Covid’i bilen medyum anlattı… 2024’te ünlülerin başına ne gelecek? Kraliyet ailesini bekleyen skandal ve Meghan Markle’ın büyük kalp ağrısı…

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Bu sözler kendini bir medyum ve astrolog olarak tanımlayan Nicolas Aujula’ya ait. Londra’da yaşayan ve son yıllarda giderek ünlenen bu medyumun önemli tarihsel olayları bildiğine, önceden haber verdiğine dair iddiaları var.

ADI NOSTRADAMUS VE BABA VANGA'NIN YANINA EKLENDİ

Her yılın sonunda 1500’lerde yaşamış ünlü kahin Nostradamus’un ya da “Balkanların Nostradamus’u” olarak bilinen kör Bulgar kahin Baba Vanga’nın bir sonraki yıl için ortaya attığı kehanetler yeniden gündeme geliyor.

İngiliz medyum Nicolas Aujula, son yıllarda ortaya attığı kehanetlerin doğru çıkmasıyla ünlendi

Nicolas Aujula da artık "Covid'i bilen medyum” olarak adı öne çıkan isimlerden biri. Geçen yıllarda ünlüler dünyasıyla ilgili yaptığı tahminlerde isabet yakalayan Aujula, hem 2024’te ünlüleri bekleyenleri anlattı hem de gösteri dünyasının bazı isimlerinin astrolojik durumuyla ilgili ses getiren iddialarda bulundu…

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Covid salgınını, ABD’de siyahlara uygulanan polis şiddetiyle birlikte ortaya çıkan Black Lives Matter hareketini ve Harry ile Meghan'ın Oprah röportajını doğru tahmin etmişti…

İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili tahminlerinde epey isabetli davranan Nicolas Aujula, yine büyük skandallardan söz ediyor... Ailenin istenmeyen gelini Meghan Markle'ı da yine mutsuzluk bekliyor...

Kraliçe Elizabeth’in ölümü ve tahta çıkan oğlu Charles’ın sağlık sorunları yüzünden kraliyetin çekeceği sıkıntılardan da bahsetti.

YILLARDIR SÖYLEDİKLERİ BİR BİR YAŞANDI

Suriye’de yaşananları, hatta Notre Dame Katedrali’nin yanacağını da önceden gördü. 37 yaşındaki medyum, terapist ve astrolog geçen yıl, geçen yıl ünlüler için yaptığı tahminlerde de isabetli davranmıştı.

Nicolas Aujula'nın Madonna için söyledikleri 2023 yılında gerçekleşti: Yıldız şarkıcı büyük bir ölüm tehlikesi atlattı ve hayranlarını korkuttu

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2023 yılı için Madonna ve Paris Hilton için söylediği şeyleri yeniden hatırlayalım: Nicolas Aujula, 2022’nin sonunda pop müziğin efsane ismi Madonna için “büyük bir acıyla sarsılacak” iddiasında bulunmuştu. Nicolas Aujula geçmiş yaşantılarında bir Mısır kraliçesi ve hatta bir aslan olarak dünyaya geldiğini söylüyor

MADONNA VE PARIS HILTON TAHMİNLERİ AYNI ŞEKİLDE YAŞANDI

Yıldız şarkıcı gerçekten de haziran ayının sonunda evinde baygın bulunup hastaneye kaldırıldı ve büyük bir ölüm tehlikesi atlattı. Çok tehlikeli bir enfeksiyon geçiren ünlü şarkıcı günlerce yoğun bakımda tedavi gördü, ölümden döndü ve sağlığına kavuşmakta zorlandı.

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Hayranları, Nicolas Aujula'nın tahminlerinden yola çıkarak “Paris Hilton taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olacak” diyerek 2022'nin sonunda sosyal medyada bu beklenmedik iddiayı birçok sitede dillendirmişti. Sosyetik güzel 2023’te bir değil tam iki kez anne oldu; oğlu Phoenix ve kızı London’ı taşıyıcı anne yoluyla karşıladı.

İç sesinin ve gördüğü şeylerin ona gelecek yıl yeni bir kraliyet skandalı haber verdiğini söyleyen Aujula, son 3 yıldır gerçekten de büyük skandallarla sarsılan aile için 2024’te yine karanlık günler yaşanacağını iddia etti.

KRALİYET AİLESİNİ BEKLEYEN BİR BÜYÜK SKANDAL DAHA VAR

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Ünlü medyuma göre bu kez kraliyet ailesinin bir ses kaydı sızıntısı ve sonrasında yaşanacak çok zorlu günler bekliyor.

Nicolas Aujula, ailenin istenmeyen gelini, küskün prens Harry’nin eşi Meghan Markle için de pek parlak günler beklemiyor. Sussex Düşesi'nin büyük bir “kalp ağrısı” yaşayacağını söyleyen Nicolas Aujula, bunun Prens Harry ile ilgili olmayabileceğinin de altını çiziyor.

EN ŞANSLI ÜNLÜLER

Birçok kadın ünlü için ekonomik bir düşüş ama birçokları için de başarı öngörüyor ünlü medyuma göre Victoria Beckham ve Kim Kardashian, 2024’ün en şanslı ünlülerinden olacak. Beckham sağlığına ve refahına odaklanacak ve daha da başarılı olacak diyen Aujula’ya göre Kim Kardashian da bir kitap yazacak. Ve dünyanın gözünde daha az “havai” bir ünlü ve daha çok zekaya sahip bir kadın haline gelecek…

Nicolas Aujula, Kim Kardashian ve Kanye West'in çekişmeli boşanmasını da önceden tahmin etmişti

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Bu arada Nicolas Aujula’nın Kim Kardashian ve Kanye West’in ses getiren boşanmasını da tam tarihiyle birlikte tahmin ettiğini hatırlatmış olalım.

BURÇLARA GÖRE ÜNLÜLER...

Aynı zamanda bir astrolog olan Nicolas Aujula, gösteri dünyasının kimi ünlü isimleri için de ses getiren bir açıklama yaptı. Burçlarına göre en manipülatif ünlüleri açıklayan Aujula, listenin başındaki ünlüleri Meghan Markle, Kylie Jenner, Leonardo DiCaprio, Holly Willoughby ve Kris Jenner olarak adlandırdı.

Nicolas Aujula zodyaktaki en manipülatif burçların Aslan, Akrep, Boğa ve Kova olduğunu söylüyor. Nicolas, Meghan Markle ve Kylie Jenner gibi Aslanların, Leonardo DiCaprio ve Kris Jenner gibi Akreplerin ve Holly Willoughby gibi Kova burçlarının kendi istediklerini yaptırma ihtimallerinin yüksek olduğunu ve bunu da manipülasyon yoluyla başardıklarını söylüyor…