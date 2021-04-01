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Haber Giriş: 01.04.2021 - 07:21 | Son Güncelleme:

Coşkun Sabah: Kızım Kordon'da şort giyebilir, Mardin'de giydirmem

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Coşkun Sabah: Kızım Kordon'da şort giyebilir, Mardin'de giydirmem

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Coşkun Sabah, kariyerinin ilk yıllarında Bülent Ersoy’un kendisini kıskandığını söyledi: “Bana sahnede kumpas kurdu, udumu alıp çıktım. O gün şarkıcı olmaya karar verdim.”

Bülent Ersoy’un kumpasıyla solist oldum

ARMAĞAN Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan Coşkun Sabah, Bülent Ersoy’un ekibinde ud çalarken ‘tenzili rütbeye’ (mertebe düşürülmesi) uğradığını söyledi: “Çok alkış alıyordum. Bülent Hanım kıskanıyordu beni. Gar Gazinosu’nda çıkıyordu, ‘özel saz’ olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas var çünkü. ‘Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım’ dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu ‘Bu olay Bülent Ersoy’un ricasıydı’ diye.”

Coşkun Sabah: Kızım Kordonda şort giyebilir, Mardinde giydirmem



GENÇ KALMAK İSTİYORUM

69 yaşındaki Coşkun Sabah, programda 30 yıldır anti-aging programı uyguladığını da açıkladı: “İki senede bir kan örneklerim yurtdışına gider. Aminoasitler, vitaminler, mineraller eksikse yerine konur. Yaşlanma geciktirici takviyeler alınır. Dinç ve genç kalmak istiyorum. Uykuma ve beslenmeme de dikkat ederim.”

Kordon’da şort giyebilir, Mardin’de giydirmem

Bir süre önce “Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraf paylaşmasına müsaade etmem” dediği iddiasıyla gündeme gelen Coşkun Sabah, “Tutucu bir baba mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Batı’ya göre modern babayım. Kordon’da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin’de, Urfa’da giydirmem.”

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Coşkun Sabah: Kızım Kordonda şort giyebilir, Mardinde giydirmem

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