde beni aramasını söyledim."

AÇIKLAMADAN SONRA BOŞANMA SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ

Aslına bakılırsa bu durum Michael Douglas gibi yıllarını mesleğine vermiş biri için normal sayılabilir.

Fakat yine de bu açıklamalar bir süredir evliliğiyle ilgili olarak ortada dolaşan söylentileri de alevlendirdi.



Douglas ile 2000 yılından bu yana evli olduğu Catherine Zeta Jones'un boşanacaklarına ve bunun için ön hazırlık yaptıklarına dair söylentiler bir yıldır dinmek bilmedi.



Geçtiğimiz ay, iki çocukları, 23 yaşındaki Dylan ve 21 yaşındaki Carys ile birlikte yaşadıkları malikaneyi satışa çıkardı çift. Bunun da boşanmanın sinyali olduğu konuşuldu.



Fakat onlar bu konuda verdikleri demeçlerde çocuklarının artık evden ayrılacağını ve orasının iki kişi için fazla büyük olduğunu ifade ettiler.



İkisi de farklı farklı mecralarda "Artık bizim için bu büyük evi satıp daha ufak bir yerde yaşamanın zamanı geldi" dediler.



Hatta Catherine Zeta Jones, "Michael ve ben artık zamanımızın büyük bir bölümünü Bermuda'daki ve Avrupa'daki evimizde geçirmek istiyoruz" diye konuştu.



Bütün bunlara rağmen ünlü çiftin bu yazın başından bu yana hiç birlikte görüntülenmemesi ise haklarındaki "araları kötü" söylentilerini iyice artırdı.

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Bu arada ABD'ye sırtını dönüp İspanya'yı kendine ev kabul eden tek ünlü Michael Douglas değil.Johnny Depp ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ardından da karalama davasında karşı karşıya gelip duruşmalardan kaybeden taraf olarak ayrılan Amber Heard soluğu İspanya'da aldıTaşıyıcı anne yöntemiyle kucağına aldığı kızıyla birlikte Madrid'de kendine yeni bir hayat kurdu güzel oyuncu.Tam olarak mesleğini bırakıp Hollywood ile bağlarını koparmadıysa da uzun süre İspanya'da yaşayacağını belirtti.

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O DA İSPANYA'DAKİ YAZLIK EVİNE TAŞINDI

Bir başka oyuncu Eva LYongoria ile eşi Jose Baston ve oğluyla birlikte İspanya'ya taşındı.



Oğlunun Hollywood'un karmaşasından uzakta yetişymesi için bu kararı aldığını anlattı Longoria.



Zaten bir yazlım evi olduğu için yıllarca İspanya'ya gidip gelen Eva Longoria, ailesiyle birlikte kendine İspanya'da yeni bir hayat kurdu.