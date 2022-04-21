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Canan Ergüder'den samimi açıklamalar: Kenan ile ölümden döndük!

#Canan Ergüder#Kenan Ece#Demir Ece
Canan Ergüderden samimi açıklamalar: Kenan ile ölümden döndük

Oyuncu Canan Ergüder, Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu. Ergüder merak edilenlerini anlattı.

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Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan oyuncu Canan Ergüder sağlıklı günlerine kavuştu. Şu sıralar Oğlum dizisinde rol olan güzel oyuncu evliliğinden, özel hayatını birçok konuda merak edilenlerini izleyicilerle paylaştı.

Kenan Ece ile mutlu bir evlilik sürdüren Ergüder, eşiyle ölümden döndüğünü söyledi

İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından satır başları...

* İyim, 6. tetkiklerim yapıldı her şey yolunda.

* Ben uzun yıllar bale yaptım, balerin olmayacağımı anlayınca da oyunculuğa geçtim. Bu kararı aldığım zaman 14 yaşımdaydım.

* Oğlum büyüdükçe babasıyla vakit geçirmeye başladı. Evde yalnız kalınca bir sürü şey yapabilirim diye düşünüyorum ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorum.

* Kenan’ın baba olduktan sonra değişen huyları oldu. Daha sabırlı, ayakları yere daha sağlam basıyor.

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KENAN İLE ÖLÜMDEN DÖNDÜK

* İki üç sene önce Bozcaada’ya giderken yağmura yakalandık. Biz otomobilin içinde saplanıp kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi Kenan’ın annesini aradık o da jandarmayı arayıp haber verdi bizi onlar çıkardı.

Canan Ergüderden samimi açıklamalar: Kenan ile ölümden döndük

* İki oyuncunun evli olması bence iyi bir şey… Birbirimizi anlıyoruz.

* Hastalık döneminden ‘sen zaten çok güçlüsün’ sözünü duymaktan yoruldum. ‘Güçlü olmak istemiyorum’ dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü.

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