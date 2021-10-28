Tahliye olan orkestra üyelerinden Bülent Ersoy’a suçlama

İstanbul DHA - Bülent Ersoy’un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC’ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi’nden tahliye edildi.
Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy’a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.
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