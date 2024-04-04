Bir umut yeni aşka yelken açtı ama... Bu adamdan da hayır yok!

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İşte model Gigi Hadid de bunlardan biri. 28 yaşındaki Hadid, moda dünyasının en parlak yıldızları arasında.

Her ne kadar mesleğinin ilk dönemlerinde eski bir model olan annesi Yolanda ve ABD'nin en zenginleri arasında yer alan babası Mohamad Hadid'den aldığı ünlü soyadının faydasını görse de geçen zaman içinde mesleğinde çoktan kendini kanıtladı.

İş ahlakı, çalışkanlığı, mesleğinin önemli bir gereği olarak kendine iyi bakmasıyla podyumların ve reklam çekimlerinin vazgeçilmez yüzü oldu.

AŞK HAYATINDA FIRTINALAR DİNMİYOR

İlk gençlik yıllarında birlikte olduğu Cody Simpson ve kısa bir birliktelik yaşadığı Joe Jonas'ı bir kenara bırakırsak şu ana kadar aşk hayatında aradığı istikrarı bulamadı Hadid.

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Tam da kariyerinde yükselirken Cody Simpson ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu. Ama her ikisi de o kadar gençti ki kimse bu ilişkinin uzun süreli olmasını beklemedi zaten. Hadid sonra da Joe Jonas ile kısacık bir birliktelik yaşadı.

Ondan sonra ise inişli çıkışlı süren bitişi fırtınalı olan Zayn Malik aşkı geldi. Her ne kadar kızları Khai bu ilişkinin meyvesi olarak dünyaya gelse de Gigi ile Zayn, ilişkilerini son derece olaylı bir biçimde bitirdi.

Gigi Hadid, ondan sonraki dönemde bütün enerjisini kızına ve işine verdi. Ama tabii bir insan aşka ne kadar direnebilir ki!

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SONUNDA YENİ AŞKI BULDU

Sonunda kendisinden 20 yaş daha büyük oyuncu Bradley Cooper'a gönlünü kaptırdı. Önce gizli buluşmalar derken sonunda sokaklarda el ele görüntülenecek kadar ciddiye almaya başladılar bu ilişkiyi.

Ama son haftalarda konuşulanlara göre bu ilişkinin de Gigi Hadid'in yüzünü güldürme olasılığı giderek düşüyor.

Radar Online adlı sitede yer alan iddiaya göre işinde son derece hırslı olan 48 yaşındaki Cooper, bu yıl Oscar ödüllerinden eli boş dönmenin acısını ilişkisinden çıkarabilir. Bu habere göre Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın aşkı tehlike altında.

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Gelin bir bakalım dışarıdan bakıldığında gayet yolunda görünen bu ilişkinin geleceğinin neden böyle değerlendirildiğine.

MESLEĞİNDEKİ HAYAL KIRIKLIĞI ÖZEL İLİŞKİLERİNİ DE ETKİLEYECEK

Bilindiği gibi Bradley Cooper, bu sezonda müzik dünyasının ünlü bestecilerinden Leonard Bernstein'in hayatını konu alan Maestro adlı filmle konuşuldu.

Yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği filminden de çok emindi Cooper. Fakat geçen mart ayında düzenlenen Oscar töreninde yine beklediğini bulamadı.

İşte ileri sürülenlere göre Cooper'ın bu hayal kırıklığı Gigi Hadid ile ilişkisini de yaralayabilir. Hatta bu aşkın sonunu bile getirebilir.

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Sitenin haberine göre Bradley Cooper "Hollywood'un en talihsiz adamı." Birbirinden ilginç filmler yapabiliyor ama bunlar bir türlü ödüle dönüşemiyor.

Bu durum da zaten işkolik biri olan Cooper'ın hırsını daha da tetikliyor. Sonuç olarak bunun Cooper'ın hayatındaki insanlara yansıması da olumsuz oluyor.

GIGI'YE KENDİSİ GİBİ BİRİ GEREK

Sinema kariyeri boyunca 12 kez Oscar'a aday olan ama bir türlü ödüle uzanamayan Bradley Cooper her geçen yıl bu durumdan daha fazla rahatsız oluyor.

Hayatının her alanında mükemmeliyetçi biri olan Cooper, kafayı bu konuya taktıkça gelecekte Gigi Hadid ile ilişkisi de zarar görecek.

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Kaynakların Bradley Cooper ile ilgili olarak ileri sürdükleri durum böyle.

Öte yandan Gigi Hadid'in ise daha gerçekçi bir hayat sürdüğü belirtiliyor. İşiyle özel hayatı arasında başarılı bir denge kurduğu konuşulan Hadid'in bu konuda kendisi gibi düşünen biriyle Bradley Cooper ile olduğundan daha mutlu olacağı da ileri sürülüyor.