KarÄ±sÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± sayesinde ikinci kez dÃ¼nyaya geldi: Bu gece sanki bizim dÃ¼ÄŸÃ¼n gecemiz

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Sonunda ÅŸu anda evli olduÄŸu karÄ±sÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±, kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan kurtuldu, hayatÄ±nda tertemiz bir sayfa aÃ§tÄ±.Â

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine aralÄ±klarla 30 yÄ±lÄ±nÄ± verdiÄŸi mesleÄŸinde sonunda en bÃ¼yÃ¼k hayallerinden birini gerÃ§ekleÅŸtirdi. Her oyuncunun kalbinde yatan aslan yani bir Oscar heykelciÄŸi artÄ±k onun evinde!

BÃ¶yle anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ã¶nceki gece dÃ¼zenlenen 96'ncÄ± Oscar Ã–dÃ¼lleri tÃ¶renine damgasÄ±nÄ± vuranlardan biri olan Robert Downey Jr'Ä±n kÄ±sa Ã¶ykÃ¼sÃ¼.

58 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, Oppenheimer filmindeki performansÄ±yla en iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu dalÄ±nda Akademi Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ kucakladÄ±.

Tabii ki 30 yÄ±lÄ±nÄ± bu mesleÄŸe veren Robert Downey Jr iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir andÄ± bu.

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HAYATINDAKÄ° BÄ°R BAÅžKA Ã–ZEL GECEYE BENZETTÄ°: DÃœÄžÃœN GECESÄ°Â

Zaten sonrasÄ±nda People dergisine verdiÄŸi demeÃ§te Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ± o geceyi hayatÄ±ndaki baÅŸka bir Ã¶nemli geceye benzetti: DÃ¼ÄŸÃ¼n gecesine!

58 yaÅŸÄ±ndaki Robert Downey Jr, tÃ¶ren sonrasÄ±nda People dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "KarÄ±mla dedik ki 'Bu gece gÃ¶zÃ¼mÃ¼z birbirimizin Ã¼zerinde olsun' Ã‡Ã¼nkÃ¼ neden biliyor musunuz, bu gece hayatÄ±mÄ±zdaki bir baÅŸka Ã¶nemli geceye,Â dÃ¼ÄŸÃ¼n gecemize benziyor" diye konuÅŸtu.

Robert Downey Jr'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± bir oyuncu olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayatÄ±nÄ±n bu yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde karÄ±sÄ± Susan'Ä±n bÃ¼yÃ¼k etkisi var.

Zaten en iyi yardÄ±mcÄ± erkek oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nda da bu konuya deÄŸinmeden geÃ§medi.

Ã–nce "berbat geÃ§en Ã§ocukluÄŸuma teÅŸekkÃ¼r ederim" diyen Robert Downey Jr sonra da karÄ±sÄ± Susan Downey'den sÃ¶z etti.

Onun hayatÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: "Veterinerime yani karÄ±ma teÅŸekkÃ¼r etmek istedim. Kendisi orada. Beni 'hÄ±rlayan bir kurtarma kÃ¶peÄŸi' olarak buldu. Beni sevdi ve hayata dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. O yÃ¼zden ÅŸimdi buradayÄ±m. TeÅŸekkÃ¼rler" diye bitirdi konuÅŸmasÄ±nÄ±.

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2003 YILINDA TANIÅžTILAR... Ä°KÄ° YIL SONRA EVLENDÄ°LER

Robert Downey Jr'Ä±n kendisini kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi karÄ±sÄ± Susan ile tanÄ±ÅŸmasÄ± 2003 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.

O sÄ±rada aktÃ¶r, Halle Berry ve Penelope Cruz ile birlikte Gothika adlÄ± filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye hazÄ±rlanÄ±yordu. Susan ise aynÄ± filmin yapÄ±mcÄ± kadrosundaydÄ±.

Susan Downey, daha Ã¶nce Hollywood Reporter dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda o dÃ¶nemi ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: " Gothika'nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda Kanada, Montreal'de tanÄ±ÅŸtÄ±k. Ekiple birlikte bir Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yedik. Herkes Japon yemeÄŸi Ä±smarladÄ±. Ama Robert yulaf ezmesinin harika bir yiyecek olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Zaten Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde de onu yedi. Sonra da yoga hareketleri yapmaya baÅŸladÄ±. Yani demek istiyorum ki ilginÃ§ti ama tuhaftÄ± da."

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YAKINLAÅžMALARI UZUN SÃœRMEDÄ°Â

O tanÄ±ÅŸmada garip bulduÄŸu Robert Downey Jr ile sonradan yakÄ±nlaÅŸtÄ± Susan. Yine aynÄ± yÄ±lÄ± iliÅŸkilerini The Singing Detective adlÄ± mÃ¼zikalin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak ilan ettiler.

AynÄ± yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda da niÅŸanlandÄ±lar. Yani tanÄ±ÅŸmalarÄ± ile niÅŸanlanmalarÄ± arasÄ±nda sadece birkaÃ§ ay vardÄ±.Â 2005 yÄ±lÄ±nda da hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiler yani evlendiler.

DÃ¼ÄŸÃ¼nlerine aralarÄ±nda Sting, Kanu Reeves, Billy Joel'in da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ katÄ±ldÄ±. Hatta tÃ¶renden Ã¶nce 30 dakika boyunca kung fu egzersizi yaptÄ± oyuncu. Sonra da ilk eÅŸi Deborah Falconer'den dÃ¼nyaya gelen oÄŸluyla yÃ¼zmeye gitti.Â

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Susan Downey, kocasÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ±n bu yeni evresinde kariyerini de toparlamasÄ±na destek oldu. 2008 yÄ±lÄ±nda Sherlock Holmes adlÄ± yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti Robert Downey Jr.Â

Filmin yÃ¶netmeni olan Guy Ritchie bu konuda Hollywood Reporter'a verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti:" EÄŸer Susan o odada olmasaydÄ± Robert,Â Sherlock Holmes rolÃ¼nde olmayacaktÄ± muhtemelen. "

Yani gerÃ§ekten de Robert Downey Jr deyim yerindeyse bu ikinci hayatÄ±nÄ± ve ÅŸu anda bulunduÄŸu yeri bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de karÄ±sÄ±na borÃ§lu.Â Â

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SonuÃ§ olarak Ã¶yle ya da bÃ¶yle Robert Downey Jr, Ã§alkantÄ±lÄ± gÃ¼nlerini Ã§oktan geride bÄ±raktÄ±. ArtÄ±k olgun yaÅŸta ve kariyeriyle gÃ¼ndeme gelen Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu

BugÃ¼n artÄ±k eski kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan ve Ã§alkantÄ±lÄ± gÃ¼nlerinden Ã§ok uzakta daha sakin bir yaÅŸam sÃ¼rse de Robert Downey Jr, bir zamanlar gazetelerin polis adliye haberlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± sayfalardan uzak kalamÄ±yordu.

Downey Jr. geÃ§en yÄ±l konuk olduÄŸu Armchair Expert adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda 90'lardaki cezaevi deneyimi hakkÄ±nda konuÅŸtu. Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduÄŸu programa katÄ±lan Ã¼nlÃ¼ oyuncu, 1999 yÄ±lÄ±ndaki cezaevi deneyimini, o sÄ±rada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve hissettiklerini kelimelere dÃ¶ktÃ¼.





'ORADA HÄ°Ã‡BÄ°R FIRSAT YOKTU, SADECE TEHDÄ°T VARDI'

KÃ¶tÃ¼ gÃ¼nleri geride bÄ±raktÄ±ktan sonra Ã§ok izlenen filmlerde oynamayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren oyuncu, demir parmaklÄ±klar ardÄ±ndaki ortam hakkÄ±nda "Havadaki kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ hissedebiliyordunuz. Ve bu, sorunlarÄ±n en ciddisi deÄŸildi. Sanki kÃ¶tÃ¼ bir mahalleye girmiÅŸ gibi oluyordunuz. Orada size sunulan hiÃ§bir fÄ±rsat yoktu. Orada sadece tehditler vardÄ±" dedi.

Robert Downey Jr, gÃ¶nderileceÄŸi cezaevinin belirlenmesi iÃ§in beklediÄŸi California, Delano'daki merkez hakkÄ±nda da ÅŸunu sÃ¶yledi: " TartÄ±ÅŸmasÄ±z bir ÅŸekilde, hayatÄ±mda bulunduÄŸum en tehlikeli yerdi."

ÃœnlÃ¼ oyuncu, en korkunÃ§ suÃ§lular ile hafif suÃ§lar iÅŸleyenlerin o merkezde bir arada tutulduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.





EN Ã‡ALKANTILI DÃ–NEMÄ°NÄ° 1990'LARDA YAÅžADI

1990'larda Robert Downey JR'Ä±n baÅŸÄ± hiÃ§ beladan kurtulmadÄ±. Ã–nce 1996 yÄ±lÄ±nda zararlÄ± made etkisi altÄ±nda araÃ§ kullanÄ±rken polis tarafÄ±ndan durduruldu. Bu sÄ±rada aracÄ±nda uyuÅŸturucu madde ve bir de ateÅŸli silah bulundu.

Bir yÄ±l sonra zorunlu olduÄŸu uyuÅŸturucu testini yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼Ã§ ay Los Angeles'ta hapis yattÄ±. Bu deneyim kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼.

Fakat 1999 yÄ±lÄ±nda da bir baÅŸka uyuÅŸturucu testini yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu kez Ã¼Ã§ yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. Bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re cezaevinde kaldÄ±. 15 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± California, Corcoran'daki bir cezaevinde Ã§ekti.

Fakat bu cezasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sadece birkaÃ§ ay sonra bu kez bir ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼ hafta sonunda yine uyuÅŸturucu madde etkisindeyken yakalandÄ±.

Tabii Robert Dowhey JR'Ä±n yasalarla baÅŸÄ±nÄ±n derde girdiÄŸi serÃ¼venleri bununla da bitmedi. 2001 yÄ±lÄ±nda Los Angeles'ta sokakta yalÄ±n ayakla gezerken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bunun nedeni yine uyuÅŸturucu etkisi altÄ±nda olduÄŸu ÅŸÃ¼phesiydi.

Bundan bir yÄ±l sonra yine uyuÅŸturucu kullanmÄ±ÅŸ bir halde yanlÄ±ÅŸlÄ±kla baÅŸka bir eve girdi ve orada uyuyakaldÄ±. Tabii ki yine yakalandÄ± ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bunun ardÄ±ndan uzun sÃ¼re rehabilitasyon merkezinde kalan Robert Downey Jr. zor da olsa kendini toparladÄ±.





HENÃœZ ALTI YAÅžINDAYKEN Ä°LK UYUÅžTURUCUYU BABASI VERDÄ°: AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa oyuncunun uyuÅŸturucuyla bu kadar Ã§ok baÅžÄ±nÄ±n derde girmesinin kaynaÄŸÄ± Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±. BabasÄ± Robert Downey Sr tarafÄ±ndan kendisine ilk uyuÅŸturucu verildiÄŸinde Robert Downey Jr sadece 6 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. O kadar kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta bu tÃ¼r bir alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸa saplandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de kurtulmasÄ± yÄ±llarÄ±nÄ± aldÄ±.





HUZURU Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE BULDU

Robert Downey Jr ilk evliliÄŸini 1992 ile 2004 arasÄ±nda Deborah Falconer (yukarÄ±da)Â ile yaptÄ±. Bu evlilikten, ÅŸu arda 29 yaÅŸÄ±nda oyan Indio adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

Oyuncu 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana da Susan Downey ile evli. Bu evlilikten de 11 yaÅŸÄ±nda Exton ve 8 yaÅŸÄ±nda Avri adÄ±nda iki tane Ã§ocuÄŸu var.

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