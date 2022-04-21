Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ahmet Kaya'nın gençliği için 25 kilo aldı

#Ahmet Kaya#Serdal Genç#Celil Nalçakan
Ahmet Kayanın gençliği için 25 kilo aldı
İsmail BAYRAK

Kudret Sabancı’nın yönetmenliğini üstlendiği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan filmde, sanatçının gençliğini oynayan Serdal Genç, 25 kilo alarak rolüne hazırlandı. Başarılı oyuncunun büyük değişimi hayranlık uyandırdı.

Haberin Devamı

Oyuncu Serdal Genç, Ahmet Kaya’nın gençliğini oynadığı sinema filminden bir kareyi sosyal medyasından paylaştı. İki yıl önce çekilen filmdeki rolü için 25 kilo alan oyuncu fotoğrafı, “Sizce bu kim? Çocukluğumdan beri hayranı olduğum adamı oynama şansı edindim, çok mutluyum” notuyla paylaştı. Ahmet Kaya’nın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Genç, “Hayatımın büyük bir bölümüne etki eden Ahmet Kaya’yı oynamıştım, daha da ölsem gam yemem. Film ne zaman vizyon yapar, Allah kerim!” notunu düştü. Kudret Sabancı’nın çektiği filmde, 1995 yılında kadar Ahmet Kaya’yı canlandıran Serdal Genç, rolü için 105 kiloya çıktıktan sonra sıkı bir diyetle eski formuna geri döndüğünü de belirtti.

PANDEMİ NEDENİYLE GÖSTERİMİ ERTELENDİ
Ahmet Kaya’nın, 1995 yılından sonraki hayatını Celil Nalçakan’ın oynadığı filmin çekimleri pandemi öncesi tamamlanmıştı. Pandemi nedeniyle çekim sonrası hazırlıkları yapılamadığından ise vizyon tarihi ertelenmişti. Ahmet Kaya’nın çıktığı bir yolculuğun hikâyesini konu alan filmde ayrıca Ezgi Şenler de rol alıyor.

Haberin Devamı

Ahmet Kayanın gençliği için 25 kilo aldı

Bu fotoğrafı paylaşan Serdal Genç, değişimiyle takipçilerini şaşırttı. Oyuncu, sıkı rejimle eski kilosuna geri döndü.

Serdal Genç’in Ahmet Kaya’nın gençliğini oynadığı filmde, sonraki hayatını ise Celil Nalçakan canlandırıyor.

Ahmet Kayanın gençliği için 25 kilo aldı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Kaya#Serdal Genç#Celil Nalçakan

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid