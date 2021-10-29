Bülent Ersoy'dan hakkındaki suçlamalara yanıt: Ne yaptım da bunlara maruz kaldım?

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İşte Bülent Ersoy'un açıklamaları:

"Bu hakaretleri yiyip yutacağım...Benim midem hazmetmez bunları! Çünkü benim karalandığım vakit, beni bir şeylerin içine çekmek istediler. Bunda basının da dahli var. Siz Bülent Ersoy'u neden karıştırıyorsunuz? Bülent Ersoy sanatkar... Sizin gibi o da işini yapan bir insan. Ben yaptırmışım, 2 gün önceden gittim oraya... Her şeyim tam tekmildi. Ben çünkü hiç öyle uydur, kaydır işlerle iş görmem. Her şeyim tam tekmil olur."

'HESABINI SORACAĞIM'

"Bunu söylerken ötekileri de şey yapmıyorum; onlar da bilinçsizce 'nasıl olsa her şey ayarlanmıştır' diye hiç akıllarına bile gelmemiş. Onun için yine de bu kadar kızgın olduğum halde, sinirli değil kızgın olduğum halde haklının hakkı şey olsun diye bir şey yapmak istemiyorum. Neticede ben neyi hak ettim de, ne yaptım da, nerede bir terslik yaptım da bu şekilde hakaretlere maruz kaldım? Bunun hesabını soracağım ben. Kırgınlık değil, kızgınlık..."

'100 BİN TL YARDIM ETTİM'

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Orkestrasına yardım etmek gibi bir zorunluluğu olmamasına rağmen 100 bin TL yardımda bulunduğunu söyleyen Ersoy, orkestrasındaki müzisyenlerden birinin eşinin doğumu için de aracı olduğunu söyledi. Bebeğe Bülent ismini vermek istediklerini ama kendisinin kabul etmediğini de sözlerine ekledi.