Babasından büyük zengin iş adamıyla evlenmişti... Uzun süredir ortada yoktu... Meğer bir de doğum yapmış

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Onlar sadece kendi arzularına göre kamuoyu karşısına çıkmak isteseler de bu işler her zaman öyle gerçekleşmiyor.

Böyle zamanlarda bu ünlülerin bazıları da çareyi meraklı gözlerden saklanmakta buluyor. Uzun süre ortada görünmeyip sonra bir anda yeniden gün ışığına çıkıyorlar.

İşte bunlardan biri tam da böyle bir adım attı. Kendisinden 32 yaş büyük, hatta kendi öz babasından bile daha yaşlı iş insanıyla evlenmesi büyük olay olan bu ünlü, uzun bir süre sessizliğe gömülmüş ve kendini kimseye göstermemişti.

Aylar sonra ortaya çıktığında da hayatındaki büyük değişikliğin ipuçlarını bile vermemişti. Ama özel bir günde kendisiyle ilgili o büyük yeniliği gözler önüne serdi: Anne olmuştu!

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BU ARADA BİR DE ANNE OLMUŞ!

Böyle uzun uzun anlattığımız bu kişi dünyanın, artık hayatta olmasa bile hala unutulmayan ünlülerinden biri olan Prenses Diana'nın yeğeni Kitty Spencer.

Daha 36 yaşındayken milyonları yasa boğan bir trafik kazasında hayata veda eden Diana 27 yıldır bu dünyada değil. Ama yine de oğulları William ile Harry dışında neredeyse bütün ailesi de onun sayesinde hala gündemde.

Talihsiz Diana'nın en çok konuşulan yakınlarından biri de yeğeni yani erkek kardeşi Charles'ın güzel kızlarından biri olan Lady Kitty Spencer.

Adını model olarak duyuran 33 yaşındaki Kitty Spencer aslında mesleğinden ve soylu ailesinden dolayı zaten göz önünde biriydi. Çocukluğu ve ilk gençliği bu şekilde geçti.

BABASI, KENDİNDEN BÜYÜK DAMADI İSTEMEDİ... DÜĞÜNE DE GİTMEDİ

Fakat onun bu kadar çok konuşulmasının son yıllardaki en önemli nedeni kendisinden 32 yaş büyük 65 yaşındaki iş insanı Michael Lewis ile yaptığı evlilik oldu.

Gittiği her ortamda güzelliğiyle dikkat çeken Kitty, 2021 yılında gayet gösterişli bir törende evlenmişti. Fakat o törende çok büyük bir eksik vardı. Çünkü babası Charles Spencer, düğüne katılmamıştı.

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O dönemde konuşulanlara göre babası Charles, kızının kendisinden bile daha yaşlı biriyle evlenmesinden çok hoşlanmadı.

Bu yüzden de Kitty'nin bu mutlu gününde onun yanında yer almadı. Yeri gelmişken hemen hatırlatalım, Kitty'nin kocası Michael, babası Charles'tan altı yaş daha büyük.

AMA O KOCASIYLA ÇOK MUTLU... BİR DE BEBEKLERİ OLMUŞ!

Kitty Spencer her ne kadar babası istemese de Michael Lewis ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Hatta İngiltere'de geçen pazar kutlanan Anneler Günü kapsamında sosyal medya sayfasından büyük sürprizini de duyurdu. Lewis ile Kitty Spencer bir bebek sahibi olmuştu!

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Anneler Günü şerefine bebeğiyle çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaştı Kitty Spencer. Cinsiyetini ve adını açıklamadığı bebeği için "Küçüğüm, senin annen olmak benim hayatımın neşesi" diye yazdı.

Bebeğine "Seni koşulsuzca seviyorum" diye de seslendi ardından. Ardından da herkesin Anneler Günü'nü kutladı.

Kitty Spencer'ın bu paylaşımı onu sadece magazin basınından ve sosyal medyadan takip edenler için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü Lady Spencer hamile olduğunu bile kamuoyundan gizlemişti.

KUZENİ WILLIAM'IN DÜĞÜNÜNDE GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Halası Diana'nın Prens Charles ile hayatını birleştirdiği törende daha dünyaya bile gelmemiş olan Kitty, kuzeni Prens William ile Kate Middleton'ın düğününde güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

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Herkes "Kim bu kız?" diye birbirine sorunca da o güne kadar varlığından haberdar olmayanlar bile onu tanıdı. O törende bakışlar üzerinde toplayan tek kişi Kitty değildi.

İkiz kız kardeşleri de en az kendisi kadar gündeme oturdu. Ardından diğer kuzeni Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde tüllü yeşil şapkasıyla yine objektiflerin odağında yer aldı.

Aynı durum diğer kuzeni Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği törende de gerçekleşti. Ama o zamana kadar bütün dünya Kitty'yi tanımıştı zaten!

SONRA O DA GELİN OLDU

Sonra aradan yıllar geçti, Kitty'nin kendi düğününün vakti geldi. 2021 yılında Michael Lewis ile çeşit çeşit gelinlikler ve kıyafetler giydiği, tabii ki yine magazin basınının manşetlerine çıkan bir törenle evlendi.

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Onun düğününün bu kadar ilgi çekmesinin bir nedeni elbette sahip olduğu şöhretti. Aynı zamanda bir model olan Kitty Spencer, zaten kendi başına ilgi çeken biriydi.

Buna bir de aristokrat ailesinin kimliği, özellikle de halası Diana eklenince zaten bu ilgi ikiye katlanacaktı.

Fakat... Bir başka ayrıntı daha vardı Kitty Spencer'ın düğününün bu kadar merak uyandırmasının. Evlendiği kişi yani Michael Lewis, yaşça kendisinden çok büyüktü. Hatta durumu şöyle özetleyelim, Michael Lewis, Kitty'nin babası Charles'tan bile 6 yaş daha büyüktü. İşin bu kısmı böyle.

ROMANTİK DÜĞÜN

Kitty ile kendisinden 32 yaş büyük olan Michael Lewis, İtalya'da Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarını birleştirdi.

Babası Kont Charles Spencer düğüne katılmadı. Bununla ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar da yapıldı.

Her ne kadar babası yanında olmasa da Kitty'nin erkek kardeşleri Louis ve Samuel oradaydı. Kız kardeşleri Amelia ve Eliza da Kitty'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Zaten gelin damada doğru, iki erkek kardeşinin koluna girerek yürüdü.

Kitty'nin düğününde eksikliği hissedilen başkaları da vardı. Her ikisinin de evlilik törenine katıldığı, halasının çocukları Prens William ile Prens Harry'nin de esamesi okunmuyordu törende.

GELİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN EKSİK

Kitty Spencer, düğününde beş farklı kıyafet giydi. Model olan Spencer, gelinliğini ünlü bir moda markasından seçmişti. Ardından da yine aynı markanın dört elbisesini daha giydi, iki gün süren törenler boyunca.

İşte o sırada dikkat çeken bir ayrıntı vardı Kitty'nin gelinliğiyle ilgili. Spencer ailesine ait olan ve ailenin bütün kızlarının evlendikleri gün kullandığı o ünlü taç ortalıkta görünmüyordu.

Yani Kitty, gelinliğin duvağını bu taçla süslememişti. Tabii o ünlü tacın, Kittynin halası Diana'nın 1981 yılında Prens Charles ile evlenirken taktığı taç olduğunu söylemeye gerek yok.

HERKES O TACI, GÜZEL KITTY'NİN BAŞINDA GÖRMEYİ BEKLİYORDU

Diana Spencer, bütün dünyanın izlediği ve peri masalı gibi nitelendirilen -tabii sonu kötü biten- evliliğinin başlangıcında kendi ailesinin tacını kullanmıştı.

Diana'dan sonra o taç ablasının kızı evlenirken onun duvağını süslemişti. Ondan önce Diana'nın iki ablası da düğünlerinde bu tacı kullanmıştı.

İşte herkesin Kitty'nin başında görmeyi beklediği o taç, çok konuşulan o düğünde kullanılmamıştı. Bu bir anlamda düğünü uzaktan takip eden meraklılar için büyük bir şok olmuştu.

Çünkü Diana hayattayken onun kullandığı Spencer tacı, ölümünden sonra Kitty'nin babası Charles'a geri dönmüştü.

UĞURSUZ MÜCEVHERİ KULLANMADI

Ailenin geleneklerine uymayan bu durum Kitty'nin düğününden bir yıl sonra kraliyet uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

Sonunda birçok uzman Kitty'nin halası Diana'nın mutsuz evliliğinin bir simgesi ola süreli o dönemi hatırlatan bu uğursuz tacı kendi düğününde kullanmamaya karar verdiği konusunda görüş birliğine vardı

Ona göre Kitty, bu tacı "uğursuz" olarak değerlendirmiş olabilir. Çünkü bu aile tacında bir tek Diana'nın trajedisi saklı değil.

Aynı zamanda Kitty'nin annesi Victoria Aitken de Charles Spencer ile evlenirken bu tacı kullandı. Dünyaya gelen çocuklarına rağmen Aitken ile Spencer'ın evliliği de uzun ömürlü olmadı. Yani Kitty, hem annesinin hem de halasının kötü anılarını kendi düğününe yansıtmamak için bu tacı kullanmadı.

ANNE VE BABASI BOŞANDI

Lady Diana öldüğünde henüz 6 yaşında olan Kitty Spencer'ın babası Charles ile annesi Victoria Aitken 1989'da evlenip 1997'de boşandı.

Kitty, kendisinden 32 yaş büyük Güney Afrikalı milyarder Michael Lewis ile evlenmeden önce gayrimenkul yatırımcısı İtalyan iş adamı Kont Niccolò Barattieri di San Pietro ile aşk yaşıyordu. Moda tasarımcısı ve model olan Kitty, bir ara sürekli kilo alıp vermesiyle konuşuluyordu.

KITTY'NİN BABASI ÜÇ KEZ EVLENDİ

Kitty'nin babası Charles Spencer, ilk evliliğini Victoria Aitken ile yaptı. Daha sonra 2001 ile 2007 arasında Caroline Freud ile evli kaldı. 2011 yılından bu yara da Karen Spencer ile evli. Charles Spencer'dan 8 yaş daha genç olan Karen Spencer kocasından dolayı "kontes" unvanı taşıyor.