İngiltere'nin 539 yıllık gizemi çözülüyor! Kraliçe asla izin vermemişti, Kral Charles'tan yeşil ışık...

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Geçtiğimiz ay annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası tahta oturan İngiltere Kralı Charles, İngiltere tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan 'Kuledeki Prensler' için harekete geçiyor.

KULEDEKİ PRENSLERİN GİZEMİ

Kral 4.Edward ve Kraliçe Elizabeth Woodville'ın iki oğlu Prens Edward ve York Dükü Richard 1480'li yıllarda gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.



Babaları Kral 4. Edward'ın ölümü sonrası hayatta olan iki varis,naipliğine atanan amcaları Gloucester Dükü tarafından taç giyme törenine kadar Londra Kulesi'ne yerleştirildi. Ancak amcası taç giyme töreninden önce parlamentoyu arkasına aldı ve prensleri gayrimeşru ilan ettirip ve 3.Richard olarak tahta çıktı.



Kuledeki Prensler'i temsil eden bir çizim

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'Kuledeki Prensler' olarak bilinen Edward ve Richard'a kuleye kapatıldıktan sonra ne olduğu bilinmiyor. Bazı araştırmacılar tahttaki meşruiyetini sağlamlaştırmak isteyen Kral 3. Richard'ın yeğenlerini öldürttüğünü, bazıları ise prenslerden birinin kaçarak kurtulduğunu iddia ediyor.

Geçtiğimiz yıl inceleme yapan araştırmacılar, 3.Richard'ın prensleri öldürmemiş olabileceğine dair kanıt bulduklarını, prenslerin yapılan gizli bir anlaşma ile gizlice yaşamlarına devam ettiğini öne sürdü.

200 YIL SONRA KEMİKLERİ BULUNDU

Kuledeki prenslerin gizemi 500 yıldan fazla süre İngiltere'nin en çok konuşulan konularında biri oldu. 1674 yılında yani prenslerin ölümünden 200 yıl sonra Londra Kulesi'nde içerisinde iki insan iskeleti bulunan ahşap bir kutu bulundu.



Kutu içerisindeki kemiklerin kayıp prenslere ait olduğu düşünülse de bu teori asla kanıtlanamadı. Kemikler Kral 2. Charles döneminde Westminster Abbey'e götürülüp buraya gömüldü.



İngiliz uzmanlar ve tarihçiler yıllardır prenslere ait olabileceğini öne sürdükleri insan kalıntıları üzerinde testler yapmak istiyor ancak iskeletler Kraliyet mahzenlerine gömüldüğü için uzmanların yapacağı testler için hükümdardan izin alınması gerekiyor. Kraliçe Elizabeth söz konusu araştırma için asla izin vermedi.



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İngiliz Dailmail gazetesi bugün yayınladığı haberinde çiçeği burnunda Kral Charles'ın kulede bulunan insan kemiklerine DNA testi yapılmasına destek verdiğini iddia etti. Tarihi Kraliyet Saraylarının sorumlusu Tracy Borman'a göre merhum Kraliçe soruşturmayı engellese de Kral Charles bu konuda 'çok farklı bir görüşe sahip' ve DNA testini destekliyor.



Kendisi de büyük bir arkeoloji hayranı olan KRAL CHARLES'ın aldığı bu karar 539 yıllık bir gizemi çözebilir.



Buckingham Sarayı sözcüsü söz konusu iddialara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.