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Haber Giriş: 02.03.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

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Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı.

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  • Ulaş Tuna Astepe Pazarkule Sınır Kapısında
  • Ulaş Tuna Astepe Pazarkule Sınır Kapısında
  • Ulaş Tuna Astepe Pazarkule Sınır Kapısında
  • Ulaş Tuna Astepe Pazarkule Sınır Kapısında
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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