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96'ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu! Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler!

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#Oscar 2024#Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri
96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 08:40

Sinema dünyasının en gösterişli şovu bu yıl 96'ncı kez düzenlendi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından verilen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.

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Hollywood'un ünlülerinin akın ettiği törenin kırmızı halısı her zamanki gibi rengarenkti. Yıldızlar aylar öncesinden hazırlanan kıyafetleriyle birer birer kırmızı halıda boy gösterdi. Daha sonra da ödül dağıtımına geçildi.

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Geceye genel olarak bakarsak... Bu yıl tam 13 dalda Oscar adayı olan Oppenheimer, gecenin sonunda en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi görüntü yönetimi, en iyi orijinal müzik, en iyi kurgu dallarında Oscar ödülünü aldı.

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi kadın oyuncu ödülü de Poor Things ise en iyi kadın oyuncu, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve kostüm tasarımı, en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini alarak bir anlamda sürpriz yapmış oldu.

İşte 96'ncı Oscar Ödülleri töreninde en iyiler... 

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96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi film: Oppenheimer

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer) 

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer) 

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr (Oppenheimer) 

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers) 

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

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En iyi orijinal senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi uyarlama senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi kısa animasyon film: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins (solda) Brad Booker(sağda)

 En iyi uzun animasyon: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi kostüm tasarımı: Poor Things (Holly Waddington) En iyi prodüksiyon tasarımı Poor Things (Shona Heath)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

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En iyi uluslararısı film: The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi makyaj ve saç tasarımı: Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi görsel efekt: Godzilla Minus One

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi kurgu: Oppenheimer (Jennifer Lame)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi görüntü yönetmeni: Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi uzun belgesel: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)

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En iyi kısa live action: The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi ses: The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi orijinal müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For (Billie Eilish,Finneas O’)Connell- Barbie)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

GECEYE DAMGASINI VURDU
Ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel'ın üstlendiği ödül gecesine damgasını vuran kişi ise uzun kariyerinde iki kez kaçırdığı ödülü bu kez kucaklayan Robert Downey Jr. oldu.

58 yaşındaki oyuncu Oppenheimer filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Robert Downey Jr, daha önce de 1993 yılında Chaplin, 2009 yılında da Tropic Thunder adlı filmlerle aynı ödüle aday gösterilmiş ama kazanamamıştı.

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

'BERBAT GEÇEN ÇOCUKLUĞUMA TEŞEKKÜRLER'
Robert Downey Jr Oppenheimer ile bu kez heykelciği evine götürme şansını yakaladı. Usta oyuncu yaptığı ödülü kabul konuşmasında "Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim" diyerek inişli çıkışlı yaşamına da bir selam gönderdi.

Robert Downey Jr, Oscar'ını aldıktan sonra basın odasında onunla birbirinden neşeli pozlar da verdi.

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96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler


BARBIE'YE BİR TEK ÖDÜL: Yılın en iddialı ve en çok izlenen filmlerinden biri olan Barbie ise geceden tek ödülle ayrıldı.

96ncı Oscar Ödülleri dağıtıldı... Törene Oppenheimer damga vurdu Yılların oyuncusuna da ilk heykelini getirdi: Berbat çocukluğuma teşekkürler

EMMA STONE ELBİSENİN AZİZLİĞİNE UĞRADI 
Bu arada Robert Downey JR'ın yanı sıra törene damga vuranlardan biri de en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Emma Stone oldu.

Poor Things ile en iyi kadın oyuncu Oscar'ını evine götüren Stone, küçük bir elbise kazası yaşadı. Tam mutluluk içinde sahneye çıktığında elbisesinin fermuarının bozulduğunu söyledi.

 

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#Oscar 2024#Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri

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