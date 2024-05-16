Aylardır sokaklarda aşk yaşıyorlardı... Sonunda duyana duymayana ilân etti: İşte sihirli sevgilim!

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şte bunun son örneklerinden birini de kısa süre önce eşiyle yollarını ayıran hatta görünüşe göre çok ses getirecek olan bir boşanma davasına hazırlanan bir ünlü sergiledi.

Beş çocuğunun annesiyle yollarını ayırdıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını bilmeyen yoktu bu ünlünün.

Sokaklarda birbirlerini öpücüklere boğup samimi görüntüler bile veriyorlardı. Ama bu ünlü, yeni ilişkisinin duyulmasından aylar sonra ilk kez sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla aşkını resmileştirdi.

Üstelik yeni sevgilisinden "sihirli" diye söz etti. Daha da ilginci eski eşi de bu paylaşıma "İkinizi de seviyorum" diye yorum bile yaptı.

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ESKİ EŞİ İLE YENİ SEVGİLİSİNİN ARASI İYİ

Tıpkı evliliklerinin son döneminde olduğu gibi yollarını ayırdıktan sonra da bir dargın bir barışık iletişimlerini koparmayan bu iki ünlü, Tori Spelling ile Dean McDermott.

2006 yılında başlayan beş çocuklu evliliklerini bitirme kararı alan eski eşler şimdi kendilerine yeni bir hayat kurma yolunda.

51 yaşındaki Tori Spelling, henüz hayat arkadaşını bulamamış olsa da hatta bu konuda bazı endişeler yaşasa da eski eşi Dean McDermott, kendini çoktan yeni bir aşkın kollarına bıraktı bile.

57 yaşındaki Dean McDermott, bir süredir Lily Calo ile ile birlikte.

McDermott, bu süreçte genç sevgilisiyle sokaklarda romantizm yaşamaktan bile geri durmadı. Sonunda da aşkını resmileştirmeye karar verdi. Yani sosyal medya sayfasından ilişkisini bilene bilmeyene ilan etti.

ESKİ KARISI HEM BEĞENDİ, HEM YORUM YAZDI

McDermott, Lily Calo ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Yeni aşkını da "O sihirli diyerek tanımladı.

McDermott, Lily Calo ile birlikte gittikleri Magic Castle (Sihirli Şato) adlı filmin galasında çekilen bir dizi fotoğrafa yer verdi paylaşımında.

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Mesaj kısmına da "Bazen en iyi giysilerinizi giymeniz ve kız arkadaşınızı Sihirli Şato'ya götürmeniz gerekir. Çünkü o sihirli" diye yazdı.

Tabii ki Dean McDermott'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum, tebrik mesajı ve beğeni geldi.

Bunlar arasında bir tanesi vardı ki çok dikkat çekiyordu. "Her ikinizi de seviyorum" yazıp bir de kalp emojisi koyan bu kişi Dean McDermott'un eski eşi Tori Spelling'in ta kendisiydi.

Spelling, eski eşinin yeni aşkını ilan ettiği bu paylaşımı beğenmeyi de ihmal etmedi elbette.

Tori Spelling, yollarını ayırdığı eski eşinin paylaşımını beğendi. Ona ve yeni sevgilisine "Sizi seviyorum" diye yazdı.

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BİRLİKTE AİLE OLARAK AKŞAM YEMEKLERİ YİYORLAR

Aslında ilk bakışta tuhaf gelse de Tori Spelling, eski kocasının yeni sevgilisi Lily Calo hakkında genellikle iyi sözler sarf etti.

Hatta kendisinin hazırlayıp sunduğu Misspelling adlı podcast yayınında bu konuda "Lily'yi çok seviyorum. Bu kötü değil. Sadece, bilirsiniz işte biraz farklı" diye konuştu.

Hatta söylediğine göre Spelling, kimi zaman Dean McDermott'tan dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte yeni çiftle buluştuklarını ve akşam yemeği yediklerini de söyledi.

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BEŞ ÇOCUKLA SEVGİLİ BULMAKTA ZORLANACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Tori Spelling cephesine bakarsak, her ne kadar bir süre önce eski kocasının benzeri bir erkekle sokaklarda öpüşürken görüntülenmiş olsa da o hayat arkadaşını bulabilmiş değil.

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Evliyken yaşadıkları yerden ayrıldıktan sonra bir süre ucuz motellerde, sonra karavan parkında, en son da arkadaşının evinde yaşayan Spelling, sonunda hayatıyla barışmış gibi görünüyor.

Hollywood'un en nüfuzlu yapımcılarından biri olarak bilinen Aaron Spelling'in kızı olan Tori, onun milyon dolarlık servetinden yararlanamadı hayatı boyunca.

Servetin yönetimi annesi Candy'nin elinde ve Tori'nin annesiyle arası çok da iyi değil.

Bu arada Spelling hayatını beş çocuğuyla birlikte sürdürüyor. Kendi sunduğu podcast yayınında da yeni hayatının bazı zorluklarından söz etti Spelling.

Hatta yeni sevgili bulmanın kendisi için çok kolay olmadığını belirtip "Beş çocukla beni kim ister ki" diye dert yandı.