Sıcacık öpücüklerini hiç unutmadı... Sağlığını yitiren ünlü oyuncuyu eski mutlu anıları hayata bağlıyor

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Belki hastalığının kesin bir çaresi yok ama yanında onu her koşulda seven ve destek olan bir ailesi var. Üstelik eski eşi de bu koruyucu çemberin bir parçası...

Her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızı ve yakın zamanda kavuştuğu ilk torunu da onu sıcacık ilgileriyle destekliyor.

Her ne kadar sağlığı yitip gitmiş olsa da hayattaki en büyük hazine onun ellerinde: Ailesi!

İşte zor hastalıkla mücadele eden bu ünlü aileden yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bilişsel bozukluk nedeniyle hafızasıyla ilgili sorunlar yaşayan ünlü oyuncunun genç karısı onu hayatta tutmak için elinden gelenin fazlasını yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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BÜTÜN AİLESİ ONUN İÇİN SEFERBER OLDU

Anladınız değil mi Bruce Willis'ten söz ettiğimizi?

Mavi Ay dizisiyle parlayan kariyerini yıllar boyunca Hollywood'un en sevilen oyuncularından biri olarak sürdüren Willis, birkaç yıldır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Üstelik bu sorunlar onun mesleğinden beklenmedik bir şekilde emekli olmasına yol açtı.

Geniş ailesi, yani eski eşi Demi Moore, ondan olan kızları, şu anda evli olduğu Emma Heming ve iki küçük kızı, ortak bir açıklamayla Willis'in bir tür bilişsel sorun olan afaziye yakalandığını açıkladı önce.

Bunun üzerinden bir süre geçtikten sonra da ünlü oyuncunun demans teşhisi aldığı açıklaması geldi. Daha ilk andan itibaren de eski eşi dahil bütün kalabalık ailesi onun kendini iyi hissetmesi için kelimenin tam anlamıyla seferler oldu.

ESKİ GÜNLERDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI SIK SIK PAYLAŞIYOR

Bruce Willis'in eşi Emma Heming, aile arşivlerine daldı ve eşiyle birlikte mutlu günlerinde çekilen bir dizi fotoğrafı bulup çıkardı. Sonra da bunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Bu arada küçük bir hatırlatma...

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Emma Heming Willis, kocasının hastalığının ortaya çıkmasından sonra aralarındaki yaş farkını göz önüne alarak ünlü yıldızın sağlığının kendisinden önce bozulabileceğini bildiğini anlatmıştı. Sonra da "Ama bunu bu kadar erken beklemiyordum" diyerek sözlerini tamamlamıştı.

Bruce Willis ile evliliğinden iki tane kızı olan 45 yaşındaki model Emma Heming, 69 yaşındaki Bruce Willis'i yaşadıkları bütün zorluklara rağmen hayata bağlı tutmaya çalışıyor.

İşte sosyal medya sayfasından paylaştığı eski sağlıklı ve mutlu günlerine ait pozlar da bunun bir parçası.

Willis'i hayata bağlayanlardan biri de Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Rumer'ın kızı yani ilk torunu Louette ya da aile içindeki adıyla Lou.

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MUTLULUKLARINI HEP CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Heming yaptığı yeni paylaşımlardan birine "Bu Hollywood yıldızları nasıl parlayacaklarını biliyorlar, değil mi?" notunu yazarak her şeye rağmen kocasının o eski ışıltısından bir şey yitirmediğini de kanıtlamaya çalıştı.

Bundan birkaç ay önce Emma Heming, kocası Bruce Willis'in durumuyla ilgili bir açıklama yapmış ve onu her gördüklerinde peşine düşen paparazzi ordusuna da uyarıda bulunmuştu.

Heming, kocasının sanıldığı gibi öyle dünyadan habersiz olmadığını belirtti sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda. Onun hakkında konuşulan bazı ayrıntıların gerçeği yansıtmadığını ekledi.

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Bruce Willis'in hastalandıktan sonra yaşama zevkini tamamen yitirdiğine dair iddiaların da doğru olmadığını söyledi.

Onun ileri sürdüğüne göre Bruce Willis hakkında basında çıkan "Artık dünyadan haberi yok. Hayattan da hiçbir zevk almıyor" gibi haberler sırf dikkat çekmek ve okuyucu kazanmak uğruna yapılıyor.

KARISI SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ:'KOCAM DÜNYADAN HABERSİZ DEĞİL'

Bruce Willis ise 2009 yılından bu yana evli olan Emma Heming "Haberlere inanırsanız kocamın içinde artık yaşam zevkinin zerresi bile kalmadı. Size şunu söyleyebilirim ki bu haberler asla gerçeği yansıtmıyor" diye belirtti.

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Emma Heming, bu tür haberlerin tıpkı Bruce Willis gibi demansa yakalanan kişilerin yakınlarını da korkuttuğunu ve gereksiz bir endişeye yönlendirdiğini vurguladı. Basına da "Buna artık bir son verin" diye seslendi.

Heming, demans ya da ona benzer hastalıkların nörolojik bir sorun olduğunu söyleyip "Hepsi bu... Görülecek başka bir şey yok" diye konuştu.

AİLE OLARAK DERİN BİR YAS İÇİNDEYİZ... AMA BİRLİKTEYİZ

Aslında Bruce Willis'in eşi Emma Heming, demans ile mücadele etmenin zor olduğunu ve aile olarak derin bir yas hissettiklerini de saklamadı.

Bu zorlukların üstesinden de birbirlerine bağlılık ve sevgiyle geldiklerini ekledi.

Heming'in anlattığına göre bir aile için hiç de kolay olmayan bu durumda birbirinden ayrılmayan iki tane ayrıntı var: "Aynı anda var olan iki tane ayrıntı var: Yas ve derin bir sevgi. Üzüntü ve çok derin bir bağlantı. Travma ve dayanıklılık" diye anlattı aile içinde hastalığın etkilerini.

Emma Heming'in anlattığına göre çok fazla güzellik ve duygusallık da bu hikayenin bir parçası.

İLK TEŞHİSİ 2022 YILINDA ALDI

Bruce Willis ile ilgili, milyonlarca hayranını şoke eden haber ilk olarak 2022 yılında geldi. O dönemde eski ve yeni eşleri ile bu iki evlilikten dünyaya gelen beş kızının imzasıyla yayınlanan açıklamada Willis'in afazi teşhisi nedeniyle mesleğinden uzaklaştığı duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından Willis ile sette birlikte çalışan birçok kişi aktörün, bilişsel yetenekleri özellikle de konuşma ve hafıza yeteneklerini olumsuz etkileyen bu hastalıkla ilgili belirtileri uzun süredir fark ettiklerini açıkladılar.

Herkesi çok şaşırtan ve üzen bu açıklamanın üzerinden bir yıl geçmişti ki bu kez de aile Willis'in frontotemporal demans teşhisi aldığını duyurdu. Bu duyuruda da bu kesin teşhisin içlerini rahatlattığını da gizlemedi aile.

Bruce Willis, bu zorlu süreçte sadece şu an evli olduğu Emma Heming değil eski eşi Demi Moore tarafından da hiç yalnız bırakılmadı. Özellikle önemli günlerde geniş aile hep bir aradaydı. Kutlamalar birlikte yapıldı.

Küçük kızları 11 yaşındaki Mabel ve 9 yaşındaki Evelyn'in yanı sıra Demi Moore ile evliliğinden doğan kızları 35 yaşındaki Rumer 32 yaşındaki Scout ve 39 yaşındaki Tallulah ünlü oyuncunun hayatla bağlantı kurması ve ne kadar sevildiğini hissetmesi için ellerinden geleni yaptı.

ESKİ EŞİ BAŞKA HASTALARI DA ZİYARET EDİYOR

Willis'in 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore de bu hastalık teşhisinin hayatını nasıl değiştirdiğini gizlemedi. Sadece eski eşiyle değil onun gibi demans hastalığına yakalanan başka insanlarla da sık sık bir araya geldiğini anlattı Moore.

Bu şekilde bu kişilerin bir zamanlar kim olduklarını düşündüğünü fakat bunu bir yana bırakmayı öğrendikten sonra anda kalmayı öğrenip onlardaki sevgiyi ve neşeyi görmeyi başarabildiğini söyledi.

Bu arada Bruce Willis, kısa süre önce büyük kızı Rumer sayesinde ilk kez dede oldu. Rumer, Lou adını verdiği kızıyla birlikte sık sık babasını ziyaret ediyor. Küçük torununu kucağına alıp ona sevgiyle bakan Bruce Willis'in fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Bu sayede ailedeki herkes gibi minik Lou da dedesini hayata bağlama konusunda üzerine düşeni yerine getiriyor.