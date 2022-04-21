Hakan Peker ile Hande Ertekin aşka geldi

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6 senelik eşi Arzu Öztoprak’tan 2018 yılında boşanan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker, 3 aydır Hande Ertekin ile birlikte. Sevgililer önceki gün Nişantaşı City’s AVM’deydi.

Peker ve Ertekin, yürüyen merdivenlerden sarmaş dolaş çıkarken objektife yansıdı.

Baba oğul günü

Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen bir başka ünlü isim de Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’ydi.

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Küçük oğlu Volkan’la alışverişe çıkan şarkıcı, soruları yanıtsız bıraktı. Baba-oğul önce yemek yedi, ardından mağazaları dolaştı. (Deniz BOY)

Samimi yemek

Ceylan Çapa, önceki gün Bebek’te Murat Kazancıoğlu ve arkadaşlarıyla yemek yedi.

Görüntülendiklerinden habersiz olan Çapa ve Kazancıoğlu, samimi ve koyu sohbetiyle dikkat çekti. Yaklaşık iki saat mekânda kalan arkadaş grubu, sonrasında mekândan ayrı ayrı çıkış yaptı. Murat Kazancıoğlu, bir dönem Burcu Özberk ile aşk yaşamıştı. (Behlül AYDIN)

Demet’e niyet Caroline’e kısmet

Caroline Yılmaz’ın Sinan Akçıl’la düet yaptığı yeni şarkısı hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Konuşulanlara göre; Sinan Akçıl’ın yazdığı şarkıyı önce Demet Akalın okudu. Ancak Akçıl şarkıyı ona değil, Caroline Yılmaz’a verdi. Aylar sonra şarkıyı yeniden isteyen Demet Akalın durumu öğrenince çok bozuldu. Yine de Akçıl’la çalışmak isteyen ünlü popçu, ondan başka bir şarkı aldı.

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Yeni proje geliyor

Önceki gece Etiler’deki Tepsi Et adlı mekanda bir araya gelen Cemal Hünal, Yağmur Ün ve Hande Subaşı, çıkışta görüntülendi.

Üç oyuncu, yeni bir projeye başlayacaklarını açıkladı: “Toplantı yaptık. Set öncesi bir araya geldik ki, çekimler daha verimli geçsin.” Ekip, projenin detaylarını ise açıklamadı: “Yaz sezonu için çekeceğimiz bir proje. Bizim için güzel bir süreç başlıyor.” (Deniz BOY)

Elif harikalar diyarında

Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses’in kızları Elif Ada, okuduğu okulda “Alice Harikalar Diyarında” adlı gösteriyle sahneye çıktı.

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Elif Ada, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı: “Sınıf arkadaşlarımla uzun zamandır çalıştığımız ‘Alice Harikalar Diyarında’ gösterimizden.”