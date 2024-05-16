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Parası var, şöhreti var ama kimsesiz kaldı... Ünlü yıldız acı acı itiraf etti: Ben güzel ailemi özledim!

Güncelleme Tarihi:

#Britney Spears#Jamie Lynn Spears#Jamie Spears
Parası var, şöhreti var ama kimsesiz kaldı... Ünlü yıldız acı acı itiraf etti: Ben güzel ailemi özledim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 17:53

Aslında gösteri dünyasında bunun birçok örneği var... Gencecik hatta bazıları çocuk yaşta şöhreti bulur. Bir anda milyonlarca hayrana ve tabii ki yaşıtlarının hayal bile edemeyeceği kadar büyük bir servete sahip olurlar. Yıllar geçer, bazıları kariyerlerini elinin tersiyle itip başka alanlara yönelir, bazıları sektörde tutunup yıllar boyu şöhretin sefasını sürer.

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Ama aralarında öyle isimler var ki onlar genç yaşta elde ettikleri şöhretin bedelini fazlasıyla öderler. Hayatlarını bir türlü düzene oturtamazlar.

Şöhreti buldukları gibi genç yaşta eş de bulup çocuk sahibi olurlar ama o da yürümez. Ellerinde malikaneler, milyonlarla ifade edilen servet gibi maddi kazanımlar olur ama ruhsal olarak derin bir boşluğun içine düşerler.

Parası var, şöhreti var ama kimsesiz kaldı... Ünlü yıldız acı acı itiraf etti: Ben güzel ailemi özledim

HER ŞEYİ VAR AMA ARTIK BİR AİLESİ YOK!
Tıpkı Britney Spears gibi....

1990'ların sonu ve 2000'lerin başında bir gençlik idolü olarak kariyerine başlayan Britney Spears, bugün 42 yaşında, boyunu geçmiş iki erkek çocuk annesi.

Bir sürü parası, lüks malikaneleri, herkesin satın alamayacağı gösterişli arabaları var.

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Ama yanında zor günlerinde başını omuzuna yaslayacağı kimsesi yok... Hatta durumu öyle bir hale geldi ki artık bir ailesi bile yok.

Parası var, şöhreti var ama kimsesiz kaldı... Ünlü yıldız acı acı itiraf etti: Ben güzel ailemi özledim

SADECE GEÇEN YIL 40 MİLYON DOLAR KAZANDI 
Konuya geçmeden önce Britney Spears'ın durumunu son bir gelişmeyle özetleyelim.... Geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'taki ünlü bir otelde tıpkı 2000'lerin başındaki gibi bir kriz yaşayan Spears hakkında finansal olarak da zor durumda olduğuna dair bir söylenti vardı.

Fakat kaynaklara göre Spears, sadece geçen yıl içinde 40 milyon dolar kazandı. Bu para da yıldıza çeşitli kaynaklardan geldi.

Bunlar arasında en çok öne çıkan geçen yıl yayınlanan anı kitabı. Kazancının 15 milyonunu bu kitaptan elde etti yıldız. Spears'ın geçmiş yıllarına dair çarpıcı itiraflarda bulunduğu kitap, yayınlandığı ilk hafta 1. 1 milyon kopya sattı.

2022 yılında Elton John ile çıkardığı Hold Me Closer adlı albüm sayesinde de miyonlarla ifade edilen bir kazanım elde etti.

Kısacası Britney Spears'ın parasal anlamda sorunu yok. Ama şu hayatta başını omuzuna dayayacağı, sığınacağı, sevgi gösterip sevgi göreceği bir ailesi de yok!

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Parası var, şöhreti var ama kimsesiz kaldı... Ünlü yıldız acı acı itiraf etti: Ben güzel ailemi özledim

'BENİM AİLEM ÇOK GÜZEL VE BEN AİLEMİ ÖZLEDİM'
Zaten Britney Spears da bu konuda düşündüklerini kimseden gizlemiyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün Instgram sayfasında takipçileriyle dertleşirken bu konuyu kendisi dile getirdi.

Spears, Instagram sayfasında anneannesi, annesi ve kız kardeşi ile yeğenlerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. O karede ailenin üç farklı nesli bir yemek masasında görülüyor.

Britney Spears, paylaşımında yaşadıkları bunca soruna rağmen "ailesini özlediğini" ifade etti. Sonra da şu satırlara yer verdi: "Hepimizin ailesiyle ilgili bazı sorunları olur. Ama Tanrım, sen biliyorsun onları ne kadar çok sevdiğimi."

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Ailesiyle arasının kötü olduğunu "Ben artık bu fotoğrafın içinde değilim" diyerek ifade eden Spears yine de kendisini o eski güzel ailesinin bir parçası olarak hissettiğini satırlarına ekledi.

Ünlü şarkıcı, bir ek not diye yazarak şunu da ekledi: "Eğer beni tanıyorsanız, gittiğim her yerde kendimi bu çocuk masasında buldum."

Sonra da gönlünden geçeni artık açık açık ifade etti: "Bu fotoğrafı paylaştım, çünkü benim ailem kesinlikle çok güzel ve ben onları özlüyorum. Bu fotoğrafı paylaşmak istedim çünkü her ne kadar orada yoksam da kesinlikle öyle hissettim."

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Parası var, şöhreti var ama kimsesiz kaldı... Ünlü yıldız acı acı itiraf etti: Ben güzel ailemi özledim

Britney Spears, bir süre önce Los Angeles'taki ünlü bir otelde ortalığı birbirine katmıştı. 

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Parası var, şöhreti var ama kimsesiz kaldı... Ünlü yıldız acı acı itiraf etti: Ben güzel ailemi özledim

HAYATI GİBİ İLİŞKİLERİ DE İNİŞLİ ÇIKIŞLI 
Britney Spears'ın ailesiyle olan inişli çıkışlı ilişkisi 13 yıldır bir türlü rayına oturamadı. Sürdürdüğü çalkantılı hayat ve bozulan ruh sağlığı nedeniyle babası Jamie Spears'ın vesayeti altına verildi Spears. Sonunda 2021 yılında yasal anlamda özgürlüğüne kavuştu.

Geçen yıl yayınlanan The Woman in Me (İçimdeki Kadın) adlı kitabında babası Jamie'yi "hayatımı kontrol ediyor" diye eleştirdi. Ayrıca babasının kendisini bir para kaynağı olarak gördüğünü de satırlarına ekledi.

Britney'in anılarını topladığı bu kitabında söylediğine göre babası vesayetini aldığında "Artık Britney Spears benim" dedi.

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Babasının yiyip içtiklerine karıştığı da Spears'ın bu konudaki iddiaları arasında.

Jamie Spears'ın sadece konserve tavuk ve konserve sebze yemesine izin verdiği de ünlü şarkıcının babasına yönelik suçlamaları arasındaydı.

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ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ DE SUÇLADI
Tabii Spears'ın suçlamaları sadece babasını değil annesi Lynn'i de kapsıyordu. Onun ileri sürdüğüne göre annesi onu ruh sağlığı merkezinde tedavi görmeye sonra da turneye çıkmaya zorladı.

Bundan iki yıl önce Britney Spears'a yakın bir kaynak ünlü şarkıcının annesine daha çok kızgın olduğunu söyledi.

Bunun nedenini de "Çünkü Britney ile annesi birbirlerine çok yakındı. Onun yaptıkları Britney Spears'ı yaraladı" diye anlattı.

Bu arada Britney'in kardeşi Jamie Lynn'den de kitabında çok da güzel olmayan sözlerle bahsettiğini de hatırlatalım.

Britney Spears'ın kız kardeşini bu aile kavgasında kendi yanında yer almak yerine babasının tarafını tutmakla da suçladı.

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Parası var, şöhreti var ama kimsesiz kaldı... Ünlü yıldız acı acı itiraf etti: Ben güzel ailemi özledim


Spears ilk evliliğini Jason Alexander ile yaptı... Ama bu evlilik bir yıl bile sürmedi. İkinci evliliğini 2004 ile 2007 arasında Kevin Federline ile yapan Spears iki çocuk sahibi oldu. Fakat evlilik olaylı bitti.

Parası var, şöhreti var ama kimsesiz kaldı... Ünlü yıldız acı acı itiraf etti: Ben güzel ailemi özledim

Spears, üçüncü evlilik denemesini de Sam Asghari ile yaptı. Bu evlilik 2022'de başladı geçen yıl da sona erdi. Özetle özel hayatında bir türlü mutluluğu bulamadı Spears.

Parası var, şöhreti var ama kimsesiz kaldı... Ünlü yıldız acı acı itiraf etti: Ben güzel ailemi özledim

Britney Spears, yıllar önce mutlu günlerinde... Yıldızın Bryan adında bir erkek ve Jamie Lynn adında da bir kız kardeşi bulunuyor. 
 

 

 

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#Britney Spears#Jamie Lynn Spears#Jamie Spears

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