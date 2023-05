Ünlü çift sonunda muradına eriyor: Kına eğlencesinde 'cenaze töreni'

Haberin Devamı

CENAZE TEMALI BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ

Ama büyük olasılıkla böylesi daha önce hiç yapılmadı. Futbolcu sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan ünlü sunucu ve model, düğün öncesi bir bekarlığa veda partisi düzenledi. Buraya kadar çok büyük bir değişiklik yok.

Birçok gelin adayının yaptığı bir şey bu. Farklı olan bekarlığa veda eğlencesinin teması. Ekranın uzun boylu sunucusu, kına gecesini "cenaze teması" çerçevesinde düzenledi. Kendisinin ve arkadaşlarının söylediğine göre kısa bir süre sonra sona erecek olan bekarlık günlerine "huzur içinde uyu" mesajını gönderdi.

FUTBOLCU SEVGİLİSİYLE SONUNDA EVLENECEK

Bunu yapan kim mi? Bu cenaze temalı kına gecesini düzenleyen kişi İngiliz TV sunucusu ve model Olivia Attwood. 32 yaşındaki Attwood, kısa bir süre sonra, futbolcu sevgilisi Bradley Dack ile evlenecek.

Attwood, bekarlığa veda partisi için, ünlülerin en gözde tatil beldelerinden biri olan Ibiza adasını seçti. Georgia Harrison, Nicole Bass gibi meslektaşlarının da aralarında bulunduğu konuklar,tepeden tırnağa siyah giyindi. Öyle ki uzaktan bakanlar bunun gerçekten de eğlenceli geçecek bir parti değil bir cenaze töreni olduğunu düşündü.

Güzel sunucu parti için bütün vücuduna oturan siyah, mayo benzeri bir parça giydi. Görünümünü de onun üzerine giydiği aynı renk dantelli bir etekle tamamladı. Attwood'un ayağında da yüksek topuklu siyah ayakkabılar vardı. Ünlü ekran yüzü, sarı saçlarını açık bırakmayı tercih etti.





ÇEKİM EKİBİ EŞLİK ETTİ

Rol aldığı The only Way Is Essex adlı yapımla da hatırlanan Olivia Attwood ve konuklarına bir çekim ekibi eşlik etti. Bunun nedeni de Attwood ile Dack'ın düğün öncesinin ve düğün sırasında yaşananların İngiltere'de yayın yapan ITV kanalında özel bir program olarak ekrana gelecek olması.

Attwood'un bekarlığa veda partisine katılan konukları, eğlencede çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Aynı zamanda stilisti ve yakın arkadaşı Ryan Kape yaptığı paylaşımda "Olivia Attwood'un bekarlık yılları huzur içinde uyusun" diye yazdı.

DÜĞÜNÜ ÜÇ KEZ ERTELEDİLER: Olivia Attwood ile Blackburn Rovers takımında top koşturan 29 yaşındaki Bradley Dack, bu yıl yazın evlenecekler. Çift, daha önce üç kez evlenme girişiminde bulunmuş fakat hepsinde de planlarını ertelemek zorunda kalmıştı.





KONUKLARA ÖZEL HEDİYELER

Attwood; bekarlığa veda partisine katılan konuklarına o gecenin anısına hediyeler de hazırladı. Siyah karton çantalar içindeki hediyelerin içinde birer tane kırmızı gül de yer aldı.

DÜĞÜN HAZİRAN AYINDA

Attwood ve Dack, önümüzdeki haziran ayında hayatlarını birleştirecek. Düğün lüks bir salon olarak bilinen Londra'daki Grantley Hall'de gerçekleşecek. Ünlü çiftin düğününe katılamayanlar eğer isterlerse hazırlıkları ve BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ de dahil bütün ayrıntıları özel olarak hazırlanan belgeselde izleyecek.

SONUNDA MURATLARINA ERİYORLAR

Ünlü çift, 2019 yılında nişanlandı. Fakat o zamandan bu yana bir türlü evlenemediler. Bir yanda pandemi diğer yanda Bradley Dack'ın geçirdiği sakatlık derken sürekli olarak töreni ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldılar. Ama görünüşe göre bu kez Olivia Attwood ile Bradley Dack muratlarına erecek.