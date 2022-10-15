Charles tahta oturdu ama beş yıl sarayda yaşayamayacak

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ORADA YAŞAYAMAYACAKLAR

İngiliz kraliyet ailesinin simge yapısı olan Buckingham Sarayı, Mountbatten Windsor ailesi için bir "merkez." Fakat her ne kadar tahtı ve tacı devralmış olsalar da ülkenin yeni kralı Charles ise eşi Camilla'ya, yaşam alanı olarak Buckingham Sarayı'nın kapıları beş yıl süreyle kapalı. Burası yerine çift, farklı konutlarında yaşamayı sürdürecek. Bunun nedenine gelirsek...

BÜYÜK TADİLAT BEŞ YIL DAHA SÜRECEK

Buckingham Sarayı, bir süre önce büyük bir tadilata girdi. Toplamda 369 milyon sterline mal olması planlanan bu tadilat beş yıl daha sürecek. Resmi etkinlikler için bu tarihi sarayın bir bölümü kullanılıyor.Fakat kapsamlı tadilat bitene kadar aile üyelerinin burada yaşaması mümkün değil.Buna Kral 3. Charles ve eşi Konsort Kraliçe Camilla da dahil.

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HAFTANIN BELİRLİ GÜNLERİNDE FARKLI KONUTLARINDA OLACAKLAR: Bu yüzden de Charles ile Camilla, hayatlarının beş yılını bir anlamda "göçebe" olarak geçirecek. Ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan konutlarında yaşayacaklar.

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ CLARENCE HOUSE'TA OLACAKLAR

Kral 3. Charles ile eşi Camilla haftanın üç günü yani pazartesi, salı ve çarşamba günleri Clarence House'da yaşayacak. Çift, bu konuta 2003 yılında, Ana Kraliçe 1. Elizabeth'in ölümünden bir yıl sonra taşındı.

200YILLIK BİR GEÇMİŞİ VAR

Dört katlı evin beş yatak odası bulunuyor. Clarence House'un 200 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Charles ile Camilla, bu yapıyı, resmi konutları olarak kullanıyor.

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Çiftin, perşembe ve cuma günleri durakları Windsor Şatosu olacak. Kral 3. Charles'ın çok uzun zamandır burada bir odası bulunuyor. Özellikle de annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hareketliliğiyle ilgili sorunlar yaşamaya başlamasından sonra onun yanında olmak için haftada en az bir gün burada kalıyordu.

HAFTA SONLARI İKİ AYRI KONUT ARASINDA GEÇECEK

İngiltere'nin yeni kralı ile konsort kraliçesi hafta sonlarını da Sandringham'daki konutları ile Highgrove House arasında bölüştürecek. Sandringham, ailenin Noel tatillerinde toplandığı yer olarak biliniyor. Kral Charles'ın planı, bu yıl da bu geleneği bozmamak. Bu arada Charles, 2018 yılından beri Sandringham konutuna yakın bir bölgede organik ürünlerin yetiştirildiği bir çiftlik sahibi. Bu yüzden Sandringham'ın onun için ayrı bir önemi var.





OĞLUNUN KİRACISI OLDU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçen ay 96 yaşında ölümüyle birlikte sadece taht ve taç el değiştirmedi. Başka bazı değişimler de oldu... Evler, mülkler hatta paralar bile el değiştirdi. Öyle ki, babasından kendisine geçen Cornwall Dükü unvanıyla Prens William babasının yani Kral 3. Charles'ın ev sahibi bile oldu. Bunun nasıl olduğuna gelirsek... Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtını devralan Charles, kendisi de 73 yıl boyunca taşıdığı Galler Prensi ve Cornwall Dükü unvanlarını oğlu William'a devretti. William, babaannesinin ölümüyle Galler Prensi, eşi Kate Middleton Galler Prensesi oldu. Çift aynı zamanda Cornwall Dükü ve Düşesi unvanlarını da aldı. 40 yaşındaki üç çocuk babası William'ın bu yeni unvanlarının sadece veliahtlar tarafından taşındığını hatırlatalım...

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UNVAN ONA GEÇTİĞİ İÇİN: Prens William, babası Charles'tan devraldığı Cornwall Dükü unvanı ve o şekilde kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde yılda 700 bin sterlin gelir elde edecek. Bu değişimle William aynı zamanda 345 milyon sterlin değerinde bir emlak portföyünün de sahibi oldu. Bunun sonucu olarak da babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi konumuna geldi.

GEÇEN YIL 21 MİLYON STERLİN GELİR ELDE ETTİ: İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Cornwall Dükalığı, geçen yıl 21 milyon sterlin dolayında bir gelin elde etti.

Prens William, kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde babasının en sevdiği evi olan Highgrove House'dan yılda yüzbinlerce sterlin kira alacak. Bu arada... Her ne kadar Prens William, çok kapsamlı bir emlak portföyüne sahip olsa da Cornwall Dükalığı'nın varlıklarını kişisel çıkar elde etmek için satamayacak.

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Bundan böyle William'ın sahibi, kendisinin de onun kiracısı olduğu Gloucestershire'daki Highgrove Evi, 1980 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından satın alınmıştı. Bu mülk, Charles'ın en sevdiği evi olarak biliniyor. Charles, mülkünün yılda 30 bin ziyaretçi çeken bahçesinin tasarımına da yardımcı olmuştu.

Charles, 2017'de Norfolk'taki Sandringham'ın yönetimini devraldı ve tamamen organik hale getirmek için büyük değişiklikler yaptı. Bunlar arasında vahşi yaşam koridorları oluşturmak, kuş yuvaları yerleştirmek, organik gübre kullanmak da yer alıyor. Bu arada Charles'ın hayallerinden birinin İngiltere'nin en büyük organik koyun çiftliği kurmak olduğunu da not edeyim. Kral 3. Charles 'ın, İskoçya ve Galler'in yanı sıra Romanya'da da mülkleri bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS