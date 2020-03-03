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GeriMagazin Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
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Haber Giriş: 03.03.2020 - 13:07,Son Güncelleme:/

Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!

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Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
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Çağla Şikel, mültecilerin sınır kapılarında yaşadığı drama sessiz kalanlara isyan etti.

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından bir mülteci çocuğun korkudan ağlarken çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Siz hala yediğinizi ,gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin ...En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız" yazdı.

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