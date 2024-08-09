İlk aile pozu... Kızıyla aynı gün doğan tüm bebeklere altın dağıttı

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O düğüne kimler katılmadı ki...

İngiltere'den Danimarka'ya İsveç'ten Hollanda'ya, oradan daha doğudaki ülkelere kadar dünyada ne kadar kraliyet ailesi varsa hepsinin önde gelen temsilcileri bu düğündeydi.

Önce ülke geleneklerine uygun bir nikah kıyıldı. Ardından bir resepsiyon ve sonra da düğün ile gece bitti.



İki genç de muratlarına erdi. Sonunda her yeni evli çift gibi onlardan da bir hamilelik ve geçen cumartesi günü de ilk bebek haberi geldi.



Önceki gün genç çift, kendilerine ilk ebeveynlik mutluluğunu yaşatan bebeklerini alıp hastaneden çıkarak evlerinin yolunu tuttu.

Olayı başından beri takip edenler Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa ve geçtiğimiz cumartesi günü dünyaya gelen bebeklerinden söz ettiğimizi anladı zaten.

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HEM İLK ÇOCUK HEM İLK TORUN

Çiftin İman adı verilen kız bebeği 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı. Bebeğin doğumu ilk kez torun sahibi olan Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'yı da en az anne- baba kadar mutlu etti.



Çok geçmeden çiftin dört çocuğu da doğumun gerçekleştiği Kral Hüseyin Tıp Merkezi'ne koşup hem ailenin yeni üyesiyle tanıştı hem de onunla birlikte boy boy fotoğraf çektirdi.

O pozlar hem haber ajansları tarafından servis edildi hem de ailenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



O görüntülerde bir eksik vardı: Bebeğin annesi görünmüyordu. İlk anda bu durum merak hatta bir miktar kaygı uyandırdı.

Genç anne Rajwa'nın sağlık durumunda herhangi bir sorun olup olmadığı tartışıldı. Ama bu konudaki merak da çiftin hastaneden taburcu olduğu anlarda giderildi.





İLK AİLE POZU

Yeni anne Rajwa gayet sağlıklıydı. Bebeğini taşıyan kocasıyla el ele yüzünde kocaman bir gülümsemeyle hastaneden taburcu oldu.

Mutlu çift, artık üç kişi olarak yaşayacakları evlerinin yolunu tuttu. Sonuç olarak ilk görüntülerde Rajwa'nın yorgun olduğu için yer almadığı anlaşıldı.

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Zaten çiftin hastaneden taburcu olmasından sonra da bir aile olarak ilk pozları Prens Hüseyin'in sosyal medya sayfasında yer aldı.

Bebeğin dünyaya geldiği hastanede çekilen o fotoğraflarda çift, henüz olup bitenin farkında olmadan uyuyan kızları İman yanlarında objektife gülümsüyordu.



Büyük olasılıkla gelenekler uyarınca Rajwa, Hüseyin ve İman'ın bir de resmi aile fotoğrafları yayınlanacak yakın zamanda.





DEDESİ VE BABASIYLA AYNI HASTANEDE DOĞDU

Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebekleri İman, Amman'daki Kral Hüseyin Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi.

Burası yeni baba Hüseyin ile bütün kardeşlerinin hatta babası Abdullah'ın dünyaya gözlerini açtığı yer.

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Bir başka deyişle Rajwa ile Hüseyin, aile geleneğini bozmayıp kendi kızlarını da aynı yerde karşıladı.

KIZIYLA AYNI GÜN DOĞAN TÜM BEBEKLERE ALTIN HEDİYE ETTİ

Bu arada gelen haberlere göre mutluluktan ayakları yerden kesilen Hüseyin, aynı bölümde dünyaya gelen bütün bebekler için de bir hediye hazırladı.



Prens, karısıyla aynı zamanda doğum yapan anneler ve dünyaya gelen bebeklere özel kutular içinde tebrik kartı ile yanında bir de altın lira hediye etti.

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AİLEYE ÜÇÜNCÜ İMAN GELDİ

Daha dünyaya geldiği ilk gün minik bebeği İman adının verildiği de açıklandı. Bu isme Ürdün kraliyet ailesinde iki kişi daha sahip.

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Bunlardan biri Hüseyin'in büyük kız kardeşi, yani yeni doğan Prenses'in halası. Diğeri ise Kral Abdullah'ın babası Hüseyin'in eski kraliçe Nur ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen üvey kız kardeşi.

Rajwa ile Hüseyin, bu alanda da bir aile geleneğini daha bozmamış oldu.

Minik İman, aynı ismi paylaştığı halası ve amcası Haşim ile birlikte.





RANIA VE ABDULLAH İLK TORUN SEVİNCİNİ YAŞADI

Geçen yıl gösterişli bir törenle evlenen Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın mutlu haberi geçtiğimiz cumartesi günü duyuruldu.



İlk torun sevincini yaşayan Kral Abdullah sosyal medya üzerinden aralarına yeni katılan minik bebeğin yarattığı sevinci satırlara döktü.



İlk torun sevincini yaşayan Kral Abdullah sosyal medya üzerinden aralarına yeni katılan minik bebeğin yarattığı sevinci satırlara döktü.

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'AİLEMİZİ AYDINLATTIN... ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN'

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti. Açıklamanın sonunda "Büyükbaba" imzası da yer aldı.



53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania da kendi sosyal medya sayfası üzerinden ilk torununa özel bir paylaşım yaptı.



Rania mesajında "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun."





53 YAŞINDA BABAANNE OLDU

Dünyanın en güzel giyinen ve yıllara meydan okuyan kraliçelerinden biri olarak bilinen Rania, genç yaşında ilk kez babaanne oldu. 53 yaşındaki dört çocuk annesi Rania, torun İman ile çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.



Kraliçe, kendi sayfasında ilk kez baba olan büyük oğlu Hüseyin'in kucağındaki kızına gülümseyen bir pozunun yanı sıra amcası Hashem, halaları İman ve Selma ile çekilen pozlarına da yer verdi.



Kısacası Ürdün kraliyet ailesinin bebek sevincini dünyanın dört bir yanındaki takipçileriyle paylaştı.

BEBEK SEVİNCE BOĞDU AMA VELİAHT OLAMIYOR

Aileye yeni katılan bebek ile ilgili başka bir ayrıntı daha var. Onun dünyaya gelişi taht için sıralamayı da değiştirmedi. Şu anda kral olan Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin ilk sıradaki veliahtı. Ondan sonra da küçük oğlu Prens Hashem geliyor.



İlk sıradaki veliaht Hüseyin'in kızı İman'ın ise böyle bir konumda değil. Çünkü ülkede geçerli olan kurallara göre taht üzerinde sadece erkek çocukların hakkı var.



Özetlemek gerekirse tahtın Prens Hüseyin'in çekirdek ailesinden birine geçmesi için çiftin bir oğlu olması gerekiyor.



Tabii bütün bunlar ailede bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece geçerli. Belki de İngiliz kraliyet ailesinde olduğu gibi kız çocukların da taht üzerinde hak sahibi olabileceğ ibir değişiklik de yapılabilir!

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2022'DE NİŞANLANDILAR

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.



Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.



O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.



Bu arada küçük bir not... Ürdün kraliyet ailesi bu duyurunun ardından büyük kızları Prenses Iman'ın da Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandığını duyurdu.



Zaten geçen yıl önce mart ayında büyük kızları Prenses Iman'ı evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk göz ağrıları Hüseyin ile Rajwa dünya evine girdi.

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Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania 'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti. Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa 'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi.Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.





BİR DE KUTLAMA YEMEĞİ VERİLDİ

Bunun ardından ise konuklar için bir resepsiyon verildi. O anlarda da Hüseyin bu kez ortama uygun bir takım elbise giydi.



Gelin Rajwa ise beyaz renkte kabarık etekli bir elbise tercih etti. Rajwa'nın bu elbisesi ise düğünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazıları kıyafeti çok beğenirken bazıları fazla abartılı bulduğunu belirtti.



Öyle ya da böyle Hüseyin'in eski bir okul arkadaşı tarafından tanıştırılan çift dünyanın gözü önünde evlendi.



Bu görkemli düğünün üzerinden 10 ay geçtikten sonra da çiftin ilk bebeklerini beklediği haberi geldi. Sonunda o bebek de dünyaya geldi.