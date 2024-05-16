Sevgilisi önünde diz çökünce gözyaşlarına boğulmuştu... Herkes gelinliğini merak ediyor

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Ama bir de taçsız kalan kraliyet aileleri var. Onlar tahtlarını, taçlarını artık geride bırakmış olsalar da yine de ilgi çekmeyi sürdürüyorlar.

Üstelik yeni kuşaklar geldikçe de bu durum değişmiyor. Hayatlarındaki gelişmeler, değişiklikler herkesin ilgisini çekiyor.

İşte bunlardan biri İran'ın son şahı Rıza Pehlevi'nin ailesi. 1979 yılında ülkelerinde yaşanan siyasi değişikliklerden sonra ailenin hayatta kalan üyeleri artık ABD ve Fransa'da yaşıyor.

Kocası hayatta olmasa da bir zamanlar ülkenin imparatoriçesi olan Farah Diba da ailesinin başı olarak görülüyor.

TORUNUNUN MUTLU GÜNÜNÜ GÖRMEYE HAZIRLANIYOR

Ülkesini geride bırakmak zorunda kalmanın yanı sıra eşini ve iki evladını toprağa veren Farah Diba, bugün 84 yaşında bir büyükanne. Ailesinin yanında kalan üyeleri sayesinde hayata tutunuyor.

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Geçmişte yaşanan çalkantılı hayat bir yana Farah Diba ve ailesi yakın bir gelecekte mutlu bir olaya tanıklık etmeye hazırlanıyor.

Farah Diba'nın büyük oğlu Rıza'nın kızlarından Iman, daha doğrusu onursal unvanıyla Prenses Iman geçen senenin yaz aylarında bir süredir birlikte olduğu Bradley Sherman ile nişanlandı.

Babası eski bir veliaht olduğu için kendisi de "prenses" unvanı taşıyan 29 yaşındaki Iman ile Bradley Sherman bu yaz aylarında hayatlarını birleştirecek.

SADECE AİLELER DEĞİL MERAKLILAR DA DÜĞÜNÜ BEKLİYOR

Sadece aile değil dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca meraklı, İman'ın sevdiğiyle hayatını birleştireceği o günü aynı heyecanla bekliyor.

En çok merak edilen konu da genç kızın nasıl bir gelinlik giyeceği.

Çünkü Iman'ın babaannesi olan Farah Diba, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendiği gün, aradan geçen bunca yıla rağmen hala unutulmayan bir gelinlik giymişti.

Kraliyet düğünü meraklıları da genç kızın babaannesinin gelinliğine benzer mi yoksa ondan farklı ve daha modern çizgiler taşıyan bir gelinlik mi giyeceğini görmek için sabırsızlanıyor.

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GELİNLİGİ DİLLERE DESTANDI

İman'ın babaannesi Farah Pehlevi, 1959 yılında henüz 21 yaşında bir genç kız olarak 40 yaşındaki Muhammed Rıza Pehlevi ile gösterişli bir törenle evlenirken üzerinde de yarım asırdır dillere destan olan bir gelinlik vardı.

Farah Diba, ünlü modacı Yves Saint Laurent'ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi önemli gününde. Gelinlik her ne kadar Fransız bir modacının imzasını taşısa da üzerinde İran'ın yerel kültürünü yansıtan motifler vardı.

Gelinliğinin görünümünü de aileye ait gösterişli bir taçla tamamladı Farah Diba.

Onun bu gösterişli gelinliğini hatırlayanlar ya da moda dergilerinde görenler torun Iman'ın nasıl bir tarz belirleyeceğini merak ediyor.

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KUMSALDA EVLİLİK TEKLİFİ VE NİŞAN

Prenses İman ile Bradley Sherman'ın nişanı resmi bir şekilde değil aile arasında bir kumsalda gerçekleşti.

Sherman, gül yaprakları ve güllerle süslenmiş bir takın altında sevgilisinin önünde diz çökerek ona evlenme teklif etti.

Genç kız da gözyaşları içinde onun bu teklifini kabul etti. Sonunda da iki gencin parmaklarına yüzükler takıldı.

Çiftin bu paylaşımına takipçilerden çok sayıda tebrik mesajı geldi. İran'ın eski imparatoriçesi Farah Pehlevi de torununun mutluluğuna "Mükemmel" mesajıyla ortak oldu. Iman'ın ablası Nur da kendi Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla kutladı.

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Yakında evlenmeye hazırlanan Iman Pehlevi ve Bradley Sherman, finans sektöründe çalışıyor. Çift, 2017 yılında ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştı. Sonradan dostlukları aşka dönüştü ve şimdi de hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeye karar verdiler.