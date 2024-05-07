Eski sevgilisinin sırrını açık etti: Asansörde öpüşürken ön dişimi kırdı

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Yıldız, bu kez geçmişte aşk yaşadığı eski sevgilisiyle ilgili, duyanları güldüren sözler sarf etti. Bir anlamda rol arkadaşıyken aşk yaşadığı meslektaşının sırlarını ortaya serdi. Anlattığına göre bir asansörde sevgilisiyle yaşadığı kaçamak bir öpüşme sırasında ön dişi kırıldı bu ünlü yıldızın.

Bir bakalım bu ünlü yıldız kim ve bu ilginç olay nasıl gerçekleşti.

ESKİ AŞKININ SIRRINI AÇIK ETTİ

Son dönemdeki çarpıcı açıklamalarıyla gündem yaratan bu yıldız Tori Spelling'in ta kendisi.

Kocası Dean McDermott ile yollarını ayıran ve beş çocuğuyla kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan 50 yaşındaki Spelling, eski sevgilisinin sırrını yine kendi hazırlayıp sunduğu podcast yayınında gözler önüne serdi.

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Önce şöyle bir kısaca geçmişe dönelim. Hollywood'un ünlü yapımcılarından Aaron Spelling'in kızı olan Tori, tabii ki kariyerini soyadı üzerinden kurdu. Gençlik yıllarında da Beverly Hills 90210 adlı dizide kamera karşısına geçti. O sayede de ün kazandı.

Tori Spelling, işte o dizideki rol arkadaşlarından biri olan Jason Priestley ile kısa bir ilişki yaşadı. Yani birçok ünlü gibi bir set aşkına tutuldu.

ÖPÜŞÜRKEN ÖN DİŞİ KIRILDI

Sunduğu Misspelling adlı programda da Priestley ile yaşadığı kısa ömürlü aşkın bugüne kadar gizli kalmış bir sırrını açık etti. Böylece sosyal medya takipçilerinin kendisine yönelttiği fotoğraflarında neden gülmediği sorusuna yanıt vermiş oldu.

Spelling, 1990'ların ikinci yarısında yaz aşkı yaşadığı Priestley'in, öpüşürken ön dişini kırdığını itiraf etti.

Yıldız o dönemi şöyle anlattı: "Kanada'da Vancouver'da bir film çekiyordum. Jason da yine aynı şehirde bir TV şovunu yönetiyordu. Evet.. Eğlenceli bir yaz geçirdik."

Sonra da o dönemde Jason Priestley ile bir asansörde öpüştüklerini söyledi Spelling. "O asansördeki öpüşme sırasında ön dişim kırıldı. Jason iyi ama agresif bir öpüşme tarzına sahipti" diye anlattı yaşadıklarını.

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Spelling sözlerini sonra da şöyle sürdürdü: "Sanırım dişlerimiz o anda birbirine çarptı. Benim de kırılgan dişlerim vardı."





BU YÜZDEN HALA İSTEDİĞİ KADAR GÜLEMİYOR

Başına gelen bu olaydan sonra diş doktoruna gidip kırılan dişine kaplama yaptırdığını anlattı Spelling.

Ama yine de söylediğine göre bu olay yüzünden özgüveni sarsıldı ve eskisi kadar rahatça gülememeye başladı. Bunu da şu sözlerle anlattı: "Eskiden harika dişlerim vardı. Artık gülümseyemiyorum."

Tori Spelling'in söylediğine göre sosyal medya sayfasındaki takipçileri en çok onun paylaşımlarında gülmemesine dikkat ediyor. Hatta anlattığına göre ona "Neden gülmüyorsun?" diye soruyorlar. Sonunda kendi sunduğu programında neden gülmediğini de böylece anlatmış oldu Spelling.

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Jason Priestley , Spelling ile yaşadığı bu kısa aşkın ardından bir süre sonra Ashlee Peterson ile evlendi.

Priestley'in bu ilk evliliği 2000 yılında sona erdi. Boşandıktan beş yıl sonra Naomi Lowde ile hayatını birleştirdi oyuncu.

Tori Spelling ise Charlie Shanian ile hayatını birleştirdi. Fakat sonra bir yapımda birlikte kamera karşısına geçtiği Dean McDermott ile iki yıl öncesine kadar mutlu giden bir evlilik yaptı. Fakat son yıllarda çiftin ilişkisi bozuldu ve ayrılık kararı aldılar.