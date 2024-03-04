Büyük dayı 57 yıllık fotoğraf paylaştı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

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Özellikle de bu kişilerin ailelerinden biri söz konusu olduğunda milyonlarca kişi en azından görünüşlerinde onlardan esintiler arar. Bazen zorlama da olsa bulur da sonuç olarak.

İşte böyle kişilerden biri de sadece İngiltere'de değil tüm dünyada "kalplerin prensesi" olarak anılan bir zamanların Galler Prensesi Diana. Yani Diana Spencer... Belki de dünyanın onu yeni tanıdığı dönemdeki adıyla Prenses Di.

Onun, yolun yarısını daha bir sene geçmişken yani 36 yaşında ölümünün üzerinden tam 27 sene geçti.

Genç bir insanın ömrü kadar bir süre yani. Onun öldüğü yıl dünyaya gözlerini açan bebekler, bugün birer yetişkin oldu, belki de evlenip çoluk çocuğa bile karıştı. Ama Diana hiç unutulmadı.

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İşin ilginci onun ölümünden sonra herkes geride kalan ailesine bakıp ondan izler aramaktan da bir türlü vazgeçmedi.

Bu konuda en çok gündeme gelen kişi de Diana'nın, Charles ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu William.

İşin aslı da küçük oğlu Harry'ye kıyasla annesinden daha çok izler taşıyor William, yani ona benzerliğinin yadsınamayacağı ayrıntılar var.

Annesine en çok benzetilen yanı ise kimi zaman utangaç diye nitelendirilen gülüşü. Öyle anlarda birçok kişi William'ın yüzünden annesini gördüğünü saklamıyor.

HERKES KÜÇÜK KIZDA BABAANNESİNDEN İZLER ARIYOR

Bu konuda en çok heyecan uyandıran ayrıntı ise William ile karısı Kate Middleton'ın ortanca çocuğu, tek kızları Prenses Charlotte dünyaya geldiğinde yaşandı.

Birçok meraklı, taşıdığı isimlerden biri de Diana olan küçük bebeğin bir an önce büyümesini ve kime benzediğinin ortaya çıkmasını bekledi sabırsızca.

İlk bakışta Charlotte, hiç tanıyamayacağı babaannesi Diana'ya hiç benzemiyordu. Onun yerine büyük babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in kopyası gibiydi.

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Fakat zaman geçtikçe Charlotte büyüdükçe babasına daha fazla benzemeye başladı. Bu durum da William'ı annesi Diana'ya benzeten hayranlarını heyecanlandırdı.

Sonuç olarak William annesine benzediğine göre Charlotte da daha da büyüdükçe Diana'ya olan benzerliği artacaktı.

BÜYÜK DAYININ PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF HEYECAN YARATTI

8 yaşındaki Prenses'in kime benzeyeceğini elbette zaman gösterecek. Ama Diana'nın erkek kardeşi, yani Charlotte'un büyük dayısı Charles Spencer'ın sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım ortalığı kelimenin tam anlamıyla heyecanlandırdı.

59 yaşındaki Kont Charles Spencer'ın paylaştığı o fotoğraf, 1967 yılından yani tam 57 yıl öncesinden geliyordu.

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Siyah- beyaz fotoğrafta üç kişi vardı. Bunlardan biri o sırada henüz 3 yaşında olan Charles Spencer'dı. Yanında da ablası Diana vardı. Salıncakta oturan Charles'ın hemen arkasında da o sırada 31 yaşında olan annneleri Frances Kydd.

Charles Spencer, paylaşımında fotoğrafla ilgili bilgi de verdi "Annem, Diana 1967 yılında. Sanırım ben 3 yaşındayım, Diana da 5 ya da 6 yaşında. Hep birimizin bu kadar mutlu görünmesi hoşuma gidiyor" diye yazdı.

BİRÇOK KİŞİ CHARLOTT'A BENZETTİ

İşte o yıllar öncesinden gelen fotoğraftaki Diana'nın görüntüsü, gülüşü, bakışı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bunlardan bazıları Diana'yı, şu anda Charlotte'un görünüşüne benzetti.

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Bir kullanıcı "Diana, tıpkı Charlotte gibi görünüyor. Ne harika bir hatıra" diye yazdı. Bir başka kullanıcı da Diana'nın fotoğraftaki halini görünce aklına ilk olarak Charlotte'un ona ne kadar benzediğinin geldiğini yazdı.

Diana'nın eski fotoğrafına çok dikkatli bakıldığında orada Charlotte'u gördüğünü söyleyen bir kullanıcı da oldu.

Küçük Prenses'i babaannesi Diana'ya çok benzetenler olduğu gibi biraz daha gerçekçi değerlendirme yapanlar da çıktı. Bunlar "Charlotte, Diana ile Kraliçe 2. Elizabeh'in karışımı" diye yorum yaptı.

ANNEANNESİNE BENZETENLER DE ÇOK

Bu, küçük Prenses Charlotte'un babaannesi Diana'ya ilk benzetilişi değil. Geçen yıl Kral Charles'ın taç giyme töreninde Charlotte'un görünümü de yine Diana'ya benzetilmişti.

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Bunu ileri sürenler, Diana'nın 10 yaşında çekilen bir pozunu ortaya çıkarıp Charlotte ile benzerliklerini gözler önüne sermeye çalıştı.

Bunun yanı sıra Charlotte'un her ne kadar son dönemde giderek daha fazla babasına benzediğini söyleyenler olsa da "Yine de Diana ile çok benzerliği yok. Fazla zorlamak anlamsız" yorumu yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da oldu.

Bu arada bazı kullanıcılar Charlotte'un, babasından izler taşısa da anneannesi Carole Middleton'a ne kadar benzediğini savundu. Birçok kullanıcı bu konuda "Charlotte, babaannesinin ailesi olan Spencerlar'a değil, babasının ailesi Windsorlar'a çok benziyor" yorumunu yapanlar da oldu.

Charlotte bebekliğinden bu yana Kraliçe 2. Elizabeth'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyordu. Zaman geçtikçe babası William'a benzetilmeye başlandı.





Charlotte'un babası William'ın dayısı Charles Spencer, Diana'nın cenaze töreninde acılı yeğenlerini yalnız bırakmadı.