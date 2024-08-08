Biz burada çok mutlu olduk... Sıra sizde! Eski evleri satıp parasıyla yenisini aldılar

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Sonuç olarak onunla hayatını birleştirdi.



Mutlu yuvaları, yıllar içinde aralarına katılan üç erkek çocukla biraz daha şenlendi.

Bütün bu süreç içinde geniş aile, kocaman bir arazi içinde yer alan, istediklerinde girip yüzebildikleri havuzlu bir bahçesi olan bir evde yaşadılar.

Daha doğrusu konutlarından biriydi orası. Ve çok seviyorlardı. Çünkü genç kadın orayı, yıllar önce hayatının bir sayfasını kapatıp yeni bir sayfasını açarken satın almıştı.

Ama belli ki artık orası dört çocuklu aile için biraz küçük kaldı.

Sonunda da mutlu anılar biriktirdikleri o evi satışa çıkardı ünlü model. Hatta beklenenden daha düşük bir fiyata yeni sahibine teslim etti.

Kendisi de kocası ve çocuklarıyla birlikte daha büyük ve daha lüks bir eve taşındı.

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YENİ VE DAHA BÜYÜK BİR EVE TAŞINDILAR

Hayatının aşkıyla birlikte kurduğu mutlu hayatına yuva olan bu evi satan ünlü, podyumlarda fırtına gibi estikten sonra iş dünyasına da adım atan Miranda Kerr…

41 yaşındaki Kerr, 2017 yılından bu yana evli olduğu Evan Spiegel ile birlikte yaşadığı evlerinden biri olan Malibu'daki mülkünü elden çıkardı.

1960 yılında inşa edilen, aradan geçen yıllar içinde restore edilerek modernleştirilen evini 4.11 milyon dolara sattı Miranda Kerr. Bu rakam, söz konusu bölgedeki evler için çok da yüksek bir miktar sayılmıyor.

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YENİ SAHİBİ OKYANUS MANZARASININ KEYFİNİ SÜRECEK

Miranda Kerr'in elden çıkardığı evi okyanusa nazır...

Kendine ait bir havuzunun yanı sıra spa merkezi de bulunan evin altı tane yatak odası ve altı tane de banyosu bulunuyor.

İç kısmında her türlü lükse sahip olan evin hemen dışında bir yüzme havuzu yer alıyor. Havuz, ana bina ile konuk evi arasında bulunuyor.

Bu evde Miranda Kerr'den önce ünlü bir oyuncu yaşıyordu. Evin eski sahibinin The Shawshank Redemption adlı filmle tanınan James Whitmore olduğunu hatırlatalım. Onun 2009 yılındaki ölümünden sonra ev satışa çıktı.

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Miranda Kerr'in 2014 yılında satın aldığı evinde açık renk hakim. Geniş pencereleri sayesinde eve bol gün ışığı da giriyor.

Evin altı yatak odasından biri... Orası da geniş pencereleri ve açık renk hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Mülkün ana binasının hemen önünde havuz var. Havuzun bir yanı da konuk evine açılıyor.

Okyanus manzaralı bu ev geçmişte oyuncu James Whitmore'a aitti. Onun ölümünden sonra el değiştirdi.





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KOCASI DA İKİ MÜLKÜNÜ AYNI ZAMANDA SATTI: 180 MİLYONLUK YENİ EV ALDILAR

Miranda Kerr, ilk eşi Orlando Bloom'dan boşandıktan sonra 2014 yılında burayı satın almıştı. O zaman ödediği para 2.2 milyon dolardı.



Miranda Kerr ile üç çocuğunun babası Evan Spiegel, kısa bir süre önce 180 milyon dolara satın aldıkları başka bir eve taşındı.

Onun öncesinde Evan Spiegel de Brentwood'da bulunan lüks evini 20 milyon dolara sattı. Yine aynı bölgede bulunan bir başka evini de 12 milyon dolara elden çıkardı genç iş insanı.



Bu yılın başlarında evliliklerinden üçüncü bebekleri dünyaya gelen Miranda Kerr ile Evan Spiegel, belli ki daha büyük bir evde yaşamayı tercih etti.

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Bu arada Kerr'in, eski eşi Orlando Bloom'dan dünyaya gelen 13 yaşındaki oğlu Flynn'ın da genellikle çiftle birlikte yaşadığını hatırlatalım.





GÖSTERİ DÜNYASININ EN MUTLU ÇİFTLERİNDEN

Son günlerde emlak yatırımlarıyla konuşulan Miranda Kerr ile Evan Spiegel, gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor.

41 yaşındaki Kerr'ın 34 yaşındaki kocası Evan Spiegel, Snapchat adlı sosyal medya platformunun kurucu ortaklarından.



Tam 10 yıldır mutlu bir beraberlik sürdüren Miranda Kerr ile Evan Spiegel'in tanışması da kaderin bir oyunu kelimenin tam anlamıyla...

Geçtiğimiz yılın kasım ayında, Kerr kendisine hem aşkı hem de ilk çocuğundan sonra sahip olduğu üç evladını armağan eden Spiegel ile tanışma yıl dönümlerini kutlamıştı sosyal medya sayfasından.

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BİR AKŞAM YEMEĞİNDE TANIŞTILAR

Miranda Kerr ile Evan Spiegel, bundan tam 10 yıl önce kalabalık bir akşam yemeğinde tanıştılar.



Önce yakın arkadaş oldular sonra sevgili en son da karı koca. Özetle o akşam yemeğinden sonra bir daha hiç ayrılmadılar.



Orlando Bloom ile yaptığı ilk evliliği boşanmayla sonuçlanan Miranda Kerr, geçen yılın kasım ayında ikinci eşi ve üç oğlunun babası Evan Spiegel ile tanışma yıl dönümünü duygu dolu bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Miranda Kerr'in Instagram sayfasında yer verdiği fotoğrafı çiftin ilk tanıştıkları gece çekilmiş., Orada birbirlerinin elini sıkıp nazikçe gülümserken görünüyor çift.



Kerr bu paylaşımına "2014 yılında bugün kader Evan ve beni New York'ta bir akşam yemeğinde bir araya getirdi. Tanıştığımız o harika an da böyle görüntülendi " diye yazdı.

Miranda Kerr'ın .bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.





'BU GÜZEL KADINLA HİÇ ŞANSIM YOK' DEMİŞTİ

O gece ünlü modacı Louis Vuitton Miranda Kerr ile Evan Spiegel'i 2014 yılında New York Modern Sanatlar Müzesi'nde bir akşam yemeğinde bir araya getirdi.

O gece Kerr ile Spiegel aynı masada yan yana birlikte oturdular. Aslında Spiegel yanındaki bu güzel kadından etkilenmişti, Ama onun kendisinden aynı şekilde etkilendiğinden emin değildi Hatta bu konuda hiç şansı olmadığını düşündü.



Sonra Miranda Kerr'a telefon numarasını verdi. O dönemde evini taşıyacaktı Kerr. Spiegel de snapchat'ın kurucu ortaklarından biri. Yani bir teknoloji deviydi. Kerr'e teknolojik konularda bir sorunu olursa kendisine mesaj atmasını söyledi.

O sırada Miranda Kerr ilk eşi Orlando Bloom'dan yeni boşanmıştı. Söylediğine göre de artık aşka inancı kalmamıştı. İkili önce yakın arkadaş oldular.



Sonra da aralarındaki bu ilişki giderek derinleşti. Miranda Kerr ile Evan Spiegel ilk kez 2015 yılında bir çift olarak kamuoyunun karşısına çıktılar.

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KERR, KOCASINDAN YEDİ YAŞ BÜYÜK

Aslında Spiegel, ile Kerr arasında çok da azımsanamayacak bir yaş farkı var. Kerr şu anda 40, Spiegel de 33 yayında. Ama Tabii ki bu duruk onların mutlu aşkını engellemiyor.



Miranda Kerr ile Evan Spiegel'in aşkları o kadar derinleşti ki tanışmalarından üç yıl sonra yani 2017 yılında evlendiler.

Çift, evliliklerinden dünyaya gelen üçüncü oğullarına da bu yılın başlarında kavuştu.

'YENİ GÜN IŞIĞIMIZ'

'Çift, üçüncü bebeklerinin bu yılın 18 Şubat günü dünyaya geldiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda Kerr ile Spigel'in ailesinin aralarına katılan bir erkek bebekle daha genişlediği bilgisi yer aldı. Yeni bebeğin adı ise Pierre Kerr Spiegel.



Ünlü çift, yaptıkları sosyal medya paylaşımında "Yeni gün ışığımız Pierre Kerr Spiegel'in aramıza gelişi nedeniyle büyük bir coşku içindeyiz" denildi. Çift, Pierre'in doğumuyla birlikte kendilerini hiç olmadığı kadar mutlu hissettiklerini de ekledi.



Bu arada küçük bir hatırlatmak... Yeni doğan bu bebek Miranda Kerr'in dördüncü, Evan Spiegel'in de üçüncü oğlu.





KAYBETTİĞİ BÜYÜKBABASININ ADINI OĞLUNA VERDİ: Miranda Kerr'in bebeğine koyduğu ismin de aslında dokunaklı bir öyküsü var. Pierre, Miranda Kerr'ın 2021 yılının şubat ayında hayata veda eden büyükbabasının adı. Bir başka deyişle söylersek Miranda Kerr, bundan üç yıl önce bir şubat ayında çok sevdiği dedesini kaybetti. Ama bu yılın şubat ayında da onun adını verdiği bebeğini kucağına aldı.





MELEK ARTIK KENDİ KANATLARIYLA UÇUYOR

Henüz 14 yaşındayken model olarak keşfedilen Miranda Kerr, bu firmayla uzun süre çalıştı. Sonra da 2013 yılında firmayla yollarını ayırdılar.



O dönemde Kerr'in ayrılığıyla ilgili bazı söylentiler çıkmıştı. Bunlardan biri artık iyice yaş aldığı için firmanın onunla çalışmak istememesiydi. Diğeri de Kerr'ın firmanın çalışmalarına yeteri kadar zaman ayıramaması.



Miranda Kerr, daha sonra bu konuda yaptığı açıklamada bir yandan ailesine diğer yandan kendi kurduğu şirkete ağırlık vermek için Victoria's Secret ile yollarını ayırma kararı verdiklerini söylemişti.