Demansla boğuşan ünlü oyuncunun karısı dayanamadı: Kocamın dünyadan haberi yok sanıyorlar

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Her ne kadar rahat yaşama, istediğine ulaşma konusunda birçok kişiye göre daha şanslı olsalar da ölüm ve hastalık gibi konularda ünlüler de sıradan insanlarla eşitleniyor.

Tıpkı sinema dünyasının muzip gülüşlü oyuncusu Bruce Willis gibi.

Uzun süren kariyeri boyunca, gişe rekorları kıran filmlerde, seyircinin hafızasından silinmeyecek karakterlere hayat veren Willis, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

GENİŞ AİLE HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR

Üstelik bu sorunlar onun gibi bir yıldızın hayatını her anlamda etkileyecek türden. Önce bilişsel yetenekleri etkileyen Afazi hastalığına yakalanan 68 yaşındaki Bruce Willis, ardından da frontotemporal demans teşhisi aldı.

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Bu zorlu sürecinde de ne eski eşi Demi Moore ne de şu anda evli olduğu Emma Heming yanından bir an bile ayrılmıyor.

İlk evliliğinden dünyaya gelen üç yetişkin kızı da Heming'den doğan iki küçük kızı da Willis'i bir sevgi çemberine almış durumda. Geniş aile her fırsatta bir araya gelip hep birlikte güzel anılar biriktiriyor.

Peki bütün bunlar olup biterken Bruce Willis neler hissediyor dersiniz? Hastalığı nedeniyle ne kadar sevildiğinin, etrafında olanların farkına varabiliyor mu?

'SANILDIĞI GİBİ DÜNYADAN HABERSİZ DEĞİL'

İşte bu konuda uzun süredir konuşulanlara 45 yaşındaki eşi Emma Heming açıklık getirdi. Daha doğrusu, kocası Willis hakkında konuşulan bazı ayrıntıların gerçeği yansıtmadığını, ünlü oyuncunun o kadar da dünyadan habersiz olmadığını anlattı.

Emma Heming, Instagram sayfasında paylaştığı bir videoda kocasının artık yaşama zevkini tamamen yitirdiğine dair haberlere ve iddialara itiraz etti. Özellikle basının bu tür haberleri okunma oranlarını artırmak için ortaya attığını savundu Heming.

Willis ile ilk görüşte aşk yaşayan ve 2009 yılından bu yana evli olan Emma Heming "Haber başlıklarına bakılırsa kocamın içinde artık yaşam coşkusunun zerresi bile kalmadı. Size şimdi şunu söyleyebilirim ki bu asla gerçeği yansıtmıyor."

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Heming, 'insanları korkutmaya yönelik' diye nitelendirdiği bu haberlerin bir an önce son bulması gerektiğini sözlerine ekledi.

BÜYÜK BİR YAS VE DERİN BİR SEVGİ AYNI ANDA HİSSEDİLİYOR

Bruce Willis'in eşi "Bu hastalıklara sahip olan başka insanları da korkutmayı bırakın. Bu bir tür nörolojik hastalık, hepsi bu. Burada görülecek başka bir şey yok" diyerek sözlerini sürdürdü.

Heming, bu hastalıkla mücadele sırasında aile olarak büyük bir yas ve üzüntü içinde olduklarını saklamadı. Ama bunlara ek olarak aynı zamanda sevgi ve iletişim içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Heming'in anlattığına göre bir aile için hiç de kolay olmayan bu durumda birbirinden ayrılmayan iki tane ayrıntı var: "Aynı anda var olan iki tane ayrıntı var: Yas ve derin bir sevgi. Üzüntü ve çok derin bir bağlantı. Travma ve dayanıklılık" diye anlattı aile içinde hastalığın etkilerini.

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Emma Heming'in anlattığına göre çok fazla güzellik ve duygusallık da bu hikayenin bir parçası.

Emma Heming, aile hayatlarında büyük bir üzüntünün yanı sıra aynı zamanda kocasıyla arasında derin bir sevgi ve bağlantı da bulunduğunu söyledi.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TEŞHİS 2022 YILINDA GELDİ

Bruce Willis ile ilgili, milyonlarca hayranını şoke eden haber ilk olarak 2022 yılında geldi. O dönemde eski ve yeni eşleri ile bu iki evlilikten dünyaya gelen beş kızının imzasıyla yayınlanan açıklamada Willis'in afazi teşhisi nedeniyle mesleğinden uzaklaştığı duyuruldu.

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Bu açıklamanın ardından Willis ile sette birlikte çalışan birçok kişi aktörün, bilişsel yetenekleri özellikle de konuşma ve hafıza yeteneklerini olumsuz etkileyen bu hastalıkla ilgili belirtileri uzun süredir fark ettiklerini açıkladılar.

Herkesi çok şaşırtan ve üzen bu açıklamanın üzerinden bir yıl geçmişti ki bu kez de aile Willis'in frontotemporal demans teşhisi aldığını duyurdu. Bu duyuruda da bu kesin teşhisin içlerini rahatlattığını da gizlemedi aile.

Bruce Willis, bu zorlu süreçte sadece şu an evli olduğu Emma Heming değil eski eşi Demi Moore tarafından da hiç yalnız bırakılmadı. Özellikle önemli günlerde geniş aile hep bir aradaydı. Kutlamalar birlikte yapıldı.

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Küçük kızları 11 yaşındaki Mabel ve 9 yaşındaki Evelyn'in yanı sıra Demi Moore ile evliliğinden doğan kızları 35 yaşındaki Rumer 32 yaşındaki Scout ve 39 yaşındaki Tallulah ünlü oyuncunun hayatla bağlantı kurması ve ne kadar sevildiğini hissetmesi için ellerinden geleni yaptı.

ESKİ EŞİ BAŞKA HASTALARI DA ZİYARET EDİYOR

Willis'in 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore de bu hastalık teşhisinin hayatını nasıl değiştirdiğini gizlemedi. Sadece eski eşiyle değil onun gibi demans hastalığına yakalanan başka insanlarla da sık sık bir araya geldiğini anlattı Moore.

Bu şekilde bu kişilerin bir zamanlar kim olduklarını düşündüğünü fakat bunu bir yana bırakmayı öğrendikten sonra anda kalmayı öğrenip onlardaki sevgiyi ve neşeyi görmeyi başarabildiğini söyledi.