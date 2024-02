Akıllara anlattığı kabus yolculuk geldi... Küfürler, sandalyeler havada uçuştu

Haberin Devamı

Bütün bunların sonucunda Pitt ancak bir tedavi görüp soruşturma geçirdikten sonra altı çocuğunu önce bir görevli eşliğinde sonra da tek başına görme hakkını yeniden elde etmişti.

O dönemde Brad Pitt aklanınca bu iddialar, zihin arşivlerine kaldırıldı. Ama yıllar önce oyuncuyla aynı filmde çalışan yönetmen Ed Zwick'in anılarını topladığı kitabında ortaya attığı iddialar yakın tarihin tozlu sayfalarının yeniden açılmasına neden oldu.

Yine kafalarda Pitt'in şiddet eğilimiyle ilgili 'acaba?' işaretleri ortaya çıktı.

KÜFÜRLER... HAVADA UÇUŞAN SANDALYELER

Brad Pitt'in kariyerinin bu kadar parlamasını sağlayan filmlerden biri Legends of Fall. O filmin yönetmen koltuğunda oturan ve bugün 71 yaşında olan Ed Zwick, Hollywood'daki anılarını Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood' adlı kitapta topladı.

Orada Legends of Fall filminde birlikte çalıştığı Pitt ile yaşanan set kavgasını ve bitmeyen tartışmaları da anlattı.

Yönetmen Zwick'in ileri sürdüğüne göre Pitt, sette dengesiz tavırlar sergiliyordu. Kimi zaman bu durum denetlenemez bir hale geliyordu.

Yönetmen, kitabının satırlarında o ünlü filmin çekimi sırasında yaşanan bir olaya da yer verdi. Orada yazdığına göre Pitt; duygusal yoğunluk gerektiren bir sahnenin çekimi öncesinde kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. Hatta sandalyeler havada uçuştu.

Bakalım Vanity Fair dergisinin yaptığı alıntıda yönetmen Zwick, o anları nasıl anlatıyor: "Önce kim bağırdı bilmiyorum, ben mi o mu.. Önce kim küfür etti onu da hatırlamıyorum. İlk sandalyeyi kimin fırlattığını da hatırlamıyorum. Ve bu yaşanan son olay değildi..."

Ed Zwick'in kitabında ileri sürdüğüne göre Pitt, yoğun duygu sergilemesini gerektiren o sahnenin çekimi öncesinde yönetmenle küfürlü bir kavgaya tutuştu. Sonunda da birbirlerine sandalye fırlattılar.

Yönetmen Ed Zwick, kitabının sayfalarında Legends of Fall adlı filmin çekimi sırasında Brad Pitt ile yaşadıkları kavgalar, tartışmalar da yer aldı.





KADRODAN ÇIKMAK İSTEDİ ZOR İKNA ETTİLER

Brad Pitt, bir döneme damgasını vuran Legends of Fall adlı filmde Tristan Ludlow karakterini oynuyordu.

Bu arada hatırlatalım bu rol aslında önce Tom Cruise'undu. Sonradan o kadrodan çıkınca yerine Brad Pitt getirildi.

Fakat Pitt de ilk okuma provasından sonra kadrodan çıkmak istedi. Sonunda yapımcı Marshall Herskovitz tarafından ikna edildi ve kadroda kaldı.

Yönetmen Zwick'in kitabında yazdığına göre "Bu Brad'in içinde kaynayıp duran derin duyguların ilk işaretiydi. İlk bakışta gayet rahat, anlaşılması kolay biri gibi görünüyordu. Ama sinirlendiğinde dengesiz tavırlar sergileyebiliyordu."

Canlandırdığı karakter ile ilgili kimi zaman Pitt ile fikir tartışmasına girdiklerini de yazdı yönetmen Zwick...

"Onun karakter hakkındaki fikirleri benimkinden farklıydı. Bazen ne kadar deneyimli ve duyarlı olursanız olun işler yürümüyor" diye satırlara döktü durumu yönetmen Zwick.

DUYGULARINI BASKILAYARAK BÜYÜMÜŞ

Bu arada yönetmen Ed Zwick, bu filmde Pitt'in neden bu kadar gerildiğine ve dengesiz davrandığına dair görüşlerini de kaleme aldı:

"Brad, duygularını kontrol altında tutması gereken ve erkeklerden oluşan bir çevrede büyüdü. Karakteri canlandırırken Brad'i kendini açığa vurması için ne kadar zorladıysam o da o kadar direndi. Ben zorlamaya devam ettim, Brad direndi."

Aslında yönetmenin bu karakter için Pitt'i seçmesinin nedeni tam da buydu. Yani Pitt'in canlandırdığı Tristan gibi insanları tanıyor olması. Missouri'de böyle bir çevrede büyümüştü.

"Pitt ile yaptığımız toplantı bittiğinde aradığım oyuncuyu bulduğumu düşündüm. Şimdi bu işi yapmaya daha çok istekliydim" diye satırlara döktü yönetmen o andaki düşüncelerini.

YÖNETMENE GÜVENMEMİŞ

Sette bütün ekibin önünde yaşadıkları tansiyonu yüksek bir tartışmayı da hatırlatan Zwick, "Performansını etkileme konusunda bana güvenmediği için Brad'e kızgındım. Ayrıca ilk okuma provasından sonra gösterdiği isteksizlik de beni kızdırdı. Belki de kendimi savunmasız hissettim ve böyle beceriksizce davrandım."

Yönetmen Zwick, Brad Pitt ile sürdürdükleri bu gerilime artık set ekibinin de alıştığını yazdı. Hatta onların kavgalarını iki ebeveynin kavgasına benzettiklerini yazdı. Bunca kavganın ardından tekrar barışıp işe döneceklerini biliyorlardı.

DÖNEMİNİN EN ÜNLÜ FİLMLERİNDEN

Şöyle bir hatırlamak gerekirse... Bu ünlü filmde Brad Pitt'in yanı sıra Julia Ormond, Anthony Hopkins, Aidan Quinn gibi isimler de yer alıyordu. Film, Jim Harrison'ın aynı adlı romanının bir uyarlaması.

Çekimlerinde bunca kavga ve gürültünün yaşandığı 1995 tarihli film, tüm dünyada 160.6 milyon dolar hasılat elde etti.

AKILLARA UÇAKTAKİ KAVGA GELDİ

Yönetmen Ed Zwick'in kitabında anlattığı sandalyelerin havada uçuştuğu sahne akıllara 2022 yılında bir dava sonucu kamuoyuna yansıyan bir olayı getirdi.

Pitt'in eski eşi Angelina Jolie, ünlü oyuncuya karşı aile içi şiddet davası açmıştı ve özel uçakta yaşanan olayları ayrıntısıyla anlatmıştı.

Dava dokümanlarında ileri sürüldüğüne göre olay 2016 yılında Fransa ile ABD arasındaki bir uçak yolculuğunda yaşandı. O günün ardından da Angelina Jolie eşinden soğudu.

Jolie'nin iddiasına göre Pitt, onu uçağın tuvaletinde yakalayıp omuzlarından tutup tartakladı ve "Bu aileyi mahvediyorsun" diye bağırdı. O sırada Jolie kendini tuvalete kilitlemekte buldu çareyi.

Yanlarında bulunan ve isimleri açıklanmayan iki çocuğu da kapıya gelip ağlayarak annelerine iyi olup olmadığını sordu. Pitt de onlara "Hayır, anneniz iyi değil. Bu aileyi yıkıyor" diye bağırarak yanıt verdi.

Çocuklardan biri aileyi yıkanın annesi değil Pitt olduğunu söyleyince de ünlü oyuncu iyice çileden çıktı. Ona saldırma isteğiyle çocuğa doğru koştu.

'ÇOCUKLARIMIN GÜVENLİĞİNDEN HEP ENDİŞE ETTİM'

Bu olay açığa çıktığında herkes o çocuğun Maddox olduğunu ileri sürmüştü. Çünkü çiftin boşanmasının ilk evrelerinde Pitt'in Maddox'a şiddet uyguladığı iddiaları da gündeme gelmişti.

Hatta oyuncu bu yüzden bir FBI soruşturması bile geçirmişti. Aklandıktan sonra da çocuklarını bir uzman eşliğinde görmesine izin verilmişti. Soruşturma sürecinde Pitt çocuklarını hiç görememişti.

Angelina Jolie, 2021 yılında The Guardian'a verdiği bir röportajda da birliktelikleri boyunca hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini söylemişti.

Güzel yıldız sözlü ve fiziksel şiddetin o uçak yolculuğunda başlamadığını olayların çok daha öncesi olduğunu belirtmişti.

Jolie, boşanma davası sırasında Pitt'ten şiddet gördüğünü de savundu.