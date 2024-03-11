96'ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu! Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler!

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Hollywood'un ünlülerinin akın ettiği törenin kırmızı halısı her zamanki gibi rengarenkti. Yıldızlar aylar öncesinden hazırlanan kıyafetleriyle birer birer kırmızı halıda boy gösterdi. Daha sonra da ödül dağıtımına geçildi.

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Geceye genel olarak bakarsak... Bu yıl tam 13 dalda Oscar adayı olan Oppenheimer, gecenin sonunda en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi görüntü yönetimi, en iyi orijinal müzik, en iyi kurgu dallarında Oscar ödülünü aldı.

En iyi kadın oyuncu ödülü de Poor Things ise en iyi kadın oyuncu, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve kostüm tasarımı, en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini alarak bir anlamda sürpriz yapmış oldu.

İşte 96'ncı Oscar Ödülleri töreninde en iyiler...

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En iyi film: Oppenheimer

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

En iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)





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En iyi orijinal senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

En iyi uyarlama senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)

En iyi kısa animasyon film: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins (solda) Brad Booker(sağda)

En iyi uzun animasyon: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

En iyi kostüm tasarımı: Poor Things (Holly Waddington) En iyi prodüksiyon tasarımı Poor Things (Shona Heath)





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En iyi uluslararısı film: The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)

En iyi makyaj ve saç tasarımı: Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)

En iyi görsel efekt: Godzilla Minus One

En iyi kurgu: Oppenheimer (Jennifer Lame)

En iyi görüntü yönetmeni: Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)

En iyi uzun belgesel: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)

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En iyi kısa live action: The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)

En iyi ses: The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn

En iyi orijinal müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For (Billie Eilish,Finneas O’)Connell- Barbie)

GECEYE DAMGASINI VURDU

Ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel'ın üstlendiği ödül gecesine damgasını vuran kişi ise uzun kariyerinde iki kez kaçırdığı ödülü bu kez kucaklayan Robert Downey Jr. oldu.

58 yaşındaki oyuncu Oppenheimer filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Robert Downey Jr, daha önce de 1993 yılında Chaplin, 2009 yılında da Tropic Thunder adlı filmlerle aynı ödüle aday gösterilmiş ama kazanamamıştı.

'BERBAT GEÇEN ÇOCUKLUĞUMA TEŞEKKÜRLER'

Robert Downey Jr Oppenheimer ile bu kez heykelciği evine götürme şansını yakaladı. Usta oyuncu yaptığı ödülü kabul konuşmasında "Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim" diyerek inişli çıkışlı yaşamına da bir selam gönderdi.

Robert Downey Jr, Oscar'ını aldıktan sonra basın odasında onunla birbirinden neşeli pozlar da verdi.

EMMA STONE ELBİSENİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Bu arada Robert Downey JR'ın yanı sıra törene damga vuranlardan biri de en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Emma Stone oldu.

Poor Things ile en iyi kadın oyuncu Oscar'ını evine götüren Stone, küçük bir elbise kazası yaşadı. Tam mutluluk içinde sahneye çıktığında elbisesinin fermuarının bozulduğunu söyledi.